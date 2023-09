Aşk gösterisi yarım kaldı: Dudaklarını bulmaya çalışırken yanağını öpmekle yetindi

Haberin Devamı

ÜNLÜ SOYADLARI SAYESİNDE ONLAR DA DİKKAT ÇEKTİ

Ama tabii onlara da haksızlık etmeyelim. İkisi de genç yaşlarında kendilerine bir kariyer oluşturma çabasına girmişti.

Biri sosyal medya sayfasında durmadan yemek tarifleri paylaşıyordu. Diğeri de bir süredir adını oyuncu ve model olarak duyurmuştu.

Yine de ortak paydaları "zengin aileleri ve ünlü soyadları". Üstelik bu iki gencin birbirlerine aşık olup evlendiğini de düşünürsek attıkları her adımın büyük olay olmasında şaşılacak bir yan yok.

Şimdi aklınızdan hangi isimler geçti? Hemen biz söyleyelim... Buraya kadar kısaca anlattığımız David ve Victoria Beckham'ın dört çocuğunun en büyüğü olan Brooklyn ile ABD'nin ve dünyanın en zengin insanlarından birinin kızı olan Nicola Peltz.

Geçen yıl gösterişli bir törenle evlenen iki genç, birbirlerine olan aşklarını da belli ki ilk gündü gibi koruyorlar. Üstelik ikisi de henüz 20'li yaşlarında. Tam da birbirlerinden ve güzel yaşamaktan başka pek az ayrıntıyı düşünecek yaştalar yani. Bunun için her tür olanağa da sahipler.

Haberin Devamı

DUDAĞINDAN ÖPMEK İSTEDİ AMA YANAĞIYLA YETİNMEK ZORUNDA KALDI

Brooklyn Beckham ile Nicola Peltz, şu sıralarda Paris Moda Haftası'nın takipçileri arasında yer alıyor.

İki genç, bir yandan defile izlerken diğer yandan da Paris gecelerinin keyfini çıkarıyor. Yanlarında yakın dostları Selena Gomez ve kalabalık bir arkadaş grubuyla kentin altını üstüne getiriyor Brooklyn ile Nicola.

İşte böyle gece gezmelerinden birinde genç çift ilginç ve gülümseten bir olayın kahramanı oldu. Neredeyse her an el ele göz göze olan Brooklyn Beckham ile Nicola Peltz, önceki gece de bir partiye katıldılar.

Sabahın ilk saatlerine kadar arkadaşlarıyla eğlenen çift, daha sonra bulundukları mekandan dışarı çıktı. O sırada Brooklyn, karısına sarılıp onun dudaklarına bir öpücük kondurmak istedi.

Fakat tam o anda Nicola elinde cep telefonuyla başını başka yöne çevirince Brooklyn de karısının sadece yanağını öpmekle yetindi. Genç çiftin o anları da onları takip eden paparazzi ordusu tarafından yakalandı. Bu durum sosyal medyada da espri konusu oldu.

Haberin Devamı

Brooklyn ve Nicola, bir yandan defile izleyip diğer yandan Paris gecelerinin keyfini çıkarıyor. Çift, sık sık paparazzi objektiflerine de takılıyor.

GÖSTERİŞLİ BİR TÖRENLE EVLENDİLER

Brooklyn Beckham ile Nicola Peltz, bu yılın nisan ayında güzel oyuncunun babasının Florida'daki okyanus manzaralı malikanesinde evlendi. Sanat, spor ve sosyete dünyasının ünlülerini bir araya getiren tören uzun uzun konuşuldu.

Ama sonra konu bir kenara kaldırılmadı. Çünkü özellikle de Victoria Beckham ile gelini Nicola ve oğlu Brooklyn arasında gerilim yaşandığına dair iddialar bitmek tükenmek bilmedi.

Haberin Devamı

Brooklyn uzaktan bile gözle görünür şekilde kendi ailesinden uzaklaştı, eşinin ailesine yakınlaştı. Beckham çifti dışarıya fazla belli etmemeye çalışsalar da bu konudaki söylentilerin odağında yer almaktan kurtulamadı. Yılın en gösterişli düğünü dedikodu kazanının kaynadığı bir etkinliğe dönüştü.

İlk anda yayılan söylentilere göre Brooklyn, evlendikten sonra sadece karısına kendi soyadını vermekle kalmadı aynı zamanda eşinin soyadını da aldı.

Yani her ikisi de Peltz Beckham soyadını kullanmaya başladı. Ama bu daha sonra ortaya atılan iddiaların yanında kocaman bir 'hiç'ti.

Gözden Kaçmasın Sadece defile seyretmeye gitmişti... Herkes durup onu seyretti Haberi görüntüle

İLK ADIM GELİNLİK KRİZİ

Önce gelin Nicola ile kaynana Victoria arasındaki gelinlik krizi geldi gündeme. Buna göre Victoria Beckham, Nicola için bir gelinlik tasarlayacaktı.

Haberin Devamı

Fakat sonra ona telefon edip yetiştiremeyeceğini söyledi. Öte yandan hem kendisinin hem de aralarında oyuncu Eva Longoria'nın bulunduğu birkaç arkadaşının düğün kıyafetlerini tasarladığı ortaya çıktı.

Bu durumda gelin Nicola da gelinliğini ünlü bir moda firmasına başvurmaya karar verdi. Ama bir dergiye verdiği röportajda bu durumu açık edince de iki aile arasında gerilim oluştu.

Gözden Kaçmasın Ünlü yıldızın kızı rahatlığı seçti: Annesi pazara bile makyajsız gitmiyor Haberi görüntüle

DÜĞÜNDE DANS KRİZİ: GELİN YERİNE KAYINVALİDE

Bir de düğünde dans krizi var ki kelimenin tam anlamıyla örneğine az rastlanır türden.Çünkü ileri sürülenlere göre Brooklyn Beckham'ın "Ya Nicola benimle evlenmezse" diye kıvrandığı törende bambaşka sorunlar yaşandı.

Haberin Devamı

İngiliz basınında yer alan ve düğün konuklarına dayandırılan haberlere göre Victoria Beckham ile gelini Nicola Anne Peltz arasında "dans krizi" yaşandı. Hatta gerilim öyle bir seviyeye yükseldi ki gelin, annesi ve kız kardeşi eşliğinde salonu bile terk etti.

Brooklyn Beckham ile Nicola Anne Peltzin düğününe katılanların anlattığına göre olaylar şöyle gelişti: Genç çiftin düğününde, Beckham ailesinin dostu olan ünlü şarkıcı Marc Anthony bir mini konser verecekti.

Nicola ile Brooklyn'e de evli bir çift olarak ilk danslarını yapmaları için kendisinin şarkılarından birini seçmelerini söyledi. Genç aşıklar, Marc Anthony'nin "You Sang To Me" adlı şarkısını seçti. Söz konusu şarkı "Şimdi senin aşkın için çılgına dönüyorum" şeklinde sözler içeriyor. Plan böyleydi. Fakat gelişmeler böyle olmadı.

Bazı düğün konuklarının anlattığına göre Victoria Beckham, oğlu ile gelininin ilk dans şarkısını "çaldı" ve o şarkı eşliğinde anne- oğul dansını yaptı. Konukların anlatımına göre gelin Nicola ile damat Brooklyn, Marc Anthony'nın kendilerini anons etmesini ve ardından da söz konusu şarkı eşliğinde ilk danslarını yapmayı bekliyordu.

Fakat Marc Anthony, öncesinde hiçbir açıklama yapmadan bu şarkıyı Victoria ve Brooklyn'in anne- oğul dansı için seslendirdi. İddialara göre bu değişiklik de Victoria Beckham'ın ricasıyla olmuştu.

Gözden Kaçmasın Ünlü doktorun mutlu günü: Tek oğlu hayallerindeki sevgiliyle evlendi Haberi görüntüle

KAYNANAYA ÖVGÜ YAĞDIRDI

Düğünde yaşanan gerilim bununla da bitmedi. Mini bir konser veren Marc Anthony konuşmasında da Victoria Beckham'a övgüler yağdırdı, ağırlıklı olarak onun hakkında konuştu.

Victoria'nın "ne kadar harika biri" olduğunu anlattı. İşte bu durum da gelin Nicola Anne Peltz'e ağır geldi. İleri sürülenlere göre annesi ve kız kardeşi Brittany eşliğinde salonu terk etti.

Düğün konuklarının anlattığına göre bu olup bitenler Brooklyn Beckham'ı da rahatsız etti ve kendini arada kalmış hissetmesine yol açtı.

Gözden Kaçmasın Torunları bile onu bu sevdadan vazgeçiremedi: Ben bu kadar zayıflamak istememiştim Haberi görüntüle

BABA BECKHAM'DAN OĞLUNA 'AYAĞINI DENK AL' İDDİASI

Bir ara bütün bu gerilime nokta koymak için David Beckham'ın da olaya el koyduğu haberleri yayıldı. Buna göre baba Beckham, oğluyla yüzleşti.

İddialara göre David Beckham'ı böyle bir adım atmaya iten de gelini Nicola'nın Grazia dergisine verdiği röportaj oldu. Radar adlı internet sitesinin ileri sürdüğüne göre röportajın yayınlanmasından sonra David Beckham da düğünden bu yana yaşanan gerilim nedeniyle 23 yaşındaki Brooklyn ile yüzleşmek zorunda kaldı.

Radar'ın iddiasına göre David Beckham oğluna "Biz bu ailede böyle yapmayız. Biliyor musun ne, biz bu aileye böyle yapmayız" dedi. 47 yaşındaki Beckham bunun ardından da oğluna bir tür ultimatom olarak yorumlanan şu sözleri sarf etti: "Bundan sonra olacaklar sana bağlı. Ama bu kadar drama bize yeter!"

Radar internet sitesine konuşan bir kaynak gelini Nicola'nın Grazia'ya verdiği röportajın, David Beckham'ı dehşete düşürdüğünü belirtti. Bu kaynağa göre Beckham gelininin "ailenin kirli çamaşırlarını toplumun gözü önünde yıkıyormuş gibi göründüğünü" söyledi.

Gözden Kaçmasın Kocasına veliaht verdi ama acısını da kendi çekti: O çocuklar kolay doğmadı Haberi görüntüle

ONU ÜZGÜN GÖRMEYE DAYANAMAM

Bu arada Brooklyn Beckham karısını ne kadar sevdiğini ve önceliğinin o olduğunu her fırsatta dile getirdi. Yani bir başka deyişle bu röportajlar aracılığıyla ailesine, özellikle de annesine mesaj gönderdi.

Brooklyn Beckham bütün bu karmaşa içinde tarafını baştan seçti. Bunu da bir röportajında söylediği "Dürüstçe söyleyebilirim ki karım benim birinci önceliğim. Ve ben onu üzgün görmeyi asla istemem. Biz yüzde 100 birbirimizin arkasındayız ve yolumuza böyle devam ediyoruz" sözleriyle gözler önüne serdi.

Brooklyn bir başka seferinde de düğün günü Nicola'nın kendisiyle evlenmekten vazgeçeceğini düşünüp nasıl korktuğunu anlattı.

Kendisini sosyal medya hesaplarında "Nicola'nın kocası" diye tanıtan, hatta nikâhın ardından karısının soyadını bile kendi soyadına ekleten Brooklyn Beckham düğün öncesi hissettikleri hakkında yaptığı açıklamalarla gündemde şimdi.

Gözden Kaçmasın Emektar oyuncunun karısına aşkı hiç azalmıyor: Kahverengi gözlü güzelimin her yaşına bir kırmızı gül Haberi görüntüle

EVLENMEKTEN VAZGEÇER DİYE KORKMUŞ

Karısına deli gibi aşık olduğunu hiçbir zaman gizlemeyen Brooklyn Beckham, Interview dergisine çarpıcı açıklamalar yaptı. İşte o röportajda, Nicola Anne Peltz'in kendisiyle evlenmeyi istememe ihtimali yüzünden sinirlerinin çok gerildiğini itiraf etti.

Geçen yılın 9 Nisan günü, Brooklyn ile 27 yaşındaki Nicola, aralarında Eva Longoria, Spice Girls'den Mel C ve Melanie Brown, tenis yıldızı Serena Williams'ın da bulunduğu ünlü konukların katılımıyla evlenmişti.

Peltz ailesinin 103 milyon dolar değerindeki malikanesinde gerçekleşen törende gelin Nicola 4 milyon dolarlık Valentino gelinliğiyle göz kamaştırdı.

O sırada Brooklyn Beckham da gelinin babasının kolunda, malikanenin üst katından inip nikahın kıyılacağı yerde kendisine doğru geleceği anın hayallerini kuruyordu. Interview dergisine verdiği röportajda işte tam o anda büyük bir korkuya kapıldığını anlattı Brooklyn Beckham: "Biraz gergindim... Aslında çok gergindim. Hemen öncesinde "Aman Tanrım, ya Nicola aşağıya inmezse" diye düşündüm" diye konuştu.

Gözden Kaçmasın Ünlü çift 25 yıl arayla aynı gün doğmuş... O dünyaya geldiğinde kocası bir delikanlıydı Haberi görüntüle



'ONU GÖRÜR GÖRMEZ AĞLADIM': O gergin anını şöyle anlattı Beckham "Ben tetikteydim. En iyi arkadaşımla evleniyor olduğumu düşündüm. Ama 'ya istemezse' fikri de kafamdaydı. Yine de alt kata indim. Sonra onu görür görmez ağladım. Harika bir gündü. "