'Boşanıyorlar' diye diye beşinci yılı bitirdiler... İkinci çocuğu bile yaptılar

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İKİ KUZEN AYNI YIL BEŞ AY ARAYLA EVLENDİ

Bu sözünü ettiğimiz iki kuzen, İngiliz kraliyet ailesinin üyeleri Prens Harry ile Prenses Eugenie idi. Harry, Meghan Markle ile 2018 yılının mayıs ayında hayatını birleştirdi.

Ondan beş ay sonra da ortanca amcası Andrew ile eski eşi Sarah Ferguso'ın iki kızından biri olanPrenses Eugenie, yedi yıllık bir flörtün ardından Jack Brooksbank ile evledi.

Üstelik ikisinin tek ortak noktası aynı yıl evlenmeleri değildi. İkisi de hayatlarının aşkıyla aynı yerde, Windsor'daki St. George's Şapeli'nde evlendiler.

Önce Harry ile Meghan evliliklerinin beşinci yılını kutladı. Sonra da kuzeni Eugenie ile kocası Jack Brooksbank.

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İngiliz kraliyet ailesinin sosyal medya kullanma özgürlüğüne sahip az sayıdaki üyesinden biri olan Eugenie de bu mutlu günü Instagram sayfasından paylaştığı bir video ile kutladı.

33 yaşındaki Eugenie ile 37 yaşındaki eşi Jack Brooksbank takipçilerine bir de sürpriz yaptı. Bugüne kadar çok fazla görülmeyen küçük oğullarının yüzünü de ilk kez gösterdi.

Çift, büyük çocukları olan August ile daha önce bazı etkinliklere katılıp onu kamuoyuyla tanıştırmıştı.

İHANET İDDİALARI ORTALIĞI SARSMIŞTI

Eugenie ile Jack, evliliklerinde beşinci yılı kutladılar ama bu döneme gelmeleri de biraz olaylı oldu. Bunun nedeni de bundan iki yıl önce Jack Brooksbank'in iş gezisi amacıyla gittiği İtalya'da üç tane modelle çıktığı tekne gezisinde görüntülenmesiydi.

Üstelik bu durumu gözler önüne seren de teknede bulunan modellerden biriydi. İşin daha da ilginci Eugenie o sırada minik bebeğiyle birlikte İngiltere'de bulunuyordu.

Bu durum çiftin daha evliliklerinin başında sorun yaşadığı iddialarını gündeme getirdi. Bütün dünya Jack Brooksbank'in karısı Eugenie'yi aldattığını konuşmaya başladı. O olayda Jack'i savunan kişi de kayınvalidesi yani Prens Andrew'nun eski eşi Sarah Ferguson oldu.

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KAYINVALİDE DAMADINI SAVUNDU

Kocasından boşanmasına rağmen York Düşesi unvanını koruyan Sarah, damadının kızını aldatmadığını, gerçekten de bir iş gezisi nedeniyle İtalya'da bulunduğunu savundu.

Ama o zamandan bu yana da çift hakkında sürekli boşanacaklarına dair söylentiler çıkmaya devam etti. Yine de onlar bu iddiaları yalanlarcasına ikinci çocuklarını da dünyaya getirdi.

Bu arada yeri gelmişken çiftin 2 yaşında August Philip Hawke Brooksbank adında bir oğlu var. Eugenie ve Jack'in ikinci oğlu Ernest George Ronnie Brooksbank da bu yıl dünyaya gözlerini açtı.

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DÜĞÜNÜ GÖLGELEYEN HAMİLELİK HABERİ

Prenses Eugenie ile Jack Brooksbank'in düğünü de beklenenden daha "olaylı" oldu. Bu da nedensiz değil.

Çiftin düğününde onlardan beş ay önce evlenen Harry ile Meghan, yine bütün dikkatleri üzerlerine çekti.

Bunun nedeni de Meghan'ın ilk bebekleri Archie'ye hamile olduğunu aile üyelerine o düğünde söylemeleriydi. İşte bu durum Eugenie'yi yıldızı olması gereken bir günde gölgede bıraktı.

Buna en çok tepki gösteren de Eugenie'nin annesi Sarah Ferguson oldu. Ferguson, Harry ile Meghan'ı, aslında günün yıldızları olan kızı ile damadını geride bırakmak amacıyla böyle davrandığını ileri sürdü. Onların mutluluğunu gölgelediğini savundu.

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GELİNLİĞİ HERKESİ ŞAŞIRTTI

Bütün bunlar bir yana aslında Eugenie, o düğünde bütün dünyayı şaşırtıp, gelmiş geçmiş en şık kraliyet gelinlerinden biri olarak tarihe geçti. Aslında yaptığı giyim tercihleriyle sık sık eleştiriliyor Eugenie. Bu konuda tek rakibi de ablası Prenses Beatrice.

İşte bu yüzden dünyanın izlediği nikah töreninde giydiği gelinlikle ve ortaya çıkan güzelliğiyle herkesi şaşırttı.

Eugenie, seçtiği gelinlikle kullandığı tacıyla ve eksik olan duvağıyla milyonlarca kişinin hafızasına kazındı.

Prenses'in, Peter Pilotto imzalı gelinliği, özellikle sadeliği ve duvaksız oluşuyla çok dikkat çekti. Babaannesinin koleksiyonundan seçtiği taç da beğeni topladı.

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Bu arada birçok gelin adayı tarafından da kopyalanan gelinliğin dört tane sır gizlediği de ortaya çıktı. Bunlardan biri daha düğün günü basına yansımıştı zaten.

GELİNLİĞİN SIRLARI

Prenses Eugenie'nin gelinliğinin gizlediği sırlara gelirsek... Bir İngiliz kraliyet ailesi üyesinin son yıllarda giydiği en güzel gelinlik olarak tarihe geçen gelinliğin çeşitli bölümlerinde Prenses Eugenie, ailesi ve evlendiği Jack Brooksbank'a özel dört tane simge vardı.

Bunlardan biri, İskoçya'yı temsil eden ve Prenses Eugenie'nin ailesinin bir şatosunun da bulunduğu Balmoral'ı simgeleyen deve dikeni deseniydi. Fildişi rengi ise çiftin yaşadığı evin sembolü.

Prenses Eugenie aynı zamanda annesi Sarah Ferguson'ın İrlandalı köklerini temsil eden bir sembol de bulunduruyordu gelinliğinin üzerinde.

Gelinliğin arka kısmında, belin hemen yukarısında bulunan düğüm ise sıkı aile bağlarının simgesiydi.

DUVAK TAKMAYIP YARA İZİNİ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ: Prenses Eugenie'nin gelinliğinin sırt kısmının açık olmasının nedeni ise daha önce ortaya çıkmıştı. Çocukken bir skolyoz ameliyatı geçiren prenses bilerek ve isteyerek bu yara izini kapatmamayı tercih etmişti.

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GELİN TACI AYRI KONUŞULMUŞTU

O gün "belki de İngiliz kraliyet ailesinin bugüne kadarki en güzel gelini" diye nitelendirilen Prenses'in tacı da ayrı göz kamaştırdı.

Bu taç Kraliçe 2. Elizabeth'in koleksiyonundan seçilmişti. Prenses'in gelinliğinin tamamlayan yakut taç, 1919 yılında ünlü bir Fransız tasarımcı tarafından yapıldı ve Ana Kraliçe'ye hediye edildi.

Ondan da kızı Elizabeth'e geçti. O taç sayesinde Prenses Eugenie, bütün zamanların en güzel gelinleri arasında yerini aldı.

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Bundan beş yıl önce daha küçük yaşta olan Prens George ve Prenses Charlotte, o törende görev yaptı.

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Harry ve Meghan, o törende ilk bebeklerini beklediklerini aile üyelerine açıkladı. Bu durum da kızıyla damadının gölgede kaldığını savunan Sarah Ferguson'ı kızdırdı.