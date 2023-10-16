Yakında ucubeye döneceğim! Ama kendimi durduramıyorum

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TAM BİR ESTETİK BAĞIMLISI

Bütün bunları bir noktaya kadar anlamak mümkün olabilir. Kamera karşısında bir kariyer sürdüren insanların fiziksel olarak da olabildiğince iyi görünmesi beklenir.

Ama bazen bazıları ipin ucunu gerçekten de kaçırabiliyor. İşte bunlardan biri de 17 yaşından bu yana sayısını belki de kendisinin bile unuttuğu kadar estetik operasyon geçiren Katie Price.

Şu anda 45 yaşında olan Katie Price, kelimenin tam anlamıyla tepeden tırnağa kendini yeni baştan şekillendirdi. Hem de biraz önce söylediğimiz gibi bir değil birçok kez.

Dişlerini kaplama yaptırmak gibi basit işlemlerden burnunu düzelttirmeye, sayısız defalar göğüslerini yaptırmaya, kalçasına yeniden şekil vermeye, botoks ve dolgulara kadar.

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Katie Price, 17 yaşından beri neredeyse "soluk almadan" estetik operasyon geçiriyor.

Hatta 45 yaşındaki Katie Price'ın bir keresinde yüzüne estetik operasyon yaptırırken olup biteni videoya kaydettirip yayınlamışlığı bile var. Özetlemek gerekirse Katie Price tam bir estetik bağımlısı.

Üstelik bunu artık kendisi de itiraf ediyor. Farklı evlilik ve ilişkilerinden beş tane çocuk sahibi olan Katie Price, Go Love Yourself adlı podcast yayınında durmadan geçirdiği estetik operasyonlarla ilgili konuştu.

Ardı ardına geçirdiği estetik operasyonlar yüzünden "ucubeye" ya da "yaratığa" dönüşeceğini belirten Katie Price, kendisinde bedensel dismorfi olduğunu söyledi.

Bu arada bu sorunu yaşayanların vücut algısının tamamen kendilerini "kötü" görmeye, beğenmemeye odaklı olduğunu söyleyelim. Katie Price bu yüzden de bedensel görünümünü bir türlü olduğu gibi kabullenemediğini sözlerine ekledi.

Katie Price bu konuda sözlerini şöyle sürdürdü: "Bazen çok ileriye gittiğimi biliyorum. Bir ara birçok dolgu maddesi kullandım. Şu anda dolgum yok."

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'Ucubeye döneceğim' demesine rağmen operasyonları durdurmaya hiç niyeti yok yıldızın.

Price, şu anda yüzünde dolgu olmadığını söyleyerek yüzünün dolgu nedeniyle balon gibi görünmeye başladığını vurguladı.

İlk estetik operasyonunu 17 yaşındayken göğüslerinden geçiren Katie Price, geçtiğimiz temmuz ayında da bir dizi prosedür için kliniklerin kapısını çaldı.

Katie Price, Brezilya kalçası adı verilen görünüme sahip olmak için bir operasyon geçirdi. Ama bununla yetinmedi. Ek olarak yağ aldırdı, göz şeklini, çenesini ve dudaklarını da yeniletti.

Yıldız, bir süre önce geçirdiği estetik operasyonlardan sonra hastanede görüntülenmişti. O süreçte çok zorluk yaşayan Price fazlasıyla kan kaybettiğini de sözlerine eklemişti.

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Price, aynaya baktığında gördüğünü beğenmediği için sürekli estetik operasyon yaptırdığını söyledi.

Katie Price neden bu kadar çok estetik operasyon yaptırdığını ise şöyle anlattı: "Hiçbir zaman güzel göründüğümü düşünmedim. Hala da öyle olduğumu sanmıyorum. Belki de bende bedensel dismorfi var. Çünkü sürekli bir yerlerimi değiştirmek istiyorum:"

Katie Price, şu anda yine de kendini iyi hissettiğini sözlerine ekledi. Yıldız " Geçtiğimiz hafta dudaklarıma dolgu yaptırdım. Artık bir şeye ihtiyacım yok. Ama bütün bunları yaptırmaya devam edeceğim. Büyük ihtimalle on yıl içinde bir ucube ya da yaratık gibi görünmeye başlayacağım. Ama ben buyum" diye konuştu.

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Yakın zamanda bir ucubeye ya da yaratığa dönüşeceğini söylemesine rağmen Katie Price'in estetikle vedalaşmaya niyeti yok.

Henüz bu estetiklerle işim bitmedi. Görünüşümden memnun olduğumda size haber vereceğim" diyerek estetik kliniklerin kapısını çalmayı sürdüreceğini ifade etti Price.

Katie Price, kariyerine başladığında böyle görünüyordu. Ama söylediğine göre o dönemde de estetik operasyonla göğüslerini büyütmüştü.