Taze aşıklar alışverişte görüntülendi: Sanki sevgilisi değil asker arkadaşı

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Bu iki genç oyuncu geçtiğimiz haftalarda da bir park gezintisi sırasında öpüşerek haklarında daha fazla söylenti çıkmasını önleyip aşklarını mühürlemiş oldu.

Bu sözünü ettiğimiz iki genç oyuncu, 2020 yılında Bohemian Rhapsody adlı yapımla Oscar ödülü kazanan Rami Malek ile Prenses Diana'yı canlandırdığı The Crown dizisiyle yıldızını parlatan Emma Corrin.

42 yaşındaki Malek ile 27 yaşındaki Corrin, geçen ayın son haftasında Londra'da bir parkta objektiflere takıldı.

Sokakta yürürken Emma Corrin, bir ara elini sevgilisinin omuzuna attı. Malek ile Corrin'in iki sevgiliden çok iki arkadaşı andıran bu görüntüsü dikkat çekti.

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Bir yandan köpeklerini gezdiren çift; diğer yandan da durmadan birbirlerini öpücüklere boğarak yeni bir aşka başladıklarını şüphe götürmez şekilde gözler önüne serdi.

Rami Malek ile Emma Corrin, geçen hafta da yine Londra'da objektiflere takıldı. Taze aşıklar spor giyimleri içinde uyumlu bir görünüm sergiledi. Corrin, tepeden tırnağa siyahlar giyinip ayağına da rahat terliklerini geçirdi.

Rami Malek ise kot pantolonun üzerine siyah bir tişört, siyah botlar giydi. Güneş gözlüklerini eksik etmeyen Malek, başına da bir beyzbol şapkası taktı.

O gün giyim mağazalarını dolaşan Malek ve Corrin ile ilgili olarak en çok dikkat çeken ayrıntı sokakta yürürken sevgililerin yaptığı gibi el ele tutuşmamalarıydı.

Malek ile Corrin bir süre sonra el ele tutuşup o şekilde yürümeye başladı.

Genç çift, yürüyüşlerinin büyük bir kısmını iki arkadaş gibi tamamladı. Emma Corrin elini Rami Malek'in omuzuna attı. Bir yandan etraflarını inceleyen iki sevgili o şekilde uzun süre yollarına devam etti. Corrin ile Malek bir süre sonra el ele tutuşarak yürümeyi sürdürdü.

Rami Malek ile Emma Corrin, geçen ay Londra'daki park gezisinde aşklarını ilan etmişlerdi. Fakat öncesinde toplum içindeki yakınlıkları zaten dikkat çekiyordu.

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Bu şaşırtan aşkın kahramanları zaten uzun bir süredir toplum içindeki samimiyetleriyle çok dikkat çekiyordu. Hatta haklarında aşk söylentileri yayılmaya başlamıştı bile. Belli ki sonunda aralarında yeşeren bu aşkı gizlememeye karar verdiler.

Corrin ve Malek, Londra'da bir park gezisi sırasında öpüşerek aşklarını dünyaya ilan etmişti.

Herkesin güneşli bir sonbahar gününün tadını çıkardığı parkta bir yandan köpeklerini gezdirirken diğer yandan da birbirlerine sarılıp öpüşerek söylentilere de son noktayı koydular.

Paparazzinin zaten her anlarını görüntülediği Emma Corrin ile Rami Malek, günlük giysileri içinde parkın keyfini çıkardılar.

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Görüntülenmekten hiç rahatsız olmayan yeni çift, bir yandan birbirleriyle sohbet etti. Sık sık da birbirlerini öpüp sarılarak ne kadar mutlu olduklarını gözler önüne serdiler.

Malek ile Corrin'i görenler de "Çok mutlulardı ve birbirlerine aşıklardı. Zaten ilişkilerini saklama gereği bile duymadılar" diye konuştu.

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SANKİ DÜNYADA SADECE İKİSİ VARDI

Emma Corrin ile Rami Malek arasındaki aşk söylentileri geçtiğimiz ay başlamıştı. 29 yaşındaki sevgilisi Lucy Boynton'dan ayrılan Malek'in Corrin ile yeni bir romantik ilişkiye başladığı söyleniyordu.

Hatta bazı tanıkların ifadesine göre Corrin ile Malek, kısa süre önce bir restorana yemeğe gitti. Orada da samimiyetlerini gizleme gereği bile duymadılar.

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Çifti restoranda görenler sergiledikleri görüntüyü şu sözcüklerle anlattı: "Çok tutkulu görünüyorlardı ve sürekli birbirlerinin gözlerinin içine bakıyorlardı.

Arada öpüşüyorlardı ve kendilerini kimin gördüğünü de umursamıyorlardı. Sadece birbirleriyle ilgileniyorlardı. Sanki dünyanın geri kalanı onlar için yok gibiydi."

BEŞ YILLIK SEVGİLİSİNDEN AYRILMIŞTI: Rami Malek beş yıldır Lucy Boynton ile aşk yaşıyordu. Fakat ikili geçtiğimiz şubat ayında gerçekleşen BAFTA töreninden sonra bir daha yan yana görünmedikleri için haklarında ayrılık söylentileri çıkmıştı. Sonunda gerçekten ayrıldıkları ortaya çıktı.

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