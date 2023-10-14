Yolculuğa çıkmasalar kimse onları tanımayacak: Ünlü çiftin kızları ne kadar da büyüdü!

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Bir de başka bir grup ünlü vardır, çocukları olduğunu biliriz ama yüzlerini ısrarla kimseye göstermezler.

Bunun en çarpıcı örneği de top model Gigi Hadid. Zayn Malik ile ilişkisinden olan kızı Khai 3 yaşına geldi, saçlarını, ellerini, giysilerini bütün sosyal medya kullanıcıları gördü. Ama Hadid kızının yüzünü ailesinden ve yakınlarından başka kimseye göstermedi.

Bir de bu ikisinin "ortasında" bir yol izleyenler var. Çocuklarını bu kadar katı kurallar altında gizlemezler. Ama özel olarak kamuoyu onları tanısın diye bir çaba da harcamazlar.

Kimi zaman doğal akış içinde ailece bir yerlere gittiklerinde yanlarında çocukları varsa herkes onları görür.

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YİNE YOLCULUKTA GÖRÜNTÜLENDİLER: Nicole Kidman ile Keith Urban'ın kızları Sunday Rose ile Faith Margaret, babalarıyla birlikte Sidney Havaalanında görüntülendi. Üçlü, rahat yolculuk kıyafetleri içindeydi.

İşte bu gruptaki ünlü çiftlerden biri Nicole Kidman ve Keith Urban. Çiftin, biri doğal yollardan diğeri de taşıyıcı anne aracılığıyla dünyaya gelen iki kızı bulunuyor.

Kidman ile Urban iki kızlarını özel olarak kamuoyu karşısına çıkarmadılar ama onları köşe bucak gizlemediler de. Zaman zaman ailece görüntülendikleri oldu. En çok da yolculuğa çıktıklarında...

Kidman ile Urban'ın kızları Sunday Rose ile Faith Margaret, genellikle anne ve babalarıyla ABD ile Avustralya arasında yolculuk ederken havaalanlarında objektiflere takıldı. O anlardan biri de önceki gün yaşandı. Bu kez yanlarında Nicole Kidman yoktu.

Keith Urban, iki kızıyla birlikte, memleketi Avustralya'ya dönüşte Sidney Havaalanı'nda objektiflere takıldı.

Siyah bir eşofman takım ve spor ayakkabılar giyen 55 yaşındaki Urban, güneş gözlüklerini ve beyzbol şapkasını havaalanının içinde bile çıkarmadı. Görünümünü de spor ayakkabılarla tamamlayan Keith Urban'ın yanında Kidman ile evliliğinden dünyaya gelen iki kızı da vardı.

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YAŞLARI KÜÇÜK AMA BOYLARI ANNELERİNE YETİŞTİ: Hollywood'un en uzun boylu yıldızlarından biri olan Kidman'ın kızlarının da bu konuda annelerine benzediği görüldü.

15 yaşındaki Sunday Rose ile 12 yaşındaki Faith Margaret de tıpkı babaları gibi rahat kıyafetler içindeydi. Genellikle onlarla birlikte seyahat eden Nicole Kidman ise bu kez yanlarında değildi.

Keith Urban ile kızları Sunday Rose ve Faith Margaret, havaalanında iki görevli tarafından karşılandı ve fazla dikkat çekmeden çıkıp kendilerini bekleyen otomobile binmeleri sağlandı. Fakat tabii ki paparazzi objektiflerinden kaçamadı aile.

Bu üçlüden en çok dikkat çekenler ise çiftin kızları oldu. 15 yaşındaki Sunday Rose'un daha şimdiden 1.80 santim boyuyla Hollywood'un en uzun yıldızlarından biri olan annesi Nicole Kidman'a yetiştiği görüldü.

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12 yaşındaki kardeşi Faith Margareth de yakında onun boyuna yetişecek gibi görünüyordu.

2006 YILINDA EVLENDİLER... İLK BEBEK İKİ YIL SONRA DOĞDU

Nicole Kidman ile Keith Urban, 2006 yılında evlendi. Çiftin büyük kızı Sunday Rose 2008 yılında dünyaya geldi.

Kidman o dönem hamileliği sırasında bile neredeyse hiç kilo almamasıyla dikkat çekmişti. Hatta birçok kişi onun zayıflık uğruna bebek beklerken bile doğru düzgün yemek yemediğini ileri sürmüştü.

Çiftin ikinci kızı Faith Margaret ise 2011 yılında dünyaya gözlerini açtı. Kidman ile Urban, yaptıkları duyuruda bu ikinci bebeğin taşıyıcı anne yöntemiyle doğduğunu açıkladı.

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Keith Urban'ın bu evlilikten doğan iki kızı dışında başka çocuğu bulunmuyor. Nicole Kidman'ın eski eşi Tom Cruise ile birlikte evlat edindiği iki çocuğu daha var.

Nicole Kidman, gösteri dünyasının en uzun boylu ünlülerinden. Eski eşi Tom Cruise ile boy farkı yüzünden genellikle düz topuklu ayakkabı giyen Kidman, şimdi eşinden de uzun. Onun bu özelliği iki kızına da geçmiş.





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Nicole Kidman, Tom Cruise ile evliliği sırasında iki kez hamile kalmış ve düşük yapmıştı. Bu yüzden büyük bir sarsıntı geçiren Kidman bu gerçeği yıllar sonra açıklamıştı.

Bu durum yüzünden Kidman ile Cruise'un biyolojik çocuğu olmadı. Onun yerine iki tane çocuk evlat edindiler.

Fakat Cruise'dan boşandıktan sonra Kidman, bu iki çocuk, Connor ve Isabella ile neredeyse hiç görüşmedi. Bir dönem birkaç kez birlikte görünrtülenseler de gerisi gelmedi.

Bunun nedeni hakkında da çeşitli iddialar var. Bunlar arasında en çok öne çıkana göre Scientology tarikatının üyesi olan Tom Cruise'un bu iki çocuğunu bu gelenekle yetiştirmesi. Kidman'ın ise tarikatla ilgisi kalmadığından artık bu çocuklarla görüşmüyor.

Bu arada Tom Cruise'un bir sonraki eşi Katie Holmes'tan dünyaya gelen kızı Suri ile de ilişkisinin tamamen kesildiğini ekleyelim.

Nicole Kidman ile Keith Urban'ın kızları, genellikle ailece çıktıkları yolculuklarda görüntüleniyor.





Görünüşe göre Sunday Rose ile Faith Margaret anneleri gibi uzun boylu olacak.