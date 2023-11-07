Annesiyle babasÄ±nÄ±n aÅŸkÄ± bÃ¼yÃ¼k skandal olmuÅŸtu: O ÅŸimdi dÃ¼nyanÄ±n en gÃ¶zde bekÃ¢r genÃ§ kÄ±zÄ±.. Ãœstelik tacÄ± ve tahtÄ± da var

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GELECEKLERÄ° KIZ Ã‡OCUKLARINA EMANET

Åžu anda tahtta oturan babasÄ± Kral Felipe'nin ardÄ±ndan ilk sÄ±rada olan Leonor, geÃ§en hafta 18 yaÅŸÄ±na girdi.

Resmi tÃ¶ren halkÄ±n ve tabii ki bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyanÄ±n gÃ¶zleri Ã¶nÃ¼nde gerÃ§ekleÅŸti. AkÅŸam da Leonor iÃ§in sadece aile ve yakÄ±nlarÄ±nÄ±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± baÅŸka bir kutlama dÃ¼zenlendi.

Leonor'un hiÃ§ olmadÄ±ÄŸÄ± kadar Ã¶n plana Ã§Ä±kmasÄ± da Avrupa'da varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼ren monarÅŸi ailelerinin gelecek kuÅŸaklarÄ±na Ã§evirdi bÃ¼tÃ¼n bakÄ±ÅŸlarÄ±. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bu kuÅŸakta sadece Leonor yok.

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TÄ±pkÄ± onun gibi zamanÄ± gelince babalarÄ±ndan tahtÄ± devralacak baÅŸka genÃ§ler de var. Ãœstelik bunlarÄ±n pek Ã§oÄŸu da geÃ§miÅŸte alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gibi erkek deÄŸil kÄ±z Ã§ocuklar...

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Bu prenseslerin bazÄ±larÄ± Ã¼lke yasalarÄ±nda yapÄ±lan deÄŸiÅŸiklikler sayesinde, bazÄ±larÄ± da erkek kardeÅŸleri olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in tahtÄ±n ilk sÄ±radaki varisi konumunda.

Ä°spanya'nÄ±n yanÄ± sÄ±ra Hollanda, BelÃ§ika ve NorveÃ§ tahtlarÄ± gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re Ã§ok da uzak olmayan bir gelecekte bu genÃ§ prenseslere emanet edilecek.

Elbette onlar da gelecekteki bu gÃ¶revlerine uygun bir hazÄ±rlÄ±k sÃ¼recinden geÃ§iyor. Ã–yle ya da bÃ¶yle genÃ§ prensesler bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nya medyasÄ±nÄ±n ve monarÅŸi meraklÄ±larÄ±nÄ±n Ã§ok ilgisini Ã§ekiyor...





Ä°ÅŸte bunlardan biri de NorveÃ§'in veliaht prensesi Ingrid Alexandra. Åžu anda 19 yaÅŸÄ±nda olan genÃ§ kÄ±z, ilk sÄ±radaki veliaht olan babasÄ± Prens Haakon'un ardÄ±ndan tahta Ã§Ä±kacak.

18 yaÅŸÄ±na giriÅŸi tÄ±pkÄ± Leonor gibi gÃ¶steriÅŸli ve Ã¼stelik uluslararasÄ± bir tÃ¶renle kutlanan Ingrid Alexandra, dÃ¼nya sosyetesinin en gÃ¶zde bekar genÃ§ kÄ±zlarÄ±ndan biri olarak biliniyor.

Ingrid Alexandra, bir yandan taht sÄ±rasÄ±nÄ± beklerken bir yandan da boÅŸ durmuyor. Prens Haakon ile Prenses Mette Marit'in ilk Ã§ocuÄŸu olan Ingrid Alexandra, eÄŸitimini tamamladÄ± ve sonra beklenmedik bir karar aldÄ±.

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GeÃ§ kÄ±z, her tÃ¼rlÃ¼ lÃ¼ksÃ¼n bulunduÄŸu ve ailesiyle birlikte yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Skaugum Malikanesi'ni terk etti ve Oslo'da iki odalÄ± bir apartman dairesine taÅŸÄ±ndÄ±.

Ingrid Alexandra'nÄ±n yaÅŸamak iÃ§in seÃ§tiÄŸi bÃ¶lgesinin Ã¶zelliÄŸi ise birÃ§ok arkadaÅŸÄ±nÄ±n da aynÄ± yerde yaÅŸamasÄ±.Â

O DA BÄ°R YIL ASKERÄ° EÄžÄ°TÄ°MALACAK

GÃ¼zelliÄŸiyle de dikkat Ã§eken Ingrid Alexandra, geÃ§tiÄŸimiz haziran ayÄ±nda lise eÄŸitimini tamamladÄ±. Sonra da okulda asistan olarak Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±. GenÃ§ kÄ±z aynÄ± zamanda Uranienburg Okulu'nda Ã§evre gÃ¶nÃ¼llÃ¼sÃ¼ olarak da gÃ¶rev yapÄ±yor.Â



Ingrid Alexandra'yÄ± da tÄ±pkÄ± "mevkidaÅŸÄ±" Leonor gibi bir gÃ¶rev bekliyor. GenÃ§ kÄ±z bir yÄ±l boyunca askeri eÄŸitim alacak.



Ingrid Alexandra, tahta geÃ§tiÄŸinde Ã¼lkesi iÃ§in de bir tarih yazacak. GenÃ§ kÄ±z Ã¼lkesinde yÃ¼zyÄ±llar sonra tahta geÃ§en ilk hÃ¼kÃ¼mdar kraliÃ§e olacak.



Bu arada Ingrid Alexandra'nÄ±n hikayesi bu tÃ¼r bir hayat sÃ¼renler iÃ§in bilindik tÃ¼rden. Veliaht bir baba ile onun eÅŸi olan bir annenin kÄ±zÄ±. Ama genÃ§ prensesin annesinin Ã¶ykÃ¼sÃ¼ ise bambaÅŸka.

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Gelecekte kraliÃ§e olacak Ingrid Alexandra'nÄ±n annesiyle babasÄ±nÄ±n evlenmesi Ã¶ncesinde Ã¼lkede bÃ¼yÃ¼k bir skandal Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±. Bunun nedeni de genÃ§ prensesin annesi Mette Marit'in geÃ§miÅŸi ve kimliÄŸiydi.AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa artÄ±k prensler, kendileri gibi "mavi kanlÄ±" olmasa da yani baÅŸka bir kraliyet ailesinden gelmese de halktan kadÄ±nlarla hayatlarÄ±nÄ± birleÅŸtirebiliyor. Bunun birÃ§ok Ã¶rneÄŸi de var, Ä°sveÃ§'te, Ä°spanya'da ve Ä°ngiltere'de.Ãœstelik Prens Charles ve Prens Harry Ã¶rneÄŸinde olduÄŸu gibi bir prens, daha Ã¶nce evlenip boÅŸanmÄ±ÅŸ bir kadÄ±nla da hayatÄ±nÄ± evlenebiliyorlar artÄ±k.Â

KRAL VE KRALÄ°Ã‡E BU AÅžKI DUYUNCA DEHÅžETE KAPILDI

2000'lerin baÅŸÄ±nda tahtÄ±n ilk sÄ±radaki veliahtÄ± Prens Haakon, Mette Marit Tjensen'e gÃ¶nlÃ¼nÃ¼ kaptÄ±rÄ±p evlenmek isteyince ailesi ÅŸoke oldu.



Ã‡Ã¼nkÃ¼ Mette Marit Tjensen onlarÄ±n anlayÄ±ÅŸÄ±na tamamen ters bir gelin adayÄ±ydÄ±. Ãœstelik bunun tek nedeni de Haakon'la tanÄ±ÅŸmadan Ã¶nce nikahsÄ±z bir beraberlik yaÅŸayÄ±p bir de Ã§ocuk dÃ¼nyaya getirmiÅŸ halktan biri olmasÄ± deÄŸildi. Bunlara ek olarak uyuÅŸturucu, kavgaya karÄ±ÅŸmak gibi nedenlerle baÅŸÄ± polisle derde girmiÅŸti.

BÃœYÃœCÃœ OLDUÄžU BÄ°LE Ä°LERÄ° SÃœRÃœLDÃœ

OÄŸlunun babasÄ±, kokain yÃ¼zÃ¼nden hapse girince bir kafede garsonluk yapmaya baÅŸlayan Mette Marit ile Prens Haakon, bir rock konserinde tanÄ±ÅŸtÄ±.



Marit, o sÄ±rada bu tÃ¼r konserleri hiÃ§ kaÃ§Ä±rmÄ±yordu. Onun gÃ¼zelliÄŸinden etkilenen Haakon, kim olduÄŸunu sÃ¶ylemeden Marit ile yakÄ±nlaÅŸtÄ±. Ã‡ift, konserin ardÄ±ndan da gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyi sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.



Ä°liÅŸki ortaya Ã§Ä±kÄ±nca, Ã¼stelik Prens Haakon Mette Marit ile evlenmek isteyince halk da NorveÃ§ kraliyet ailesi de Marit'i gelin olarak istemedi.



Ã–te yandan basÄ±n da Mette Marit'e az Ã§ektirmedi. SÃ¼rekli onunla ilgili skandallar gazete manÅŸetlerinde yer aldÄ±. Hatta bir bÃ¼yÃ¼cÃ¼ olduÄŸu ve Prens Haakon'un aklÄ±nÄ± da bu ÅŸekilde Ã§aldÄ±ÄŸÄ± bile ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

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AYNI EVDE YAÅžAMAYA BAÅžLAYINCA KRALÄ°YET AÄ°LESÄ° KABULLENMEK ZORUNDA KALDI

Prens Haakon, aÅŸkÄ±nÄ± savunup onunla aynÄ± evde yaÅŸamaya baÅŸlayÄ±nca ailesi de Ã§ifte "zeytin dalÄ±" uzattÄ±. Mette ile Haakon'un aÅŸkÄ±na katÄ± kraliyet kurallarÄ± bile karÅŸÄ± duramadÄ±.



Ã‡ift, 25 AÄŸustos 2001'de evlendi. Åžimdi kocasÄ± tahta Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nda kral eÅŸi olacak Mette Marit, o dÃ¶nemde kÃ¼Ã§Ã¼k olan ve eski birlikteliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen oÄŸlunu da yanÄ±na alÄ±p yeni hayatÄ±na baÅŸladÄ±.



Ama evlilikten sonra "prenses" unvanÄ±nÄ± alan Mette Marit'in yeni hayatÄ±ndaki ilk gÃ¼nleri de Ã§ok rahat geÃ§medi.



Evlendikten iki yÄ±l sonra oÄŸlunun babasÄ±yla gizli bir iliÅŸki sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ iddialarÄ± basÄ±na yansÄ±dÄ±. Hatta ondan bir kez daha hamile kaldÄ±ÄŸÄ± haberleri de eklendi buna.Fakat zaman geÃ§tikÃ§e onun iÃ§in kÃ¶tÃ¼ zamanlar da geride kaldÄ±.

50 yaÅŸÄ±ndaki Mette Marit, bir kÄ±zÄ±, bir oÄŸlu ve kocasÄ±yla mutlu ve sakin bir hayat sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.