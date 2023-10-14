Ayrılmak üzere olan ünlü çiftin lüks hayatı 'tuzla buz' oldu... Önce karısı, şimdi kendisi... Parasız kalan oyuncu devlet yardımına başvurdu

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LÜKS MALİKANE, ZENGİN KOMŞULAR GERİDE KALDI

Gösteri dünyasının kalbinin attığı yerde, birbirinden ünlü ve zengin komşularıyla çevrelenmiş halde yaşayan ünlü çiftin "düşüşü" kelimenin tam anlamıyla korkunç oldu.

Yollarını ayıran ve resmen boşanmak üzere olan çiftten biri çocuklarıyla birlikte ucuz motellerde ve karavanda yaşarken diğeri de dört arkadaşıyla birlikte bir evi paylaşır hale geldi. Üstelik hayatını sürdürebilmek için devlet yardımına başvurdu.

BABASININ BÜYÜK SERVETİNE ELİNİ BİLE SÜREMEDİ

Konuyu yakından takip edenler Tori Spelling ile resmen boşanmaya hazırlandığı eşi Dean McDermott'tan söz ettiğimizi çoktan anladı bile.

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Aaron Spelling gibi Hollywood'a damgasını vurmuş en nüfuzlu yapımcılardan birinin kızı olan Tori Spelling'in öyküsü bir başka zaten.

Babası ölünce bütün servetinin kontrolü annesi Candy'ye kaldı. Annesiyle arası kötü olan Tori de bu milyar dolarlık servetten yeteri kadar yararlanamadı. McDermott ile evliliği de kopma noktasına geldi.

Birlikte yaşadıkları evi sağlığı tehdit edecek şekilde küf sardı önce. Sonra da kocasıyla arası bozuldu ve soluğu yol kenarındaki ucuz motellerden birinde aldı. Üstelik yanında beş çocuğuyla birlikte. Tori Spelling sonra da bir karavan parkında kalırken görüntülendi.

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BOŞANMAK ÜZERE OLDUĞU KOCASI DA ZOR DURUMDA

Fakat sanılmasın ki o böyle kötü koşullarda yaşarken geçinemediği kocası Dean McDermott eskisi gibi lüks hayatını sürdürüyor. Görünüşe göre onun için de durum fazla iyi değil. Çünkü Spelling'in kocası McDermott, önceki gün devlet yardımına başvurmak için gittigi bir ofiste görüntülendi.

ABD magazin basınındaki iddialara göre Dean McDermott, Tori Spelling ile birlikte yaşadığı Hidden Hills'teki malikaneden taşındı. Bu lüks bölgede komşuları arasında Kardashaian- Jenner ailesi de vardı. Fakat şimdi dört erkek arkadaşıyla birlikte kiralık bir evi paylaşıyor.

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Görünüşe göre 56 yaşındaki Dean McDermott son dönemde finansal açıdan zorluk çekiyor ve bu yüzden de devlet yardımı için başvuruda bulunmak zorunda kaldı.

McDermott, önceki gün görüntülendiğinde belli ki bu konuda bir başvuru yapmak için büroya gitti. Elinde bir dolu zarf bulunan oyuncu içerideki işlemlerini yaptırabilmek için 40 dakika kadar sırada bekledi.

Her ne kadar Dean McDermott, eski eşi Tori Spelling gibi maddi açıdan zorluk yaşasa da hayatında olumlu bir gelişme de olmuştu.

Çünkü sosyal yardım için başvuruda bulunmaya gittiğinde yanında esmer genç bir kadın vardı. El ele tutuştuklarına bakılırsa da McDermott, eski eşi Tori Spelling'in defterini kapatmış yeni bir aşka yelken açmıştı.

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Kanadalı oyuncunun yanındaki genç kadının 32 yaşındaki Lily Calo olduğu ortaya çıktı. İkilinin nasıl tanıştığı ve ne kadar zamandır birlikte olduğu ise bilinmiyor.

UCUZ MOTELLERDEN KARAVAN PARKINA

Tori Spelling, geçtiğimiz aylarda McDermott ile evliliğinden dünyaya gelen beş çocuğuyla birlikte ucuz bir motelde kalmıştı. Ardından bir arkadaşının evine yerleştiği söylenen Spelling, sonra da bir karavanda yaşarken görüntülendi.

Babası Aaron Spelling'den kalan milyar dolarlık servetten faydalanamadığı belirtilen Spelling'in gerçekten finansal nedenlerle mi kötü koşullarda yaşadığı merak konusu olmuştu.

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Bazı dedikodulara göre Spelling bütün bunları bir reality şova dönüştürmek için yaşıyordu. Yani işin ucunda yine para vardı. Dean MCDermott da geçen ay Spelling'in aslında iyi yaşayacak kadar parası oldğunu, çocuklarını neden böyle yaşamak zorunda bıraktığını hiç anlamadığını söylemişti.

Fakat son olarak Dean McDermott'un da sosyal yardım için başvuruda bulunmaya gitmesi bu konuda kafaları bir kez daha karıştırdı.