6 yaşından beri sahnede.... Servetimi kendim harcayacağım, çocuklarıma bırakmam.. Fazla para onlara zarar verir

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Görünüşe göre bir başka tanınmış isim de Mick Jagger'ın izinden gitmek konusunda kararlı. Çünkü o da çocukluk yıllarından bu yana çalışarak edindiği servetini çocuklarına bırakmasının onlara zarar vereceğini ileri sürdü. Bakalım kim bu ünlü...

64 YAŞINDA... ALTI YAŞINDAN BU YANA ÇALIŞIYOR

Bu ünlü, müzik ve TV dünyasının tanımmış simalarından Marie Osmond... 64 yaşındaki Osmond, kolay para kazanmanın çocuklarına zarar vereceğini ileri sürüp bu yüzden miras bırakmayacağını söyledi.



New York Post'a bir röportaj veren Marie Osmond "Bir çocuğa bu kadar çok para bırakacağınızı söylediğinizde bu onların ilhamını bozar" diyerek sözlerini sürdürdü.

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Marie Osmond, büyük bir miras bırakmanın zararlarını da şöyle özetledi: "Çok çalışmanın, işler yolunda gitmediğinde kendilerini toparlayıp yeniden ayağa kalkmanın zevkini öğrenemezler."

Marie Osmond, böylesine büyük bir paranın hayatlarını kolaylaştırıyor gibi göründüğünü ama aslında bunun çocukları, kendi kimliklerini bulma deneyiminden mahrum bırakmak anlamına geldiğini sözlerine ekledi.

Osmond "Çocuklarınız, özgüvenlerini sizin satın alamayacağınızı öğrenemezler. Oysa bunu kendilerinin öğrenmesi gerekiyor" dedi.

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'ÇOCUKLARI TEMBELLİĞE YÖNLENDİRİR'

Marie Osmond aslında bu konudaki fikirlerini ilk olarak bu yılın ocak ayında ilk kez dile getirmişti. O dönemde de hiç çaba harcamadan büyük bir paraya sahip olmanın çocukları tembelliğe yönlendirdiğini savunmuştu.

Osmond, kendilerine büyük miraslar bırakılan çocukların çoğunun hayatın gerçeklerini öğrenemediğini bu haklarının elinden alındığını savundu.

Stephen Craig ile evli olan Marie Osmond sekiz tane çocuk dünyaya getirdi. Bunlardan biri olan Michael 2010 yılında kendi elleriyle hayatına veda etmişti. Geride çiftin yedi tane çocuğu kaldı.

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'ONLARI ZOR DURUMDA BIRAKMAYACAĞIM, AMA PARAMIN KEYFİNİ SÜRECEĞİM'

Ünlü yıldız tabii ki çocuklarını zor durumda bırakmayacağını da sözlerine ekledi. "Ama çocuklarım hayatta kendi yollarını bulmaları konusunda onlarla ne kadar gurur duyduğumu biliyorlar. Onlar harika çocuklar ve hepsi çok sıkı çalışıyor" diye konuştu.

"Hala gitmek istediğim bir sürü yer ve yapmak istediğim bir sürü şey var. Bütün hayatım boyunca hep çok çalıştım. Artık kocamla birlikte hayatın keyfini çıkarmak istiyorum" dedi.

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60 YILDIR ÇALIŞIYOR

Marie Osmond, gösteri dünyasında sürdürdüğü 60 yıllık kariyeri boyunca kazandığı paranın keyfini çıkarmak istediğini de ifade etti.

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Bu arada Osmond'ın altı yaşından bu yana gösteri dünyasında olduğunu ve TV'den sahneye oradan Broadway müzikallerine kadar birçok alanda faaliyet gösterdiğini hatırlatalım.

Yeri gelmişten Marie Osmond'ın 20 milyon dolar serveti olduğunu da buraya not edelim.

ONLAR DA OSMOND İLE AYNI FİKİRDE

Çocuklarına büyük bir miras bırakmayacağını söyleyen tek ünlü Marie Osmond değil. Yıllar önce Ashton Kutcher ve Mila Kunis de iki çocuklarına miras bırakmayacaklarını belirtmişti. Ünlü çift elbette onlara hayat yolunda her türlü desteği sağlayacaklarını ama ikisinin de hayatlarını kendilerinin kazanmasını istediklerini sözlerine eklemişlerdi.

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Aynı şekilde müzik dünyasının iki ünlüsü Mick Jagger ve Sting de Marie Osmand gibi büyük servetlerini çocuklarına miras bırakmayı düşünmediklerini ifade etmişti.