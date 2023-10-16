Taçlı hayata vedası zor olmuş... Gözyaşlarını tutamadı... Son sözlerini acı dolu bir fısıltıyla söyledi

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ASLINDA İSTEMEDEN GİTMİŞLER

İngiliz kraliyet ailesinin "haşarı" çocuğu Prens Harry ile henüz iki yıllık evli olduğu eşi Meghan Markle'ın başrolandü olduğu bir gelişmeydi bu. Attıkyarı adım bir anda gündeme bomba gibi düştü

Özellikle de 2018 yılında evlenmelerinin ardından İngiliz kraliyet ailesinin vitrin yüzlerinden olan Harry ile Meghan görevlerini bırakıp başka bir ülkede yeni bir hayata başlayacaklardı.

O dönemde yaptıkları açıklamaya göre finansal olarak bağımsız bir hayat sürdürüp gözlerden uzak yaşamayı planlıyordu çift.

Olaylar pek öyle gelişmedi. Zaten Harry ile Meghan da öyle gözlerden uzak yaşamak gibi bir tavır sergilemedi. Ama bunu şimdi bir kenara bırakalım.

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DURMADAN AİLEYİ SUÇLADILAR

2020 yılında sadece Archie adını verdileri büyük oğulları olan çift, önce Kanada'ya sonra da ABD'ye yerleşti. Orada bir de Lilibet adını verdikleri bir kızları dünyaya geldi.

Harry ile Meghan aileden ayrıldıktan sonra yaptıkları açıklamalarla eskisinden daha fazla gündemde kalmaya başladı. Özellikle Harry, yazdığı Spare (Yedek) adlı kitapta ailesini yerden yere vurdu.

Yine de görünüşe göre Harry ile Meghan'ın aileden ayrılıp yeni hayatlarına doğru yola çıkması öyle anlatıldığı kadar kolay olmadı.

MEGHAN'IN SON SÖZLERİ

Daha önce Carolyn Durand ile birlikte kaleme aldığı Finding Freedom: Harry and Meghan adlı kitapya tanınan Omid Scoobie, yeni kitabında çiftin aileden ayrılışına ilişkin yeni ayrıntılara yer verdi. Bunlar arasında en çarpıcı olanı da Markle'ın aileden ayrılmadan önce söylediği "son sözleri..."

Omid Scoobie'nin anlattığına göre Meghan Markle kendisiyle yaptığı röportajda göz yaşları içinde şu sözleri fısıldadı: "Böyle olmak zorunda değildi. "

Omid Scoobie'ye bakılırsa Meghan Markle da aslında İngiliz kraliyet ailesinden bu şekilde ayrıldığı için çok da mutlu değildi.

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SON RESMİ GÖREVDE HARRY'NİN YÜZÜ GÜLMEDİ

Harry ile Meghan İngiliz kraliyet ailesinin kıdemli üyeleri olarak son görevlerini 2020 yılının mart ayında yani ayrılık açıklamasını yaptıktan iki ay sonra tamamladı. Bütün aile ile birlikte Milletler Topluluğu Günü'ne katıla çift, o gün İngiliz kraliyet ailesinin kıdemli üyeleri olarak son görevlerini yerine getirdi.

O gün Meghan yeşil kıyafeti içinde yine her zamanki gibi gülümsüyor olsa da yaşadıkları bütün gerilim Harry başta olmak üzere babası Charles ve ağabeyi Wiliam'ın yüzüne yansıyordu.

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'BÖYLE OLMAK ZORUNDA DEĞİLDİ'

Omid Scoobie'nin yeni kitabında yazdığına göre Meghan Markle'ın kamuoyunun karşısında cesurca tuttuğu gözyaşları tanıdık yüzler arasında gözlerinden süzülüyordu.

Scoobie'nin kitabında anlattığına göre Sussex Düşesi'nin birlikte çalıştığı ve çok sevdiği yardımcılarına veda etmesi de zor oldu. ABD'den önce yerleştikleri Kanada'ya gidecek uçağa binmesine birkaç saat kala bu zor görevi de yerine getirdi Meghan.

Omid Scoobie o anları kitabında şöyle anlattı: "Meghan günün son tarifeli uçuşuyla Kanada'ya dönecekti. Sabah da oğlu Archie uyanmadan Vancouver Adası'nda onun, Harry'i ve kendisini beklediği eve dönecekti."

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SUÇLAMALAR GERİLİMİ DAHA DA ARTIRDI

Omid Scoobie'ye göre Harry ile Meghan Markle aileden ayrılma kararını aldıkları anda bile durumun aşka türlü olabileceğini, böyle gerçekleşmek zorunda olmadığını düşünüyorlardı. Fakat öte yandan çiftin aileden ayrılması büyük bir sürpriz değildi.

Harry ile Meghan başta Oprah Winfrey'e verdikleri röportaj olmak üzere birçok defa İngiliz kraliyet ailesini suçlayıcı sözler sarf etti ayrılığın ardından. Bu durum da zaten gergin olan ortamı biraz daha olumsuz yönde etkilemekten başka bir işe yaramıyor.

2020 yılından bu yana köprülerin altından çok sular aktı. Harry ile Meghan, Kanada'dan ABD'ye geçip orada kendilerine bir yaşam kurdular. Sadece çok önemli ailevi olaylar nedeniyle İngiltere'ye gidiyorlar.

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BABASININ EN ÖNEMLİ GÜNÜNDE YABANCI GİBİ KALDI

Dedesi Prens Philip öldüğünde Harry, karısının ikinci bebeklerine hamile olmasını bahane göstererek cenaze törenine yalnız başına katıldı. Babaannesi Elizabeth öldüğünde de bu kez yanında Meghan Markle da vardı evine döndüğünde.

Ölümünden önce Kraliçe'nin tahta çıkışının 70'inci yıl dönümü kutlamalarında çift iki çocuklarını da alıp ailenin yanına gitti. Fakat bir tek etkinlik dışında çok fazla göz önüne çıkmadılar.

Harry babasının taç giyme törenine ise yalnız katıldı. Ama o törende ne babasından ne ağabeyinden bir sıcaklık gördü. Sadece ailenin, iyi geçirdiği nadir üyelerinden olan kuzenleri Eugenie ve Beatrice ile onların kocaları ona yakınlık gösterdi.

BÜYÜK BİR SÜRPRİZ OLMAZSA BARIŞ UZAK İHTİMAL

Harry ve Meghan, bir dijital platform için hazırladıkları programda İngiliz kraliyet ailesine ağır eleştiriler yöneltti. Harry de Spare (Yedek) adlı kitabında özellikle babası Charles ve ağabeyi William aleyhinde kolay hazmedilmeyecek anlatılara yer verdi.

Her ne kadar aksi iddialar zaman zaman ortaya atılsa da Harry ile Meghan için çok büyük bir sürpriz olmazsa aileyle aralarını düzeltme imkanı en azından bir süre daha yok gibi.

Harry ile Meghan ve William ile Kate çok kısa bir süre "muhteşem dörtlü" olarak anıldı. İngiliz kraliyet ailesinin geleceği olarak görüldü. Fakat yaşanan gerilim nedeniyle bu ortaklık da tarihe karıştı.