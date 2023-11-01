Gelin gibi giyindi: Babası kaderini kendi elleriyle boynuna asıldı

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Kısa bir süre önce ordudaki askeri eğitimine başlayan Leonor, bugün 18 yaşına girdi. Elbette konumu gereği de yeni yaşı göz önünde bir törenle kutlandı.

Ama bu, bildiğimiz doğum günü kutlamalarından biraz farklıydı. Genç Prenses'in yeni yaşı için resmi bir tören düzenlendi.

YENİ KRALİÇE ARTIK RESMEN 'BEKLEMEDE'

İspanya Kralı Felipe ile Kraliçe Letizia'nın büyük kızı Leonor, bugünkü törenle artık resmen ülkenin gelecekteki kraliçesi ilan edildi.

Genç kız, Madrid'deki Parlamento binasında yapılan törende taca ve tahta duyacağı bağlığa dair yemin etti. O sırada boynuna onun geleceğini simgeleyen tarihi bir kolye takıldı.

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TV ekranlarından da canlı olarak yayınlanan tören, aynı zamanda İspanya'daki parlamenter monarşinin devamının da bir sembolü olarak görülüyor.

YENİ HAYATININ İLK GÜNÜ

İspanya tahtının ilk sıradaki varisi olan Prenses Leonor, tören için temiz ve yeni bir başlangıcın simgesi olarak beyaz bir pantolon ve beyaz bir ceket giydi. Saçlarını at kuyruğu yapan Leonor, sade bir şıklık içinde yeni hayatının ilk gününü karşıladı.

Bu arada hemen hatırlatalım... Leonor'un babası Felipe, yani şu anki kral 1986 yılında 18 yaşına girdiğinde de aynı tören yapılmıştı.

Leonor, tıpkı babası gibi törende "görevlerini sadakatle yerine getireceğine, anayasayı ve yasaları koruyup sürdüreceğine, vatandaşlarının haklarına saygı duyacağına dair" yemin etti. Bu arada genç kız, krala bağlı kalacağına dair de söz verdi.

Leonor'u bu yeminin ardından önce babası Kral Felipe sonra annesi Kraliçe Letizia tebrik etti. Bu törenle birlikte Leonor artık resmen İspanya tahtının gelecekteki kraliçe olarak ilan edilmiş oldu.

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GELİN GİBİ GİYİNDİ

Leonor tören için özenle hazırlanmıştı. Ama annesi Kraliçe Letizia da kızından geri kalmadı. Dünyanın en iyi giyinen kadınlarından biri olarak bilinen Letizia, tören için mavi renkte bir elbise giydi.

Kral Felipe yine her zamanki gibi frak içinde bir şıklık sergilerken çiftin küçük kızı Sofia da beyaz üzerine siyah çiçek desenleri olan bir elbise tercin etti.

Tabii ki günün yıldızı 18 yaşına giren Leonor oldu. Son dönemde sık sık askeri üniforması içinde kamera karşısına çıkan Prenses, bu kez gelin gibi beyazlar giydi.

KADERİ BOYNUNA ASILDI: Yemin töreninden sonra Leonor'un boynuna Kral Carlos 3 tarafından tasarlanan bir kolye takıldı. 1777 yılına kadar uzanan bir geçmişi olan bu kolye Leonor'un bir gün kraliçe olacağını simgeliyor.

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Bu arada İspanya kraliyet ailesi bu büyük mutluluğu yaşarken gözyaşı döken biri vardı. Leonor'un babaannesi yani Kral Felipe'nin annesi eski kraliçe Sofia.

İleri sürülenlere göre Sofia, torunu Leonor'un bu mutlu gününde aileyle birlikte olmak istedi. Ama gelini Letizia onun torununun bu önemli gününe yaşayarak tanıklık etmesine izin vermedi.Daha düz söylersek Leonor'un doğum günü kutlamasına kayınvalidesini davet etmedi.

Leonor'un mutluluğunu paylaşamayacak olan tek kişi babaannesi değil. Eski kral Juan Carlos da torununu için düzenlenen törenlere çağrılmadı.

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Basına yansıyan iddialara göre eski kral ile eski kraliçe, basın ve kamuoyu karşısına çıkmayacak. Bunun yerine kapalı kapılar ardında bir aile yemeğinde hazır bulunacaklar.

Bir iddiaya göre de eski kral ve kraliçenin Leonor'un bu önemli gününü gölgelememesi için kamuoyu karşısına çıkması istenmedi.

Bilindiği gibi eski kral ve kızlarının adı bazı yolsuzluk iddialarına karışmıştı. Hatta Juan Carlos bu nedenle gönüllü olarak tahtı oğlu Felipe'ye bırakıp Abu Dabi'de yaşamaya başlamıştı.

İspanyol kraliyet ailesi törene kırmızı halıdan geçerek gitti.

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Prenses Leonor kendisi için düzenlenen törende heyecanını nazik bir gülümsemeyle bastırdı.

İki kız kardeş Leonor ve Sofia törenden sonra bindikleri araçtan halkı selamladı.

Kral Felipe ile kendisinden sonra veliahtı olan kızı Leonor arasındaki sıcak anlar objektiflere böyle yansıdı.

Leonor'un gelecekte İspanya'nın kraliçesi olacağını simgeleyen kolye babası Felipe tarafından boynuna takıldı.

İspanyol kraliyet ailesinin gururu.