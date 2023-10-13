Sahneyi usul usul ona bırakıyorlar: Annesinin gururu!

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Diğer yandan da kraliyet aileleri söz konusu olduğunda akla ilk anda hemen İngiliz kraliyet ailesinin üyeleri geliyor. En çok da Galler Prensesi Kate Middleton ile eltisi Meghan Markle. Ama pek yakında bu durum değişecek.

Çünkü arkalarından daha genç bir kuşak geliyor. Yani birkaç yıl sonra kraliyet ailesi denildiğinde akıllara hemen bugün tanıdığımız simalar gelmeyecek gibi görünüyor. Onların yerine daha genç bir kuşak kelimenin tam anlamıyla "bomba gibi" geliyor.

Bu kuşaktan en çok dikkate çeken kişi de İspanya tahtının genç veliaht prensesi Leonor. Zamanı geldiğinde babası Kral Felipe'nin yerine geçecek olan genç kız bu görevine de tıpkı bir zamanlar babasının yaptığı gibi her açıdan hazırlanıyor. Hem de çok küçük yaşlarından bu yana.

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Geleceğin kraliçesi Leonor, İspanya Ulusal Günü'nde babası Kral Felipe'nin yanındaydı. Felipe, törenin bir bölümünde askeri üniformasını giydi. Saray'daki etkinliğe ise takım elbiseyle katıldı.

Sofia adında kendisinden bir yaş küçük bir kardeşi olan Leonor, son zamanlarda sık sık anne ve babasıyla birlikte resmi görevlere gidiyor. Hatta zaman zaman tek başına da bu tür etkinliklerde boy gösterdiği oluyor, konuşmalar yapıyor.

Kısa süre önce Avrupa monarşi ailelerine mensup diğer genç prensesler gibi Galler'deki UWC Atlantik Koleji'nde eğitim gören Leonor, hemen ardından da zorunlu askerlik görevini yerine getirmeye başladı.

Hem ailenin genç kuşağından olması hem de bir zamanlar babası Felipe'nin yaptığı gibi askere gittiği için de Leonor gündemin ilk sıralarında. Askeri eğitimin ilk bölümünü tamamlayan Prenses'in askerliği iki yıl sürecek belirtildiğine göre.

Prenses Leonor, geçtiğimiz gün yine basının manşetlerine çıktı. Bunun nedeni de Madrid'deki İspanyol Ulusal Günü kapsamında yapılan askeri geçide ve törene katılmasıydı.

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Asturias Prensesi Leonor, törenin bir bölümünde kepli askeri okul üniformasıyla geçide katıldı. Genç Prenses'in askerlik görevi sırasında kilo vermiş olması da dikkat çekti.

Üstelik o sırada yalnız da değildi. Onu izleyenler arasında annesi Kraliçe Letizia ile babası Kral Felipe de vardı.

Veliahtların taşıdığı Asturias Prensesi unvanını elinde bulunduran Leonor, o törende eğitim gördüğü Zaragoza Askeri Akademisi'nin üniforması içinde bütün dikkatleri üzerinde topladı.

Törende onu öyle gören hem annesinin hem de babasının Leonor'a gururlu bakışları ise dikkatlerden kaçmadı.

O gün ailesinden üniforma giyen tek kişi Prenses Leonor değildi. 55 yaşındaki babası Kral Felipe de üniforması içindeydi. Annesi Kraliçe Letizia da her zamanki gibi şık bir görüntü sergiledi.

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Prenses Leonor, geçen ay Zaragoza Askeri Akademisi'ndeki eğitiminin ilk bölümünü tamamlamıştı. Leonor bu eğitim kapsamında silahlı talim, topografik turlar ve bir askeri eğitimin parçası olan her ayrıntı bulunuyordu.

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Leonor, kraliyet sarayındaki törene de yine üniformayla katıldı. Kapıda annesi Letizia ve babası Felipe ile birlikte konukları karşılayıp ev sahipliği yaptı.

Kraliyet'ten yapılan açıklamaya göre Leonor, gördüğü bu temel eğitim sırasında bir savaşçı olarak nasıl olması gerekiyorsa o şekilde yetiştirildi. Silah ve teçhizat hakkında bilgiler aldı. Ayrıca askeri konularda akademik eğitim de gördü.

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Tabii ki Leonor'un askeri eğitimi bununla bitmeyecek. Genç kız, buradan sonra denizcilik okuluna gidecek. Onun ardından da havacılık konusunda askeri eğitimini tamamlayacak.

ONU OKULA AİLESİ BIRAKMIŞTI

Prenses Leonor'un askeri eğitimi geçtiğimiz Ağustos ayının ikinci yarısında başlamıştı. Annesi, babası ve kardeşi tarafından Zaragoza Askeri Akademisi'nin kapısında elinde bavuluyla bırakılan Prenses'in biraz gergin olduğu da gözlerden kaçmadı o gün.

Prenses Leonor, bugün dünyanın en çok ilgi çeken veliahtlar kuşağından. Bu cümleyi "en çok dikkat çeken veliaht prensesler kuşağı" diye düzeltelim.

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Çünkü Leonor; Avrupa'nın farklı ülkelerindeki çoğu kuşaktaşı olan genç prenseslerle birlikte zamanı geldiğinde ülkesinin tahtına oturacak.

Asturias Prensesi unvanını taşıyan Leonor, babası Kral Felipe'nin yerine geçeceği için de o gençliğinde ne tür eğitimler aldıysa kendisi de aynı yollardan geçiyor.

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Görünüşe göre annesi Letizia ile babası Felipe, gelecekteki görevine hazırlanması için usul usul sahneyi genç kıza bırakmaya başladı.

Leonor, 17 yaşında olmasına rağmen daha küçücük yaşından itibaren resmi görevler üstleniyor. Genellikle anne ve babasıyla birlikte resmi ziyaretlere giden Leonor, son iki yıldır artık kendi başına da bu tür etkinliklere katılıyor.

Bu arada Leonor, askeri eğitim almadan önce Avrupa'daki diğer veliaht prenseslerin de tercih ettiği Galler'deki UWC Atlantik Koleji'nde eğitim gördü. Hollanda Prensesi Alexia, Belçika'nın gelecekteki kraliçesi Prenses Elisabeth de bu okulda eğitim gören kraliyet ailesi üyelerinden. Hollanda Kralı Willem Alexander da bu okulun mezunlarından.

Tören sırasında annesi Letizia'nın kızı Leonor'a gurur ve sevgi dolu bakışları objektiflere böyle yansıdı.

İspanya Veliaht Prensesi Leonor da UWC Atlantik Koleji'ni bitirdikten sonra askeri eğitimini aldı. Ama onun için eğitim süreci henüz bitmedi. Bundan sonra gelecekteki görevine hazırlanmak için farklı okullarda eğitim görecek.

Zamanı geldiğinde tahtı babasından devralacak olan 17 yaşındaki Leonor, ile 15 yaşındaki kardeşi Sofia, epeydir anne ve babalarıyla birlikte çeşitli ziyaretlere giderek dünya sahnesinde ön planda çıkmış durumda. Kimi zaman, iddialı anneleri Letizia'yı bile gölgede bırakıyorlar üstelik.