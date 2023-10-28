ÃœnlÃ¼ olmak daha doÄŸmadan Ã¶nce alnÄ±na yazÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±: HayatÄ±nda yeni bir sayfa aÃ§Ä±lÄ±yor

Haberin DevamÄ±

HAYATINDA YENÄ° BÄ°R DÃ–NEM AÃ‡ILIYOR

Bu da son derece normal. Ã‡Ã¼nkÃ¼ ailesinin geleceÄŸini omuzlarÄ±nda taÅŸÄ±yor kelimenin tam anlamÄ±yla. Gelecekte bu sorumluluk biraz daha artacak.

Hatta gÃ¼nÃ¼n birinde babasÄ±, kendi babasÄ±ndan devraldÄ±ÄŸÄ± ve ÅŸu anda oturduÄŸu tahtÄ± ona teslim edecek. Yani o geleceÄŸin kraliÃ§esi.

Durum bÃ¶yle... Ama babasÄ±ndan aldÄ±ÄŸÄ± uzun boyu, karakteristik yÃ¼z hatlarÄ±, mavi gÃ¶zleri ve artÄ±k kendinden daha emin olduÄŸunu gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdiÄŸi duruÅŸuyla bu genÃ§ kÄ±z iÃ§in 31 Ekim'in ayrÄ± bir Ã¶nemi var.

Ã‡Ã¼nkÃ¼ o gÃ¼n hayatÄ±nda yeni bir dÃ¶nem aÃ§Ä±lacak. O artÄ±k bir yetiÅŸkin olacak... Gelin bir bakalÄ±m kimmiÅŸ bu dÃ¼nyanÄ±n meraklÄ± gÃ¶zlerini dikip izlediÄŸi genÃ§ kÄ±z.

Haberin DevamÄ±

31 EKÄ°M'DE 18 YAÅžINA GÄ°RÄ°YOR

Bu anlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z genÃ§ kÄ±z Ä°spanya KralÄ± Felipe ile KraliÃ§e Letizia'nÄ±n bÃ¼yÃ¼k kÄ±zÄ± Asturias Prensesi Leonor. Ya da tam adÄ±yla Leonor de Todos los Santos de BorbÃ³n y Ortiz... Ä°spanya'da adet olduÄŸu Ã¼zere hem babasÄ±na hem de annesine ait soyadÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan genÃ§ kÄ±z, son dÃ¶nemde askeri akademide gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ eÄŸitimle gÃ¼ndeme gelmiÅŸti. Bu sayede popÃ¼lerliÄŸini artÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemek bile mÃ¼mkÃ¼n.

Fakat Leonor iÃ§in Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki 31 Ekim gÃ¼nÃ¼ yeni bir dÃ¶nem baÅŸlÄ±yor. Ãœlkesinin gelecekteki kraliÃ§esi Leonor, o gÃ¼n 18 yaÅŸÄ±na girecek. Yani artÄ±k bir yetiÅŸkin olacak.

BÃ¼yÃ¼k olasÄ±lÄ±kla da hayatÄ±nÄ±n bu Ã¶nemli dÃ¶nÃ¼m noktasÄ±nÄ± eskisinden daha gÃ¶steriÅŸli bir ÅŸekilde kutlayacak.

Ä°spanya kraliyet ailesi de bÃ¼yÃ¼k kÄ±zlarÄ± Veliaht Prenses Leonor'un doÄŸum gÃ¼nÃ¼ Ã¶ncesinde onun Ã§ocukluÄŸundan baÅŸlayarak bu yaÅŸa kadar nasÄ±l geliÅŸip serpildiÄŸini gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne seren bir dizi fotoÄŸraf yayÄ±nladÄ±. Bu ÅŸekilde de Leonor iÃ§in bir erken doÄŸum gÃ¼nÃ¼ kutlamasÄ± yapÄ±lmÄ±ÅŸ oldu.Â

KÃœÃ‡ÃœKLÃœÄžÃœNDEN BU YANA GELECEKTEKÄ° GÃ–REVÄ°NE HAZIRLANIYOR

2005 yÄ±lÄ±nda dÃ¼nyaya gÃ¶zlerini aÃ§an Prenses Leonor aslÄ±nda kÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸÄ±ndan itibaren gelecekteki gÃ¶revine hazÄ±rlanÄ±yor.

Haberin DevamÄ±

Genellikle ailesiyle birlikte resmi gÃ¶revlere katÄ±lÄ±yor. Ama bazen de tek baÅŸÄ±na da iki yaÅŸ kÃ¼Ã§Ã¼k kardeÅŸi Prenses Sofia ile birlikte bazÄ± gÃ¶revlerini yerine getiriyor.

Leonor, geÃ§tiÄŸimiz hafta da Ã¼lkesinin en Ã¶nemli Ã¶dÃ¼llerinden biri olan ve bir anlamda ev sahibi de olduÄŸu Asturias Prensesi Ã–dÃ¼lleri'nde bir konuÅŸma yaptÄ±.

KalabalÄ±k ve Ã¼nlÃ¼lerden oluÅŸan bir topluluk karÅŸÄ±sÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± bu konuÅŸma sÄ±rasÄ±nda zaman zaman heyecandan sesi titrese de yine de baÅŸarÄ±lÄ± bulundu.

Bu arada hemen hatÄ±rlatalÄ±m Leonor, daha kÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸlarÄ±nda da birkaÃ§ kez bu tÃ¼r konuÅŸmalar yapmÄ±ÅŸtÄ±.

BÄ°R DÃ–NEM SKANDALLARA BOÄžULAN AÄ°LESÄ°NÄ°N AYDINLIK YÃœZÃœ

Prenses Leonor, son dÃ¶nemde Zaragoza Askeri Akademisi'nde gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ askeri eÄŸitim nedeniyle gÃ¼ndemdeydi. SÄ±k sÄ±k Ã¼niformasÄ±yla gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenen hatta o ÅŸekilde bir resmi tÃ¶rene de katÄ±lan Leonor, daha ÅŸimdiden gelecekteki gÃ¶revine hazÄ±r.

Haberin DevamÄ±

GenÃ§ kÄ±z, askerlik gÃ¶revine baÅŸlamadan hemen Ã¶nce kardeÅŸi Sofia ile birlikte yanlarÄ±nda anne ve babalarÄ± olmadan bir resmi gÃ¶rev Ã¼stlenmiÅŸti.

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Leonor, bir dÃ¶nem skandallarla gÃ¼ndeme gelen Ä°spanyol kraliyet ailesinin "parlayan yÃ¼zÃ¼" olarak da nitelendiriliyor kardeÅŸi Sofia ile birlikte.

Kral Felipe'nin babasÄ±, yani Leonor'un dedesi eski Kral Juan Carlos sÄ±k sÄ±k yolsuzluk ve evlilik dÄ±ÅŸÄ± iliÅŸkileriyle gÃ¼ndeme geliyordu. AyrÄ±ca Leonor'un halalarÄ±nÄ±n adÄ± da yine bazÄ± yolsuzluk skandallarÄ±na karÄ±ÅŸtÄ±.

Kral Juan Carlos, biraz yaÅŸÄ±nÄ±n ama en Ã§ok da bu skandallarÄ±n etkisiyle tahtÄ±nÄ± oÄŸlu Felipe'ye bÄ±rakÄ±nca ailenin imajÄ± da deÄŸiÅŸmiÅŸ oldu. Ä°ÅŸte bu yÃ¼zden Ã¶nce veliaht Leonor hemen ardÄ±ndan da kardeÅŸi Sofia ailenin "vitrin yÃ¼zÃ¼" oldu.

Haberin DevamÄ±

Ã–N PLANA Ã‡IKARILIYOR

Zaten genÃ§ yaÅŸta kraliÃ§e olan anneleri Letizia'nÄ±n etkisiyle dÃ¼zelen aile imajÄ± iki genÃ§ kÄ±z sayesinde daha da toparlandÄ±. Biraz da bu yÃ¼zden son dÃ¶nemde Prenses Leonor daha fazla Ã¶n plana Ã§Ä±karÄ±lÄ±yor.

Hatta dÃ¼nyanÄ±n en iyi ve en iddialÄ± giyinen kadÄ±nlarÄ±ndan biri olan KraliÃ§e Letizia bile kÄ±zÄ±yla katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± etkinliklerde biraz da bilerek kendisi sÃ¶nÃ¼k kalma pahasÄ±na Ã¶zellikle de Leonor'u parlatmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.Â

PRENSES Ã‡AKI GÄ°BÄ° ASKER OLDU

Prenses Leonor yaz mevsiminin son dÃ¶neminde ailesi tarafÄ±ndan Zaragoa Askeri Akademisi'ne bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyanÄ±n meraklÄ± bakÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± Ã¼zerinde toplamÄ±ÅŸtÄ±.

Haberin DevamÄ±

GeÃ§en ay da okul tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada genÃ§ kÄ±zÄ±n acemilik eÄŸitimini tamamladÄ±ÄŸÄ± duyuruldu.

Kral Felipe'nin de eÄŸitim gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ Zaragoza'daki Casa de S.M. el Rey Askeri Akademisi'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re Leonor, temel acemi eÄŸitimini tamamladÄ±.

Bu eÄŸitim kapsamÄ±nda silahlÄ± talim, topografik turlar ve bir askeri eÄŸitimin parÃ§asÄ± olan her ayrÄ±ntÄ± bulunuyordu.

Kraliyet'ten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re Leonor, gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ bu temel eÄŸitim sÄ±rasÄ±nda bir savaÅŸÃ§Ä± olarak nasÄ±l olmasÄ± gerekiyorsa o ÅŸekilde yetiÅŸtirildi. Silah ve teÃ§hizat hakkÄ±nda bilgiler aldÄ±. AyrÄ±ca askeri konularda akademik eÄŸitim de gÃ¶rdÃ¼.

Tabii ki Leonor'un askeri eÄŸitimi bununla bitmeyecek. GenÃ§ kÄ±z, buradan sonra denizcilik okuluna gidecek. Onun ardÄ±ndan da havacÄ±lÄ±k konusunda askeri eÄŸitimini tamamlayacak.

VELÄ°AHT PRENSESLER KUÅžAÄžINDAN

Prenses Leonor, bugÃ¼n dÃ¼nyanÄ±n en Ã§ok ilgi Ã§eken veliahtlar kuÅŸaÄŸÄ±ndan. Bu cÃ¼mleyi "en Ã§ok dikkat Ã§eken veliaht prensesler kuÅŸaÄŸÄ±" diye dÃ¼zeltelim.

Ã‡Ã¼nkÃ¼ Leonor; Avrupa'nÄ±n farklÄ± Ã¼lkelerindeki Ã§oÄŸu kuÅŸaktaÅŸÄ± olan genÃ§ prenseslerle birlikte zamanÄ± geldiÄŸinde Ã¼lkesinin tahtÄ±na oturacak.

Asturias Prensesi unvanÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan Leonor, babasÄ± Kral Felipe'nin yerine geÃ§eceÄŸi iÃ§in de o genÃ§liÄŸinde ne tÃ¼r eÄŸitimler aldÄ±ysa kendisi de aynÄ± yollardan geÃ§iyor.

PRENSESLERÄ°N OKULUNDA EÄžÄ°TÄ°M GÃ–RDÃœ

Leonor, 17 yaÅŸÄ±nda olmasÄ±na raÄŸmen daha kÃ¼Ã§Ã¼cÃ¼k yaÅŸÄ±ndan itibaren resmi gÃ¶revler Ã¼stleniyor. Genellikle anne ve babasÄ±yla birlikte resmi ziyaretlere giden Leonor, son iki yÄ±ldÄ±r artÄ±k kendi baÅŸÄ±na da bu tÃ¼r etkinliklere katÄ±lÄ±yor.

Bu arada Leonor, askeri eÄŸitim almadan Ã¶nce Avrupa'daki diÄŸer veliaht prenseslerin de tercih ettiÄŸi Galler'deki UWC Atlantik Koleji'nde eÄŸitim gÃ¶rdÃ¼. Hollanda Prensesi Alexia, BelÃ§ika'nÄ±n gelecekteki kraliÃ§esi Prenses Elisabeth de bu okulda eÄŸitim gÃ¶ren kraliyet ailesi Ã¼yelerinden. Hollanda KralÄ± Willem Alexander da bu okulun mezunlarÄ±ndan.

Ä°spanya Veliaht Prensesi Leonor da UWC Atlantik Koleji'ni bitirdikten sonra askeri eÄŸitimini aldÄ±. Ama onun iÃ§in eÄŸitim sÃ¼reci henÃ¼z bitmedi. Bundan sonra gelecekteki gÃ¶revine hazÄ±rlanmak iÃ§in farklÄ± okullarda eÄŸitim gÃ¶recek.

ZamanÄ± geldiÄŸinde tahtÄ± babasÄ±ndan devralacak olan 17 yaÅŸÄ±ndaki Leonor, ile 15 yaÅŸÄ±ndaki kardeÅŸi Sofia, epeydir anne ve babalarÄ±yla birlikte Ã§eÅŸitli ziyaretlere giderek dÃ¼nya sahnesinde Ã¶n planda Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ durumda. Kimi zaman, iddialÄ± anneleri Letizia'yÄ± bile gÃ¶lgede bÄ±rakÄ±yorlar Ã¼stelik.

BU KADAR GÃ–Z Ã–NÃœNDE OLMANIN BEDELÄ°NÄ° Ã–DEDÄ°

Prenses Leonor doÄŸduÄŸu gÃ¼nden bu yana ilgi odaÄŸÄ±nda demiÅŸtik. Kimi zaman bunun bedelini de Ã¶dedi genÃ§ kÄ±z. Belki kendisi hiÃ§ umursamadÄ± ama bir dÃ¶nem diÅŸlerindeki sorun nedeniyle sÄ±k sÄ±k gÃ¼ndemin ilk sÄ±ralarÄ±na yerleÅŸiyordu Leonor. Sonunda ailesi buna da bir Ã§Ã¶zÃ¼m buldu elbette. Ama bu kez de yine manÅŸetlere Ã§Ä±ktÄ±.

Bu sorunun Ã§Ã¶zÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ de bu yÄ±lÄ±n nisan ayÄ±nda ailece gittikleri bir etkinlikte gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serildi. Prenses Leonor bir gÃ¼ldÃ¼, onu daha bebekliÄŸinden beri takip eden hayranlarÄ± derin bir nefes aldÄ±. Hemen o geceden baÅŸlayarak hem magazin basÄ±nÄ±nda hem de sosyal medyada en Ã§ok konuÅŸulan kiÅŸiler arasÄ±na girdi.

GENÃ‡ KIZ BÄ°R GÃœLDÃœ, HAYRANLARI DERÄ°N BÄ°R NEFES ALDI

Leonor'un gÃ¼lmesinin neden bu kadar olay olduÄŸuna gelirsek... Herkesin bildiÄŸi gibi gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n Ã¼nlÃ¼leri gibi kraliyet ailelerinin mensuplarÄ± da konumlarÄ± gereÄŸi sÄ±k sÄ±k kameralar karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§iyorlar. Durum bÃ¶yle olunca da tepeden tÄ±rnaÄŸa mercek altÄ±na alÄ±nÄ±yorlar. KÄ±yafetleri, ayakkabÄ±larÄ±, aksesuarlarÄ±, saÃ§ modelleri, makyajlarÄ±... Ve elbette gÃ¼lÃ¼ÅŸleri ve diÅŸleri. Evet diÅŸleri!

HatÄ±rlayÄ±n lÃ¼tfen, geÃ§en eylÃ¼l ayÄ±nda hayata veda eden Kralice 2. Elizabeth'in 90'lÄ± yaÅŸlarÄ±nda olmasÄ±na raÄŸmen hala bakÄ±mlÄ± ve Ã§oÄŸunlukla doÄŸal diÅŸlere sahip olmasÄ± zaman zaman konuÅŸuluyordu.

Ailenin gelini Kate Middleton'Ä±n en Ã¶nemli Ã¶zelliklerinden biri gÃ¼lÃ¼msemesi hatta bazen abartÄ±lÄ± ÅŸekilde gÃ¼lmesi ve o sÄ±rada Ã¶n plana Ã§Ä±kan diÅŸleri. AslÄ±nda zaten dÃ¼zgÃ¼n diÅŸlere sahip olan Kate'in, aileye gelin gitmeden Ã¶nce ufak tefek kusurlarÄ±nÄ± dÃ¼zelttirmek ve daha parlak diÅŸlere sahip olmak iÃ§in tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ yÄ±llardÄ±r biliniyor.

Ã‡OK AÄžIR ELEÅžTÄ°RÄ°LER ALIYORDU

SÃ¶zÃ¼ uzatmayalÄ±m... Kraliyet ailesi Ã¼yeleri de gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde olduklarÄ± iÃ§in kendilerine her anlamda dikkat etmek zorundalar. Ã‡Ã¼nkÃ¼ gÃ¼nÃ¼n sonunda en ufak bir kusur bile aÄŸÄ±r eleÅŸtirilere neden oluyor.

Ä°spanya sarayÄ±nÄ±n genÃ§ prensesi Leonor da iÅŸte bu eleÅŸtirilerden nasibini alÄ±yordu bir sÃ¼redir. Ãœstelik de bu eleÅŸtirileri sÄ±ralayanlar onun henÃ¼z ilk genÃ§lik yÄ±llarÄ±nÄ± yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, tam olarak geliÅŸimini tamamlamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶z ardÄ± ediyordu.

KAMUOYUNA DERT OLMUÅžTU

Mavi gÃ¶zleri, Ä±ÅŸÄ±ltÄ±lÄ± cildi ve en Ã¶nemlisi genÃ§liÄŸiyle aslÄ±nda gÃ¼zel bir kÄ±z olan Leonor'un en Ã§ok eleÅŸtiri alan yanÄ± ise diÅŸleriydi. Ãœst Ã§enesinin iki yanÄ±ndaki bazÄ± diÅŸlerinin yeterince geliÅŸmemiÅŸ olmasÄ± belki de kendisini ve ailesini meÅŸgul etmediÄŸi kadar kamuoyuna dert olmuÅŸtu. Durum bir ara Ã¶yle bir hale geldi ki "Kral'Ä±n kÄ±zÄ±nÄ±n diÅŸlerine bakÄ±m yaptÄ±racak parasÄ± yok mu?" gibi tuhaf sorular bile sorulur oldu sosyal medyada.

Hatta bir ara, yÄ±llara meydan okumak ve kusursuz gÃ¶rÃ¼nmek iÃ§in elinden geleni yapan annesi Letizia'nÄ±n neden veliaht kÄ±zÄ±yla ilgilenmediÄŸi bile konuÅŸulur oldu.

O TUHAF SORUNUN YANITI ORTAYA Ã‡IKTI

Ä°ÅŸte ailenin Madrid yakÄ±nlarÄ±ndaki Chinchon'a yaptÄ±ÄŸÄ± o ziyaret sÄ±rasÄ±nda bu tuhaf soru da yanÄ±tÄ±nÄ± buldu. Tabii ki Felipe ve Letizia kÄ±zlarÄ±nÄ±n diÅŸlerini ihmal etmemiÅŸti!

GÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re zamanÄ± gelmiÅŸ ve Leonor'un diÅŸlerine tel takÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. HayranlarÄ± onu bÃ¶yle gÃ¶rÃ¼nce "Sonunda gÃ¼zelliÄŸine dair bir kusur kalmayacak" diyerek rahat bir nefes aldÄ±.

Åžimdi neden Leonor gibi gencecik bir kÄ±zÄ±n diÅŸlerindeki kusurun bu kadar sorun olduÄŸunu merak ediyor olabilirsiniz. Ama biraz Ã¶nce de sÃ¶yledik ya.. Kraliyet ailesi Ã¼yeleri de tÄ±pkÄ± gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n Ã¼nlÃ¼leri gibi kendilerine dikkat etmek zorunda. Aksi halde bu tÃ¼r ayrÄ±ntÄ±larla gÃ¼ndem oluyorlar.

Â

MASKELER ATILINCA GÃœLÃœÅžÃœNÃœ HERKES GÃ–RDÃœ

Prenses Leonor bu nedenle, Covid 19 pandemisi nedeniyle takÄ±lan maskelerin artÄ±k kullanÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± ilk dÃ¶nemde de bu nedenle gÃ¼ndem olmuÅŸtu. Hatta magazin basÄ±nÄ±nda ortodonti uzmanlarÄ±ndan bu konuyla ilgili gÃ¶rÃ¼ÅŸ bile alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°spanyol Semana dergisinin gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ aldÄ±ÄŸÄ± ortodonti uzmanÄ±, Leonor'un kalÄ±tsal agenezi adÄ± verilen bir durumdan musdarip olduÄŸunu sÃ¶ylemiÅŸti. Yani doku eksikliÄŸinden dolayÄ± Ã¼st Ã§enesinin iki yanÄ±ndaki iki diÅŸin geliÅŸmediÄŸini. Hatta genÃ§ kÄ±zÄ±n gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerine bakarak tedavi uygulandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bunun sonucunun alÄ±nmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± da anlatmÄ±ÅŸtÄ±.

DAHA Ã‡OK GÃœNDEMDE KALACAK: Elbette biraz daha bÃ¼yÃ¼yÃ¼nce bu kez de kiminle flÃ¶rt ettiÄŸi ve kiminle evleneceÄŸi konuÅŸulacak. KÄ±sacasÄ± gÃ¼zel prenses, kendisi gibi ayrÄ±calÄ±klÄ± bir konumda doÄŸanlarÄ±n kaderini de paylaÅŸacak.







Leonor, 2005 yÄ±lÄ±nda dÃ¼nyaya gÃ¶zlerini aÃ§tÄ±. Ailesinin ilk Ã§ocuÄŸu olarak da daha doÄŸar doÄŸmaz veliahtlarÄ±n taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± Asturias Prenses unvanÄ±nÄ± aldÄ±. Bu arada babasÄ± Felipe de tahta Ã§Ä±kmadan Ã¶nce Asturias Prensi olarak biliniyordu.





Leonor'un kendisinden iki yaÅŸ kÃ¼Ã§Ã¼k Sofia adÄ±nda bir kÄ±z kardeÅŸi var.





Leonor'un kardeÅŸi Sofia, monarÅŸi takipÃ§ileri tarafÄ±ndan "yedek prenses" olarak anÄ±lÄ±yor.







Ä°spanya kraliyet ailesi bazÄ± ziyaretlere hep birlikte gidiyor.Â





Eski bir TV muhabiri ve spiker olan Letizia Ortiz ile Felipe, 2004 yÄ±lÄ±nda evlendi. Bu arada Letizia'nÄ±n daha Ã¶nce baÅŸka bir evlilik yapÄ±p boÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± da hatÄ±rlatalÄ±m.