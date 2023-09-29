Ünlü müzisyen yarım milyarlık servetini çocuklarına bırakmayı düşünmüyor: Onların buna ihtiyacı yok

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GÖZ KAMAŞTIRAN SERVET

Turnelerde gidilen kilometrelerce yolun, kayıt stüdyolarında geçirilen saatlerin ve konserlerde, sahnede dökülen her damla terin.

Üstelik hayatını "sesiyle" kazanan bu ünlü müzisyen yaşıtlarının emekli olduğu bir dönemde hala mesleğini sürdürüyor.

Bu kadar büyük serveti olan bu müzisyenin gündeme gelmesinin nedeni elbette parası değil. O ayrı bir konu..

Farklı evlilik ve ilişkilerinden 8 tane çocuğu olan müzisyenin, ölümünden sonra servetini çocukları arasında paylaştırması beklenir. Ama görünüşe göre öyle olmayacak. Haydi dümdüz söyleyelim bu ünlü müzisyen servetinden çocuklarına miras bırakmayı bile düşünmüyor.

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'İYİ YAŞAMAK İÇİN BU KADAR PARAYA İHTİYAÇLARI YOK'

Bir bakalım kim bu yarım milyarlık servetini çocuklarına bırakmayan müzisyen... Rolling Stones grubunun solisti Mick Jagger bu ünlü.

80 yaşındaki Jagger, The Wall Street Journal'e verdiği röportajda servetini sekiz çocuğuna bırakmaya pek de istekli olmadığını gözler önüne serdi.

Bu konuda ciddi mi, bu son kararı mı bilinmez ama Jagger röportajda "Çocuklarımın iyi yaşamak için 500 milyon dolara ihtiyacı yok. Paranın hayır kurumlarına gitmesi gerekir. Böylece belki de dünyaya bir iyilik yapılmış olur" dedi.

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GRUP ÜYELERİ 'FİNANSAL DERSLER' ALDI

Jagger'ın servetinin büyük bir bölümü elbette Rolling Stones grubuyla yapıtğı çalışmalardan geliyor. Bunun yanı sıra emlak yatırımları ve reklam filmleri de usta müzisyenin gelir kaynaklarından.

Fakat Rolling Stones ile ilgili çarpıcı bir maddi durum daha var. 1971 öncesi yaptıkları ve müzik tarihine geçen Satisfaction, Paint it Black ve Jumpin Jack Flash gibi çalışmalarının telif hakları Rolling Stones üyelerinde değil. Bu da ünlü müzisyenlerin kariyerleri boyunca aldıkları bir "ders" oldu.

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Grup üyeleri bu şarkılardan da milyonlarca telif ücreti aldı. Ancak bu müziğin sahibi oldukları anlamına gelmiyor. Bruce Springsteen, Paul Simon ve Sting gibi diğer müzik yıldızları da son yıllarda çalışmalarının haklarını sattı. Fakat Rolling Stones üyelerinin böyle bir kararı yok.

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SEKİZ TANE ÇOCUĞU VAR

Mick Jagger'ın en büyük çocuğu, Marsha Hunt ile ilişkisinden dünyaya gelen 52 yaşındaki Karis. Mick Jagger'ın 1971 yılında evlendiği dönemin ünlü modeli Bianca Jagger'dan da 51 yaşında Jade adında bir kızı bulunuyor.

Jagger en fazla sayıda çocuğuna 1990 ile 1997 arasında ilişki yaşadığı model Jerry Hall'dan dünyaya geldi. Bu birliktelikten 39 yaşında Elizabeth, 31 yaşında Georgia May, 38 yaşında James ve 25 yaşında Gabriel adında dört tane çocuk sahibi oldu.

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Usta müzisyen, TV sunucusu Luciana Morad Gimenez'den de şu anda 24 yaşında olan Lucas adında bir erkek çocuk babası.

Mick Jagger'ın en küçük çocuğu ise şu anda nişanlı olduğu Melanie Hamrick'ten dünyaya gelen 6 yaşındaki Deveraux.

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Mick Jagger, grubu Rolling Stones'un mirasının kendisi bu dünyadaki serüvenini tamamladıktan sonra da devam etmesini umduğunu saklamadı.





Mick Jagger tek evliliğini bir dönemin ünlü modeli Bianca Jagger ile yaptı. Bu evlilikten bir kızı oldu.





En çok çocuk sahibi olduğu ilişkisi ise Jerry Hall ile yaşadığı oldu.

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GRUP ARKADAŞLARININ SERVETLERİ

1962 yılında İngiltere'de kurulan Rolling Stones'un şu andaki üyelerinin servetlerine de bir bakalım. 76 yaşındaki Ronnie Wood'un 200 milyon dolar serveti ve dört tane çocuğu var.

Grup arkadaşı Keith Richards, 79 yaşında. Onun beş tane çocuğu ve Jagger gibi 500 milyon dolar serveti bulunuyor. Bu arada Brian Jones, Ian Stewart, Bill Wlman. Mick Taylor, Dick Taylor ve Charlie Watts da gruptan yolu geçen müzisyenler.

Mick Jagger geçen temmuz ayında da en küçük oğlunun annesi Melanie Hamrick ile nişanlanmasıyla gündeme gelmişti. Ama bu konuda da bazı söylentiler yayılmıştı. Buna göre Jagger, sevgilisine 1920'lerin çizgilerinde tasarlanmış bir yüzük hediye etti. Bu teorik olarak bir nişan yüzüğüydü ama söylentilere göre çiftin evlenmek için acelesi yoktu.

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'YÜZÜĞÜ TAKMIŞ OLMAM YAKIN ZAMANDA EVLENECEĞİMİZ ANLAMINA GELMİYOR'

Öncelikle çiftin nişan yüzüğüne rağmen evleneceklerinin kesin olmadığı iddialarının çıkış noktası Melanie Hamrick'in sözleri.

Kısa bir süre önce First Position adlı kitabını piyasaya çıkaran balerin Melanie Hamrick, People dergisine verdiği röportajda, bu yüzüğü takmış olmasının yakın zamanda evlenecekleri anlamına gelmediğini söyledi.

36 yaşındaki Hamrick " Mutluluktan gülümsemem gerek çünkü bana bu yüzüğü Mick verdi, öyle mi? Evet... Yüzük parmağı için mi? Evet.. Ama biz ateşli ergenler gibiyiz. Benim fikrime göre bu bir "söz" yüzüğü. Biz olgunlaşmayacağız ve buna "söz yüzüğü" diyeceğiz" şeklinde karmaşık bir açıklama yaptı.

Melanie Hamrick aynı röportajda kendini evli bir kadın olarak görüp görmediği sorusuna da şu ilginç yanıtı verdi: "Bilmiyorum." Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben olayları yaşayarak görmekten yana olan bir insanım. Kim bilir."

'EVLİLİK İÇİN DEĞİL SIRF ONU MUTLU ETMEK İÇİN'

Melanie Hamrick aslında bu yüzüğü geçen haziran ayından bu yana parmağında taşıyor. Kendisi bunu mutlaka gerçekleşecek bir evliliğin sembolü olarak değil bir tür söz yüzüğü olarak görüyor.

Fakat Melanie Hamrick'in Daily Mail gazetesine konuşan arkadaşlarına göre bu yüzük gerçek bir nişan yüzüğü. Öte yandan ortada evlilikle ilgili somut bir plan yok.

Yakın çevresine göre Hamrick işte bu yüzden o iri taşlı yüzüğü Jagger ile evleneceğinin garantisi olarak tanımlamıyor.

Bazı yorumlara göre, aslında evliliğe sıcak bakmayan Mick Jagger o yüzüğü sevgilisine sırf onu mutlu etmek için verdi.

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ÜNLÜ ÇİFT DE BENZER BİR AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Buna benzer bir açıklama daha önce sinema dünyasının ünlü çifti Mila Kunis ve Ashton Kutcher'dan gelmişti. Çift birkaç yıl önce katıldıkları bir radyo programında çocuklarına miras bırakmayı düşünmediklerini söyledi.

Kutcher “Çocuklarım ayrıcalıklı bir hayat yaşıyor ve bunu da bilmiyorlar. Gelecekte de bunun farkında olmayacaklar. Çünkü bildikleri tek yaşam şekli bu” dedi. Mila Kunis ile servetlerini yardım vakıflarına bağışlamayı planladıklarını söyleyen Kutcher, çocuklarının becerikli ve girişimci bir ruha sahip olmasını istediğini belirtti.

Kunis ile Kutcher, iki çocuklarına hediye alma konusunda da sınırları olduğunu söylemişti. 2015 yılında evlenen Kunis ile Kutcher'ın Wyatt Isabella adında 9 yaşında bir kızı ile Dimitri Portwood adında 7 yaşında bir oğlu var.

Ünlü çift mesleklerinden dolayı hatırı sayılır bir servete sahip olan çift, çocuklarına önemli günlerde hediye almaya yeni başladı.

Ama onların da öyle çok pahalı hediyeler olduğu sanılmasın. Kunis ile Kutcher, bir süre önce Entertainment Weekly'ye verdikleri röportajda, geleneklerinin "çocuklara hediye almama" üzerine kurulu olduğunu söylemişti. Özellikle de çocukları küçük yaştayken.

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HEDİYELERE BOĞMAK YERİNE HAYATI ÖGRETİYORLAR

Bu konuda Mila Kunis şunları söylemişti: " Biz kızımızın iki yaşında olduğu yıl ona hiçbir hediye almadık. Ona büyükannesi ve büyükbabası hediye aldı. Bir çocuk hediye aldıkça bir süre sonra ona değer vermemeye başlar."

Kunis, küçük yaşta çocuklara alınan çok sayıda hediyenin "heba olduğu" görüşünde. Bu yüzden de büyükanne ve büyükbabalarına hediye konusunda neredeyse yalvardıklarını söylemişti: "Hiç değilse bir tane hediye seçin. Aksi halde gelen hediyeleri, çocuk hastanelerine bağışlamak zorunda kalacağız. Ya da sizin istediğiniz başka bir yere. Bizim geleneğimiz bu."

Mila Kunis ve Ashton Kutcher elbette iki çocuklarına güzel bir hayat sunup onları bütün imkanlarını kullanarak iyi ve rahat yetiştiriyor. Birkaç yıl önce başlattıkları çocuklara hediye alma alışkanlığını da belirli kurallar çerçevesinde yerine getiriyor. Onlara çok sayıda hediye almak yerine az hediyeyle yetinmeyi öğretmeye çalışıyorlar.