GenÃ§ler kaynaÅŸtÄ±... O gece bÃ¼tÃ¼n gÃ¶zler onu aradÄ±... KÃ¼lkedisi fazla eÄŸlendi, ayakkabÄ±sÄ±nÄ±n tekini dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼

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Ä°ÅŸte dÃ¼nyanÄ±n gÃ¶zÃ¼ Ã¶nÃ¼ndeki Ã¼nlÃ¼ ailelerden biri geÃ§en hafta sonu bÃ¶yle bÃ¼yÃ¼k bir yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nÃ¼ kutladÄ±. Ã‡iftin ilk gÃ¶z aÄŸrÄ±sÄ±, ilk Ã§ocuÄŸu 18 yaÅŸÄ±na geldi. Onlar da buna yakÄ±ÅŸÄ±r bir kutlama yaptÄ±. Hem de uluslararasÄ± konuklarÄ±yla birlikte.

Tabii 18 yaÅŸÄ±na giren kiÅŸi bir kraliyet ailesi Ã¼yesi olunca parti de ona gÃ¶re oluyor. Gelin bir bakalÄ±m kim bu Ã¼nlÃ¼ aile ve hayatÄ±nda yeni bir sayfa aÃ§Ä±lan bu Ã¼ye kim?

DÃ¼nyanÄ±n gÃ¶zÃ¼ Ã¶nÃ¼nde bu bÃ¼yÃ¼k kutlamayÄ± yapan Ã§ift, Danimarka'nÄ±n gelecekteki kralÄ± Prens Frederik ile AvustralyalÄ± karÄ±sÄ± Prenses Mary.

DÃ¼nyanÄ±n tek gerÃ§ek kraliÃ§esi olarak anÄ±lan Danimarka KraliÃ§esi Margrethe, torununun mutlu gÃ¼nÃ¼ne elinde bastonu ve Ã¼zerinde kÄ±rmÄ±zÄ± ÅŸÄ±k kÄ±yafetiyle katÄ±ldÄ±.Â Â

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GeÃ§en yÄ±l epey gerilimli ve hareketli gÃ¼nler geÃ§iren Danimarka kraliyet ailesi bu kez Ã§iftin en bÃ¼yÃ¼k oÄŸlu Christian'Ä±n 18 yaÅŸÄ±na girmesi nedeniyle bÃ¼yÃ¼k bir parti dÃ¼zenledi.

Partiye, Christian'Ä±n annesi Mary, babasÄ± Frederik, Ã¼Ã§ kÃ¼Ã§Ã¼k kardeÅŸi ve tabii ki babaannesi KraliÃ§e Margarethe katÄ±ldÄ±.

Ama o kadar deÄŸil. Avrupa'nÄ±n dÃ¶rt bir yanÄ±ndan kraliyet aileleri de bu Ã¶zel gecede yerlerini aldÄ±. Ãœstelik bu ailelerden bazÄ±larÄ± kelimenin tam anlamÄ±yla Ã§oluk Ã§ocuk katÄ±ldÄ± o geceye.

Burada biraz duralÄ±m. Prens Christian, babasÄ±ndan sonra tahtÄ±n ikinci sÄ±radaki veliahtÄ±. O yÃ¼zden de onun bu Ã¶zel gÃ¼nÃ¼ dÃ¼nya Ã§apÄ±nda kutlandÄ± zaten.

Gala yemeÄŸinin yapÄ±lacaÄŸÄ± salona annesi Mary ve babasÄ± Frederik ile birlikte giren Christian yeni yaÅŸÄ±nÄ± unutulmayacak bir etkinlikle kutladÄ±.Â

Gelecekte kendilerine miras kalacak olan tahta Ã§Ä±kmaya hazÄ±rlanan genÃ§ kuÅŸak kraliyet ailesi Ã¼yeleri de bu kadar bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§ekte bir araya geldi.

Hollanda, NorveÃ§ ve BelÃ§ika'nÄ±n artÄ±k birer genÃ§ kÄ±z olan veliaht prensesleriyle birlikte Ä°sveÃ§'in henÃ¼z Ã§ocuk yaÅŸtaki geleceÄŸin kraliÃ§esi de partinin konuklarÄ± arasÄ±ndaydÄ±.

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Ãœstelik ev sahibi aile de dahil tÃ¼m konuklar en ÅŸÄ±k giysilerini giyinip aile yadigarÄ± taÃ§larÄ±nÄ± da baÅŸlarÄ±ndan eksik etmediler. Bir baÅŸka deyiÅŸle Avrupa'nÄ±n genÃ§ kraliyet kuÅŸaÄŸÄ± hem birbirleriyle kaynaÅŸtÄ± hem de sabahÄ±n ilk Ä±ÅŸÄ±klarÄ±na kadar eÄŸlendi.

O gece gÃ¼zel olmasÄ±na gÃ¼zeldi... GÃ¶steriÅŸli bir ortam, ÅŸÄ±k giysiler iÃ§inde konuklar, Ä±ÅŸÄ±ltÄ±lÄ± takÄ±larÄ±, gÃ¶steriÅŸli taÃ§larÄ±. Tam da masal gibi bir atmosfer vardÄ± Ã¶zetle.

Ä°ÅŸin ilginci bu gecenin beklenmedik bir ÅŸekilde gerekten de masallara yaraÅŸÄ±r ÅŸekilde sona ermesi oldu.

Danimarka kraliyet ailesinin resmi Instagram hesabÄ±ndan yapÄ±lan paylaÅŸÄ±mda o gece gala yemeÄŸine katÄ±lan kadÄ±n konuklardan birinin pÄ±rÄ±ltÄ±lÄ± ayakkabÄ±sÄ±nÄ±n tekini orada unuttuÄŸu duyuruldu. Bu durum da akÄ±llara KÃ¼lkedisi (Cinderella)masalÄ±nÄ± getirdi.Â

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Danimarka kraliyet ailesinin resmi Instagram hesabÄ±ndan yapÄ±lan bir paylaÅŸÄ±m bu durumu gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi. Hemen sÃ¶yleyelim... SabahÄ±n ilk Ä±ÅŸÄ±klarÄ±na kadar sÃ¼ren o gecede kadÄ±n konuklardan biri ayakkabÄ±sÄ±nÄ±n tekini gala davetinin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± salonda unuttu!

Danimarka kraliyet ailesinin resmi Instagram hesabÄ±ndan esprili bir dille yapÄ±lan paylaÅŸÄ±mda "Cinderella'nÄ±n ayakkabÄ±sÄ±nÄ±n tekini Christianborg Åžatosu'nda unuttuÄŸu" belirtildi. Sonra da bu 'yalnÄ±z' ayakkabÄ±yÄ± her kimi unuttuysa gelip kendilerinden alabileceÄŸi eklendi.

Gala gecesinde Avrupa'nÄ±n genÃ§ kuÅŸak Ã¼yeleri de bir araya geldi. Bunlardan biri de 18 yaÅŸÄ±nÄ± geÃ§en yÄ±l bÃ¶yle gÃ¶steriÅŸli bir ÅŸekilde kutlayan NorveÃ§'in gelecekteki kraliÃ§esi Ingrid Alexandra oldu.Â

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Tabii ki bu altÄ±n rengi pÄ±rÄ±ltÄ±lÄ± ayakkabÄ± teki kraliyet takipÃ§ilerini heyecanlandÄ±rdÄ±. Sosyal medyada genÃ§ prensin belki de bu yolla hayatÄ±nÄ±n aÅŸkÄ±nÄ± bulabileceÄŸi konusunda ÅŸakalar yapÄ±ldÄ±.

BazÄ±larÄ± da 18 yaÅŸÄ±na giren Ã¼lkenin gelecekteki kralÄ± Christian'Ä±n dÃ¼nyayÄ± dolaÅŸÄ±p bu ayakkabÄ±nÄ±n sahibini bulabileceÄŸi esprilerini yaptÄ±.

Ä°lgin bir ÅŸekilde sona eren partiyi bÃ¶yle kÄ±saca anlattÄ±ktan sonra gelin ÅŸimdi de bu gÃ¶steriÅŸli geceden objektiflere takÄ±lanlara bir bakalÄ±m.

YEDEK PRENS DE ORADAYDI

Danimarka kraliyet ailesi geÃ§en yÄ±l hareketli dÃ¶nemler yaÅŸamÄ±ÅŸtÄ±. Bunlar arasÄ±nda en Ã§ok konuÅŸulanÄ± ise KraliÃ§e'nin aileyi kÃ¼Ã§Ã¼ltmesi oldu. Margrethe, kÃ¼Ã§Ã¼k oÄŸlu Joachim'in yeni ve eski eÅŸlerinden olan Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸunun unvanlarÄ±nÄ± ellerinden aldÄ±.

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Bu durum da anne ile oÄŸulun arasÄ±nÄ± aÃ§tÄ±. Joachim ve eÅŸi Marie bu duruma tepki gÃ¶sterdi. Fakat Danimarka'da, Ä°ngiliz kraliyet ailesinde yaÅŸananlar olmadÄ± ve "yedek prens" ile ailesinin arasÄ±ndaki baÄŸ tamamen kopmadÄ±. Ã‡ift de Ã¼Ã§ Ã§ocuklarÄ±yla birlikte yeÄŸenleri Christian'Ä±n doÄŸum gÃ¼nÃ¼ kutlamasÄ±na katÄ±ldÄ±.Â

KraliÃ§e Margrethe, elinde bastonu ve her zamanki gibi dikkat Ã§eken kÄ±rmÄ±zÄ± elbisesiyle torununun mutlu gÃ¼nÃ¼nde ev sahipliÄŸi yaptÄ±.Â

ALDATMA SÃ–YLENTÄ°LERÄ°NÄ°N GÃ–LGESÄ°NDE

Ä°sveÃ§ kraliyet ailesinin yeni kuÅŸaÄŸÄ± da kutlamada yerini aldÄ±. Veliaht Prenses Victoria ile kocasÄ± Prens Daniel, bÃ¼yÃ¼k Ã§ocuklarÄ± Estelle ile birlikte partideydi. Victoria ile Daniel, bir yÄ±ldÄ±r aldatma sÃ¶ylentilerinin merkezinde.

Ä°leri sÃ¼rÃ¼lenlere gÃ¶re Daniel, karÄ±sÄ±nÄ± aldattÄ±. Fakat bir yÄ±ldÄ±r devam eden bu sÃ¶ylentilere sonunda geÃ§tiÄŸimiz aylarda yanÄ±t verdi ailenin damadÄ± Daniel. Bu sÃ¶ylentilere inananlarÄ±n akÄ±ldan yoksun kiÅŸiler olduÄŸunu ileri sÃ¼rdÃ¼.Â

Victoria ve Daniel, kutlamaya kÄ±zlarÄ± Estelle ile birlikte katÄ±ldÄ±. Annesinden sonra taht iÃ§in ikinci sÄ±rada olan Estelle kÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸÄ±na raÄŸmen ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ±yla dikkat Ã§ekti.Â

Gecenin katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±ndan biri de Hollanda'nÄ±n veliaht prensesi Amalia oldu. GenÃ§ kÄ±z gece iÃ§in tepeden tÄ±rnaÄŸa gece mavisine bÃ¼rÃ¼ndÃ¼. BazÄ± yaÅŸÄ±tlarÄ± ailece tÃ¶rene katÄ±lmasÄ±na raÄŸmen Amalia Ã¼lkesini yalnÄ±z baÅŸÄ±na temsil etti.Â





Gecenin en Ã§ok dikkat Ã§eken konuklarÄ±ndan biri de NorveÃ§'in gelecekteki kraliÃ§esi Ingrid Alexandra oldu. GenÃ§ kÄ±z geÃ§en yÄ±l yine bÃ¶yle gÃ¶steriÅŸli bir ÅŸekilde 18 yaÅŸÄ±nÄ± kutlamÄ±ÅŸtÄ±.





Ingrid Alexandra'nÄ±n annesi Mette Marit ve babasÄ± Prens Hakoon da geceye katÄ±lanlar arasÄ±ndaydÄ±. Bu arada Mette Marit'in NorveÃ§ kraliyet ailesine katÄ±lÄ±mÄ± da olaylÄ± olmuÅŸtu. Evlilik dÄ±ÅŸÄ± bir iliÅŸkisi ve bu iliÅŸkiden bir Ã§ocuÄŸu olan Mette'yi Ã¶nce aile istememiÅŸti. Fakat Ã§iftin aÅŸkÄ± bÃ¼tÃ¼n kurallarÄ± yÄ±ktÄ± ve evlendiler.Â





BelÃ§ika'nÄ±n Veliaht Prensesi Elisabeth de geceye katÄ±lanlardan biriydi. KÄ±sa sÃ¼re Ã¶nce askerlik gÃ¶revini yerine genÃ§ kÄ±z gece iÃ§in aÃ§Ä±k renk bir kÄ±yafet seÃ§ti.

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Askerlik demiÅŸken... O Ã¶zel gecede gÃ¶zler, Ä°spanya kraliyet ailesinden birilerini aradÄ±. En Ã§ok da Ã¼lkesinin gelecekteki kraliÃ§esi Leonor'u. Ã‡Ã¼nkÃ¼ o da Avrupa'nÄ±n genÃ§ kuÅŸak monarÅŸi Ã¼yelerinden biri. Fakat Leonor, ÅŸu sÄ±ralar askerlik gÃ¶revini yaptÄ±ÄŸÄ± iÃ§in bu gÃ¶steriÅŸli geceye katÄ±lamadÄ±.Â

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