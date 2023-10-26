Dillere destan güzelliğine şarkı bile yazıldı... Yeni aşk kapısını çalsın diye beklerken gününü gün ediyor

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Manganiello ile olan evliliği sona eren Vergara, daha resmi açıklamayı yapmadan önce aile üyeleri ve arkadaşlarıyla "gününü gün ettiğini" gözler önüne sermişti sosyal medya sayfasından da.

Bilinmez, belki de boşandığı kocası Manganiello'ya bir mesaj gönderiyordu. Belki de üzüntüsünü azaltmak için yalnız kalmak yerine hayatına neşe katan insanlarla vakit geçirmeyi tercih etti güzel yıldız.

KENDİNİ DEPRESYONA TESLİM ETMEDİ

Sebep ne olursa olsun, rol aldığı Modern Family adlı diziyle TV dünyasının en çok kazanan yıldızlarından biri olarak adını tarihe yazdıran Kolombiyalı yıldız, yuvası dağıldıktan sonra bile kendini depresyona teslim etmiyor. Zaten sık sık magazin basınının manşetlerine çıkmasının nedeni de bu.

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Sofia Vergara, geçtiğimiz hafta sonu ortopedi cerrahı Justin Saliman ile çıktığı bir akşam yemeğinde objektiflere takıldı.

Tabii hemen hakkında yeni aşk söylentileri ortaya atıldı. Çünkü birlikte görüntülendiği cerrah da bir süre önce karısından boşanmıştı.

O konuda henüz bir gelişme olmadı. İkilinin arkadaş mı olduğu yoksa bir ilişkinin ilk aşamasını mı yaşadığı henüz belli değil. Bunu zaman gösterecek.

ŞARKISINDA GÜZELLİĞİNE ÖVGÜ YAĞDIRDI

Daha bu söylentinin alevi sönmeden bu kez de Sofia Vergara başka bir olayla gündeme geldi. Bu kez karşısında Kendall Jenner'ın sevgilisi rap'çi Bad Bunny var.

İlk adım Bad Bunny'den geldi. Ünlü şarkıcı, yeni albümü Nadie Lo Que Va A Pasar Manana'da yer alan Monako adlı şarkısında Sofia Vergara'nın güzelliğine övgüler yağdırdı.

Bunun üzerine de Vergara da boş durmadı. Hemen Instagram sayfasında Bad Bunny'nin klibinden bir alıntı paylaşarak "Sen daha tatlısın" mesajına yer verdi.

Bu durum da her iki ünlünün hayranlarını da heyecanlandırdı. Birçok kişi sosyal medyada Vergara'ya "Onu Kendall'ın elinden kap hemen" diye seslendi.

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Bir kullanıcı, bu esprili flörtleşme konusunda "Kendall, bir sorunun var" yorumunu yaptı.

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BOŞANDIKTAN SONRA DAHA ÇOK GEZMEYE BAŞLADI

51 yaşındaki Sofia Vergara, 46 yaşındaki Joe Manganiello'dan boşandıktan sonra hızlı hayatını hiç durdurmadı. Hatta eskisinden daha fazla gezmeye başladı. Bu durumu da ""Ne şanslıyım... İnsanlar beni bir yerlere davet ediyor. Ben de eğlenmek istiyorum. Çağrıldığım yerlere gidiyorum" sözleriyle ifade etti

Zaten boşanma kararının açıklandığı sırada Vergara ile Manganiello'nun hayata bakış tarzlarının da ayrılığa neden olduğu konuşulmuştu.

Eski çifte yakın kaynaklar kötü alışkanlıklarından kurtulan Joe Manganiello'nun daha sakin bir hayat istediğini ama Vergara'nın tam tersine Hollywood tarzı hayatını sürdürmek istediğini ileri sürmüştü.

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EVLİLİKLERİ BİTTİ

Çiftin boşanmasına bir gerekçe olarak da "çocuk" gösterilmişti. İlk evliliğinden yetişkin bir oğlu olan Vergara'nın ikinci bir çocuk getirmeye pek hevesli olmadığı tam tersine henüz baba olmayan Manganiello'nun ise bir çocuk istediği ileri sürülmüştü. Hatta evliliği ayakta tutan tek ayrıntının çift arasındaki fiziksel çekim olduğu bile ileri sürüldü.

Öyle ya da böyle Sofia Vergara ve Joe Manganiello sessiz ve sakin bir şekilde boşandı. Ondan sonra da Manganiello daha sakin bir hayat sürdürmeye başladı. Vergara ise daha fazla gece gezmelerine gider oldu.

Sofia Vergara, hemen hemen her gece bir partide ya da restoranda görüntüleniyor artık.Bir yandan da jüri üyeleri arasında yer aldığı America's Got Talent adlı yarışmadaki görevini sürdürüyor.

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Vergara sosyal medya sayfasından da hayatına yeni bir yön verdiğini, boşandığı için "karalar bağlamadığını" gözler önüne seriyor.

BOYUNCA OĞLU VAR

Sofia Vergara, önce ülkesi Kolombiya'da adını duyurdu. İlk evliliğini de keşfedildikten bir yıl sonra yani 18 yaşında, çocukluk aşkı Joe Gonzales ile yaptı.

Bu evlilikten şu anda boyunu geçen Monolo adında bir oğlu dünyaya geldi. Genç yaşta anne olan Vergara'nın evliliği ise o 21 yaşına geldiğinde bitti.

Sofia Vergara, önce ülkesi Kolombiya'da adını duyurdu. İlk evliliğini de keşfedildikten bir yıl sonra yani 18 yaşında, çocukluk aşlı Joe Gonzales ile yaptı. Bu evlilikten şu anda boyunu geçen Monolo adında bir oğlu dünyaya geldi. Genç yaşta anne olan Vergara'nın evliliği ise o 21 yaşına geldiğinde bitti.

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Oğlunu yalnız başına, sadece kendi ailesinin desteğiyle büyüttü Vergara. Bu kadar genç yaşta anne olmasıyla ilgili olarak bar bir röportajında şunları söylemişti.

Vergara "Çevremde yaşıtım olan ve küçük çocuklarını büyütmeye çalışan arkadaşlarım var. ABD'de kadınlar anneliği erteliyor. Ama Latin Amerika'da durum böyle değil. Kolombiya'da yaşıtım birçok kadın benim oğlum Manolo'ya yakın yaşlarda bir ya da birkaç çocuğu sahip."

Sofia Vergara, geçen hafta sonu Kim Kardashian'ın doğum gününe ortopedik cerrah Justin Saliman ile birlikte katıldı. Bu durum da ikili arasında aşk söylentilerine yol açtı.

Boşandıktan sonra hızlı hayatına devam eden Vergara, bir yandan da America's Got Talent adlı yarışmada jüri üyeliği görevini sürdürüyor. Çalışma arkadaşları arasında Heidi Klum da var.

Vergara'nın eski eşi Joe Manganiello ise daha sakin bir hayat yaşıyor. Oyuncu, bir süre önce meslektaşı Caitlin O'Connor ile spor salonundan çıkarken görüntülenmişti.

