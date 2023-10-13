Yeni yaşını şanına yakışır şekilde kutladı: Ne iyi ettim de doğdum ben!

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Hele elbisenin kuyruğu öylesine uzundu ki onu düzenlemek de kocasına düştü. Tabii bu arada kendisini izleyen kameralara bol bol poz vermekten de geri kalmadı.

Doğum gününde giydiği kırmızı elbiseyle bütün bakışları üzerinde toplayan bu ünlü Cardi B'nin ta kendisi.

GÖSTERİŞLİ BİR PARTİYLE YENİ YAŞINI KUTLADI

Ünlü yıldız, 31'inci doğum gününü Batı Hollywood'un en gözde gece kulüplerinden birinde kutladı önceki akşam. Tabii ki onu bu mutlu gününde kocası Offset başta olmak üzere yakın arkadaşları da yalnız bırakmadı.

Sadece sahnede değil özel hayatında da dikkat çekmeyi seven Cardi B. bu özel kutlamada da geleneğini bozmadı.

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Bütün bedenini saran kırmızı bir kıyafet giydi ünlü şarkıcı. Elbisenin derin göğüs dekoltesi ve iki yanındaki dantel detayları dikkatlerden kaçmadı.

ELBİSENİN KUYRUĞUNU KOCASI DÜZELTTİ

Cardi B'nin elbisesinin uzun dantel kuyruğunu düzenlemek ise kocası Offset'e düştü. Estetik müdahale katkılı kıvrımlarını gözler önüne seren kıyafetini yüksek topuklu ayakkabılar ve kırmızı el çantasıyla tamamladı ünlü şarkıcı.

Bu gece partisinin öncesinde gündüz saatlerinde Cardi B, kocası Offset'in kendisini şımartan doğum günü sürprizleriyle mutlu oldu. O anları da sosyal medya hesabından paylaşmaktan geri kalmadı.

Gerçek adı Belcalis Marlenis Almánzar Cephus olan Cardi B'nin kocası Offset, Los Angeles'ta iki çocuklarıyla birlikte yaşadıkları lüks malikanenin her yerini kırmızı gül yapraklarıyla süsledi. Büyük beyaz mumlar yaktı.

KIRMIZI GÜL YAPRAKLARIYLA DONATTI

Evin bir odasını da adım atacak yer kalmayıncaya kadar kırmızı gül yapraklarıyla dolduran Offset, aynı renkte tülleri ve balonları da ihmal etmedi. Cardi B. kendisine yapılan bu sürprizi sosyal medya hesabından takipçileriyle de paylaştı.

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Cardi B. bu paylaşımında kocasına romantik sözlerle teşekkür etmeyi de unutmadı. Ünlü şarkıcı " Çok teşekkür ederim bebeğim. Sen her zaman benim için çok fazlasını yapıyorsun. Senin tenini seviyorum, yüzünü seviyorum, bedenini seviyorum, ruhunu seviyorum, kalbini seviyorum, sadakatini ve yeteneğini seviyorum" diye yazdı.

Cardi B. her ne kadar kendi görüntüsünden memnun olsa da sosyal medyada her zaman olduğu gibi bu gösterişli tavırları ve abartılı estetik operasyonları büyük tepki çekti.

Birçok kullanıcı şarkıcının güzel değil kaba göründüğünü ileri sürdü. Bazıları da "paranın zarafeti satın alamayacağını" savundu.

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DİNLEYİCİSİNE MİKROFON FIRLATMIŞTI

Cardi B. geçen ağustos ayında Las vegas'ta verdiği konser sırasında kendisine bira bardağını sallayan bir seyirciye mikrofon fırlamasıyla gündeme gelmişti.

Şarkıcı, Bodak Yellow adlı şarkısını söylerken bir izleyici, elindeki bira bardağını sahneye doğru salladı.

Üzerine bira gelen Cardi B, çok sinirlenerek elindeki mikrofonu sert bir biçimde izleyiciye fırlattı. Güvenlik görevlilerinin anında müdahale ettiği olay sonrası sahneye içki fırlatan kişi konserden uzaklaştırıldı.

Cardi B'nin o konserde seyircisine fırlattığı mikrofon daha sonra internet üzerinden düzenlenen bir açık artırmayla 99 bin 900 dolara satıldı.

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ZOR BİR HAYATTAN GELDİ

Gençlik yılları yoksulluk içinde geçen Cardi B. önce striptizcilik yaptı. Ardından da müzik dünyasında adını duyurdu. Kısa zamanda da hatırı sayılır bir servetin sahibi oldu.

Ardı ardına lüks malikaneler satın alan şarkıcı, lüks marka tüketimi ve su gibi para harcamasıyla da biliniyor. Cardi B. kızı daha küçücükken ona doğum gününde satın aldığı pırlanta takılarla gündem olmuştu.

Hem kendine hem de küçücük kızına aldığı pahalı çantalar yüzünden de eleştiri konusu olmuştu. Şarkıcı ve kocası Offset bu eleştirilere de ırksal ayrımcılığa uğradıklarını, o ürünleri satın almaya kendilerinin de hakkı olduğunu söylemişti.

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Cardi B. 2017 yılından bu yana gerçek adı Kiari Kendrell Cephus olan Offset ile evli. Çiftin iki tane çocuğu bulunuyor.