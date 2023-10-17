Davul bile dengi dengine.... Zengin delikanlı daha zengin genç kıza aşık oldu

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ZENGİN KIZ, FAKİR GENÇ AŞKI FİLMLERDE OLUYOR

Her ne kadar genellikle romanlarda ya da filmlerde zengin kız, fakir genç ya da tam tersi durumlar yaşansa da gerçek hayatta o işler pek öyle olmuyor. Tabii ki bunun d aksi örnekler var ama genel olarak durum böyle. İstisnalar kaideyi bozmuyor.

Belki de o yüzden söz gelimi ünlü bir oyuncunun eşi aynı sektörden olmadığında; adı sanı duyulmamış sıradan bir kişi olduğunda bu durum çok dikkat çekiyor. Ya da "mavi kanlı" soylu ailelere sıradan bir aileden gelin geldiğinde büyük olay oluyor.

Ama bizim şimdi size anlatacağımız bambaşka bir olay... Bu "davul bile dengi dengine" deyiminin tam anlamıyla gerçek hayattaki yansıması.

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ZENGİNİN KIZIYLA BAŞKA BİR ZENGİNİN TORUNU AŞK YAŞIYOR

Kısaca toparlamak gerekirse dünyanın en zengin iş insanlarından birinin kızı ile onun kadar olmasa da sanat dünyasının hatırı sayılır bir servete sahip ünlülerinden birinin torunu birbirleri için aşka düştü. Yani zenginin torunu, zenginin kızına aşık oldu.

Gelin bir bakalım hangi ünlülerden, hangi ünlü iş insanının kızından ve hangi ünlü sanatçının torunundan söz ediyoruz.

Bu olayın kahramanlarından biri Bill Gates'in küçük kızı Phoebe Gates. Diğeri de Beatles grubuyla ün kazandıktan sonra kariyerine solo olarak devam eden Paul McCartney'in torunu Arthur Donald.

Bill Gates'in 21 yaşındaki kızı Phoebe ile McCartney'in 24 yaşındaki torunu Arthur bir süredir flört ediyor.

Hemen sözün burasında çok çocuğu ve çok torunu olan Paul McCartney'in torununa şöyle bir bakalım.

Arthur, ünlü müzisyenin fotoğrafçı kızı Mary McCartney'in ilk evliliğini yaptığı Alistair Donald'dan dünyaya geldi. Phoese ise özellikle de son zamanlarda gündemin ilk sıralarına çoktan yerleşti bile.

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İKİSİNİN DE MİLYAR DOLARLIK SERVETİ VAR

Sözün burasında "zenginin kızı, zenginin torununa aşık oldu" ifadesinin perde arkasına da şöyle bir bakalım. Yani her iki ünlünün de servetlerine.

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Bill Gates'in toplam serveti 110 milyar dolar. Elbette bu dünyada öyle herkesin kolay kolay sahip olabileceği bir servet değil.

Neredeyse ilk gençlik yıllarından bu yana müzik piyasasında olan Paul McCartney'in serveti ise 1.2 milyar dolar.

Arada epey bir fark var ama sonuç olarak Bill Gates de Paul McCartney de dünyanın gözü önünde ünlü ve zengin insanlar.

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Tabii belirtmek gerekir ki iki ailenin arasındaki tek bağlantı Phoebe ve Arthur'un yakınlaşması değil. Arthur'un halası yani Paul McCartney'in diğer kızı modacı Stella MCcartney ile Phoebe Gates'in annesi, Bill Gates'in eski eşi Melinda birbirleriyle yakın arkadaş.

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Arthur, Paul McCartney'in en büyük torunu.





AŞKI SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Phoebe Gates ile Arthur Donald'ın flört ettiği ise 21 yaşındaki genç kızın yaptığı bir sosyal medya paylaşımıyla ortaya çıktı.

Ünlü iş insanının küçük kızı,McCartney'in torunuyla flört etmeden önce Stanford Üniversitesi öğrencisi Robert Ross ile flört ediyordu. Hatta sevgilisinin ten rengi yüzünden internette ayrımcı yorumlara da maruz kalmıştı.

Phoebe Gates, son birkaç aydır Paris Hilton'un evlenmesinden sonra boşalan "dünyanın en zengin varisi" tahtının yeni sahibi olarak anılıyor.

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'BENİ ZENGİNLİKLE TANIMLAMAYIN'

Phoebe Gates bir süredir kırmızı halılarda boy gösteriyor zaten. Genellikle de annesi Melinda ile birlikte bazı etkinliklere katılıyor. Giyimi kuşamı ve sergilediği görünümle de ilgi çekiyor. Tabii ki onun soyadını öğrenenler daha fazla ilgi gösteriyor genç kıza

Her ne kadar ayrıcalıklı bir aliden gelse de Phoebe, hayatta kendi yolunu çizmeye kararlı. Bunu da WWD'ye verdiği röportajda gözler önüne serdi zaten.

Kullandığı sosyal medya mecralarında çok sayıda takipçisi olan Phoebe Gates, o alanda adını çoktan duyurdu bile. Ama bunun yanı sıra yine de kendi ayakları üzerinde durma konusuna kararlı.

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Genç kız röportajda "Tamam... Ben annemin ve babamın kızıyım. Bu durum bana büyük bir ayrıcalık sağlıyor. Ama yine de "zenginlik" beni tanımlamıyor" diye konuştu.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI ZENGİNLİK 'KOKUYOR'

Kendisi büyümeye çalışsa da Phoebe anne ve babasının gözünde daha küçük bir kız. Bunu da babası Bill Gates, Phoebe'nin sosyal medya sayfasında doğum günün kutlarken gözler önüne serdi: "Sen her zaman benim küçük kızım olacaksın. Ama seni büyük şeyler yaparken görmek beni hiç şaşırtmıyor. Seninle gurur duyuyorum" diye yazdı.

Phoebe Gates'in sosyal medya sayfası, her ne kadar kendisi zenginliğiyle tanımlamak istemese de aslında genç kızın sürdürdüğü hayatın da bir göstergesi.

Belli ki Phoebe'inn amacı yaşıtlarından çok da farklı görünmemek. En azından sosyal medya sayfasını böyle düzenlenmiş. Ama yine de yaşıtlarında görülmeyen bir zenginliğini kokusunu almak da mümkün paylaşımlarında.

Phoebe çok ünlü soyadına ve babasının büyük servetine rağmen kendi ayakları üzerinde durmak ve bunu da bütün dünyaya kanıtlamak için elinden geleni yapıyor.

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ONCA VARLIK İÇİNDE NORMAL BÜYÜSÜNLER DİYE...

Phoebe Adele Gates, 14 Eylül 2002 yılında Bill ve Melinda'ın en küçük çocuğu olarak dünyaya gözlerini açtı.

Aslında anne ve babası da sahip oldukları büyük servete rağmen ona ve kardeşlerine normal bir çocukluk yaşatmak izin ellerinden geleni yaptı.

Eski çift çocuklarını büyütürken onlara hiçbir konuda sınırsız özgürlük vermedi. Hatta onca paraya rağmen üç çocuğun da 14 yaşına gelinceye kadar bir cep telefonları bile olmadı.

Melinda French 2019 yılında kaleme aldığı kitabında çocuklarını ev işlerine yardım etmeleri konusunda yönlendirdiğini belirtmişti.

ANNESİ ONA EV İŞLERİNİ DE ÖĞRETMİŞ

Buna neden önem verdiğini de yine 2019 yılında verdiği bir röportajda şöyle anlatmıştı: " Bir gece yemek yedikten sonra bir baktım ailedeki herkes masadan kalkıp salona geçiyor, üst kata çıkıyor. O anda ellerimi belime koydum ve "Ben mutfaktan ayrılana kadar kimse buradan çıkmayacak dedim " diye anlatmıştı.

Ondan sonra da ev işlerine yardım etmek Gates ailesinde bir gelenek haline geldi anlattığına göre.

Bu anlatıma göre Phoebe Gates, her ne kadar çok zengin bir ailede doğup büyüdüyse de elinden ev işleri bile geliyor.

Yaşı küçük olduğu için daha yeni yeni kamuoyu karşısına çıkan Phoebe Gates, görünüşe göre ilerleyen yıllarda magazin sayfalarında sık sık boy gösterecek.