Ailenin en gÃ¶lgede kalan Ã¼yesiydi: O taÃ§ kiÅŸisel tarihini deÄŸiÅŸtirdi

TARÄ°HE GEÃ‡EN TAÃ‡LAR

DÃ¼nyanÄ±n dÃ¶rt bir yanÄ±nda milyonlarca kiÅŸinin nefesini tutarak izlediÄŸi bu dÃ¼ÄŸÃ¼nlerde takÄ±lan taÃ§lar da sÄ±k sÄ±k gÃ¼ndeme geliyor. Hatta birbiri ardÄ±na dÃ¼ÄŸÃ¼nler yapÄ±ldÄ±kÃ§a en gÃ¼zel gelinlikler gibi en gÃ¼zel taÃ§lar da seÃ§iliyor. Åžimdi gÃ¼nÃ¼mÃ¼zden geriye doÄŸru gidelim ve hangi kraliyet gelini hangi tacÄ± takmÄ±ÅŸ, hangileri en Ã§ok beÄŸenilmiÅŸ bir bakalÄ±m.

PANDEMÄ° SÃœRECÄ°NÄ°N TEK KRALÄ°YET DÃœÄžÃœNÃœ

Pandemi dÃ¶neminin tek kraliyet dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ olan Prenses Beatrice ile Edoardo Mapelli Mozzi'nin dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ kapalÄ± kapÄ±lar ardÄ±nda yapÄ±ldÄ±. Hatta dÃ¼ÄŸÃ¼ne gelinin annesi ve babasÄ± da katÄ±lmadÄ±. Prenses'in aylardÄ±r beklediÄŸi bu dÃ¼ÄŸÃ¼n her ne kadar sÃ¶nÃ¼k geÃ§se de onu Ã¶ne Ã§Ä±karan ve gÃ¼nlerce gÃ¼ndemde kalmasÄ±nÄ± saÄŸlayan Ã§arpÄ±cÄ± bir ayrÄ±ntÄ± vardÄ±. O da Prenses Beatrice'nin gelinliÄŸi ve onu tamamlayan tacÄ±ydÄ±.

BABAANNENÄ°N HEDÄ°YESÄ°Â Â

Daha Ã¶nce 29 MayÄ±s'ta nikah, ardÄ±ndan da KraliÃ§e'nin Buckingham SarayÄ±'nda vereceÄŸi bir resepsiyonla hayatlarÄ±nÄ± birleÅŸtireceÄŸi aÃ§Ä±klanan Ã§ift, koronavirÃ¼s pandemisi nedeniyle planlarÄ±nÄ± iptal etmiÅŸti. Herkes dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n nerede yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± merak ederken geÃ§en hafta sonu Prenses Beatrice ile Mapelli Moozzi'nin kÄ±sÄ±tlÄ± sayÄ±da aile Ã¼yesinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir tÃ¶renle evlendiÄŸi duyuruldu.

KRALÄ°Ã‡E'NÄ°N ELBÄ°SESÄ°

Benjamin Wheeler'Ä±n objektifini poz veren Ã§iftin nikah sonrasÄ± fotoÄŸraflarÄ±nda en Ã§ok dikkat Ã§eken ayrÄ±ntÄ± Prense Beatrice'in gelinliÄŸi oldu. O gelinlik tam 53 yÄ±l Ã¶nce KraliÃ§e 2. Elizabeth tarafÄ±ndan Ã¶nce parlamento aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda ardÄ±ndan da Ã§eÅŸitli Ã¶zel gecelerde giyilmiÅŸti. KraliÃ§e'nin elbisesi Beatrice iÃ§in modifiye edildi ve kol kÄ±smÄ±na eklemeler yapÄ±ldÄ±. Bu vintaj gelinlik, bir dÃ¶nem Ä°ngiliz kraliyet ailesinin kadÄ±n Ã¼yeleri iÃ§in yaptÄ±ÄŸÄ± tasarÄ±mlarla tanÄ±nan Norman Hartnell'Ä±n imzasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yor.

BU TACI KRALÄ°Ã‡E KENDÄ° DÃœÄžÃœNÃœNDE TAKTI

Beatrie'in gelinlik tacÄ± ise bir kez daha "KraliÃ§e'nin en sevdiÄŸi torunu mu?" sorularÄ±nÄ± akla getirdi. Queen Marry Fringe adlÄ± bu tacÄ± KraliÃ§e 2 Elizabeth kendi dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nde de duvaÄŸÄ±nÄ±n Ã¼zerine takmÄ±ÅŸtÄ±.

AÄ°LENÄ°N EN Ä°DDÄ°ASIZ ÃœYESÄ°YDÄ°

KÄ±sa bir sÃ¼re anne olan Prenses Eugenie, Jack Brooksbank ile 2019 yÄ±lÄ±nda evlendi. Ailenin bu iddiasÄ±z Ã¼yesi dÃ¼ÄŸÃ¼n gÃ¼nÃ¼ sergiledii gÃ¶rÃ¼ntÃ¼yle herkesi ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±. Bunun en Ã¶nemli nedenlerinden biri duvaksÄ±z bir gelinlik giymesiydi. Ã‡ocukluk yÄ±llarÄ±nda geÃ§irdiÄŸi skolyoz ameliyatÄ±nÄ±n izlerini gizlemeyen Prenses, bu seÃ§imiyle bÃ¼yÃ¼k destek aldÄ±. O gÃ¼n "belki de Ä°ngiliz kraliyet ailesinin bugÃ¼ne kadarki en gÃ¼zel gelini" diye nitelendirilen Prenses'in tacÄ± da ayrÄ± gÃ¶z kamaÅŸtÄ±rdÄ±. Bu taÃ§ KraliÃ§e 2. Elizabeth'in koleksiyonundan seÃ§ilmiÅŸti.

BABAANNESÄ°NÄ°N TACI

Peter Pilotto imzalÄ± gelinliÄŸinin tamamlayan yakut taÃ§, 1919 yÄ±lÄ±nda Ã¼nlÃ¼ bir FransÄ±z tasarÄ±mcÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±ldÄ± ve Ana KraliÃ§e'ye hediye edildi. Ondan da kÄ±zÄ± Elizabeth'e geÃ§ti. O taÃ§ sayesinde Prenses Eugenie, bÃ¼tÃ¼n zamanlarÄ±n en gÃ¼zel gelinleri arasÄ±nda yerini aldÄ±.

BU DÃœÄžÃœN Ã‡OK KONUÅžULDU

DÃ¼nyanÄ±n en Ã§ok konuÅŸulan kraliyet dÃ¼ÄŸÃ¼nlerinden birinin kahramanlarÄ± da Prens Harry ile Meghan Markle idi. Eski bir oyuncu olan Markle, herkesi ÅŸaÅŸÄ±rtacak kadar sade bir gelinlik giydi. Givenchyâ€™nin baÅŸ tasarÄ±mcÄ±sÄ± Clare Waight Keller imzalÄ± gelinliÄŸi de gÃ¶steriÅŸli bir taÃ§ ile tamamladÄ±. TacÄ±n ortasÄ±ndaki broÅŸ ise 1893'te KraliÃ§e Mary'ye verilen 10 tane pÄ±rlantadan oluÅŸuyordu. O broÅŸ, 1932'de KraliÃ§e Mary tarafÄ±ndan Elizabeth'e verildi ve o da bu broÅŸu taca dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rdÃ¼.Â

TAÃ‡ GERGÄ°NLÄ°ÄžÄ°

DÃ¼ÄŸÃ¼nden uzun sÃ¼re sonra aslÄ±nda Meghan Markle'Ä±nÂ aslÄ±nda bunu deÄŸil, KraliÃ§e'ye ait bir baÅŸka tacÄ± takmak istediÄŸi hatta bu yÃ¼zden gerilim Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± iddia edilmiÅŸti.Â Ä°ddialara gÃ¶re Markle ile KraliÃ§e dÃ¼ÄŸÃ¼nden Ã¶nce gelinliÄŸe uygun taÃ§ seÃ§mek iÃ§in bir araya geldi. Markle, KraliÃ§e'nin yeÅŸil zÃ¼mrÃ¼tlerle sÃ¼slÃ¼ gÃ¶z alÄ±cÄ± Vladimir TacÄ±'nÄ± takmak istedi. Ancak KraliÃ§e buna izin vermedi. Bu yÃ¼zden torunu Harry ile de arasÄ±nda gerginlik Ã§Ä±ktÄ±. Harry Ä±srar edince de KraliÃ§e "Meghan benim verdiÄŸim tacÄ± takacak" diyerek son noktayÄ± koydu.

Ä°KÄ° RENKLÄ° TAÃ‡

Ä°sveÃ§ kraliyet ailesinin tek erkek evladÄ± Prens Carl Philip 2015 yÄ±lÄ±nda eski bir TV yÄ±ldÄ±zÄ± olan Sofia Hellqvist ile evlendi. Halktan gelen ve kraliyet ailesine uygun bir geÃ§miÅŸi olmadÄ±ÄŸÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼len Hellqvist sonradan herkesin sevgilisin kazandÄ±. Dantel aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± bir gelinlik giyen Sofia Hellqvist bunu da iki renkli bir taÃ§la tamamladÄ±. Ã¼zeri zÃ¼mrÃ¼tlerle sÃ¼slÃ¼ altÄ± pÄ±rlantalÄ± bu taÃ§, Ä°sveÃ§ kraliyet ailesinin koleksiyonundan seÃ§ildi.





SADE TAÃ‡

Kate Middleton, 2011 yÄ±lÄ±nda Prens William ile milyonlarca kiÅŸi tarafÄ±ndan ekranlardan izlenen bir tÃ¶renle evlendi. SevdiÄŸi bir tasarÄ±mcÄ± olan Alexader Mc Queen tasarÄ±mÄ± bir gelinlik giyen Middleton bunu da yine KraliÃ§e'nin koleksiyonundan bir taÃ§la tamamladÄ±. Bu taÃ§, KraliÃ§e'ye 18'inci doÄŸum gÃ¼nÃ¼ hediyesi olarak annesi tarafÄ±ndan verilmiÅŸti. Ona da 2. Elizabeth'in babasÄ± Kral George tarafÄ±ndan hediye edilmiÅŸti.

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EN GÃ–STERÄ°ÅžLÄ° TAÃ‡

Ä°sveÃ§'in veliaht prensesi Victoria, 2010'da Daniel Wrenstign ile evlendi. PÃ¤r Engsheden tasarÄ±mÄ± bir gelinlik giyen Prenses Victoria gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼ her zaman bu tÃ¼r listelerde ilk sÄ±ralara yer alan gÃ¶steriÅŸli bir taÃ§la tamamladÄ±.