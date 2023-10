Sekiz yatak odalı gizli aşk yuvası! Arkadaşı buluşmaları için evinin kapılarını açtı

Haberin Devamı

SÖYLENTİLERİN SONU GELMİYOR

One Direction grubuyla ün kazanan eski sevgilisi Zayn Malik ile ilişkisini olaylı bir şekilde bitiren Gigi Hadid, söylentilere göre meslektaşı Irina Shayk'ın eski sevgilisi, oyuncu Bradley Cooper ile yeni bir aşka başladı.

Hemen hatırlatalım Hadid'in adı daha önce de Hollywood'un ünlü çapkını Leonardo DiCaprio ile aşk söylentilerine karışmıştı. Fakat yine söylentilere göre ikili kısacık bir flörtün ardından arkadaş kalmaya karar verdi.

28 yaşındaki Gigi Hadid son birkaç haftadır kendisinden 20 yaş daha büyük Bradley Cooper ile anılıyor.

İkili; son iki hafta içinde iki kez birlikte görüntülendi. Her ne kadar sevgili olduklarını kanıtlayacak bir davranış sergilemeseler de dedikodulara göre fazla göze batmadan bir ilişki yaşıyorlar.

ÜNLÜ ARKADAŞIN EVİNDE GİZLİCE BULUŞTUKLARI İLERİ SÜRÜLDÜ

Hatta bütün bu söylentilere yeni bir halka daha eklendi. Buna göre Gigi Hadid ile Bradley Cooper'ın gizli bir aşk yuvası var.

Aşklarını meraklı gözlerden saklamak isteyen Hadid ile Cooper de orada gözlerden uzak bir şekilde buluşuyorlar.

İşin daha da ilginci bu söylentilere göre bu evin sahibi de Hadid'in arkadaşı olan ünlü şarkıcı Taylor Swift. İleri sürülenlere bakılırsa iki aşık, New York yakınlarındaki Rhode Island'da bulunan bu evde bir araya geliyorlar.

Arkadaşlarının aşk hayatında mutlu olması için elinden geleni yapmayı sevdiği söylenen Taylor Swift, Hadid ile Cooper'a evinin kapıları açtı bir başka deyişle.

Bu konuda İngiliz The Mirror gazetesine konuşan bir kaynak " Her ne kadar Gigi ve Bradley, ikisi de New York'ta ev sahibi olsalar da özel hayatlarını fazla göz önüne sermek istemiyorlar. Böylece meraklı gözlerden uzak bir şekilde birbirlerini tanımaya çalışıyorlar. Taylor da bu konuda onlara yardımcı olmaktan dolayı çok mutlu" diye konuştu.

Swift'in sekiz yatak odalı bu evi düzenlediği partilerde birçok ünlü arkadaşına ev sahipliği yapmıştı. Zaten oradaki partilere katılanlardan biri de Gigi Hadid'di.

Bu arada her ne kadar Hadid ile Cooper bu konuda herhangi bir açıklama yapmıyor olsa da başka çarpıcı bir iddia dolaşıyor ortada.

ESKİ SEVGİLİSİ Mİ TANIŞTIRDI?

Buna göre Gigi Hadid'i, Bradley Cooper ile tanıştıran kişi de ünlü oyuncunun eski sevgilisi model Irina Shayk.

Bradley Cooper ile ilişkisinden 6 yaşında Lea adında bir kızı olan Shayk'ın adı da ünlü model Gisele Bundchen'in eski eşi Tom Brady ile anılıyor.

Bir not daha... İki eski nişanlı Shayk ile Cooper; geçen temmuz ayında kızlarıyla birlikte çıktıkları Venedik tatilinde görüntülenmişti. Bir ara tekrar barışacakları söylense de bu iddialar doğru çıkmadı.

Gigi Hadid ise Zayn Malik ile bir dargın bir barışık ilişki yaşayıp olaylı bir şekilde ayrıldılar. Malik'in Gigi'ye baskı yaptığı hatta annesi Yolanda'yı tartakladığı da konuşuldu. Eski çiftin şu anda üç yaşında olan Khai adında bir kızı bulunuyor.

ÜNLÜ ŞARKICININ 'KAÇIŞ EVİ' GÖZ KAMAŞTIRIYOR

Taylor Swift'in Rhode Island'da bulunan evi hem gösterişli hem de gözlerden uzak. Ünlü şarkıcı, bu evi genellikle kafasını dinlemek ya da arkadaşlarıyla gözlerden uzak bir şekilde eğlenmek içini kullanıyor.

Genç şarkıcı söz konusu mülkü 2013 yılında, yaklaşık 18 milyon dolara satın almıştı. Beş dönümlük bir arazide bulunan büyük evin içinde tam sekiz tane de şömine var.