Ã–nceki gÃ¼n 18 yaÅŸÄ±na girdi... Hemen uygun bir eÅŸ adayÄ± aramaya baÅŸladÄ±lar

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HAYRANLARI ÅžÄ°MDÄ°DEN SEFERLER OLDU

Bu gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde kiÅŸilerin bazen yine toplumun ilgisini Ã§eken kiÅŸilerle herhangi sÄ±radan bir nedenle yan yana gelmeleri bile olay olur. HayranlarÄ± hemen sÃ¶ylentilere baÅŸlar.

GÃ¼nÃ¼mÃ¼zde artÄ±k sosyal medya da olduÄŸundan bÃ¶yle konularda sÃ¶ylentilerin yayÄ±lmasÄ± eskisinden Ã§ok daha kolay.

Ä°ÅŸte ÅŸimdi son birkaÃ§ aydÄ±r tÃ¼m dÃ¼nyanÄ±n ilgi odaÄŸÄ±nda olan bir genÃ§ kÄ±z da bÃ¶yle bir durumda.

DÃ¼mdÃ¼z sÃ¶ylersek sosyal medyada hemen herkes onun gelecekteki eÅŸini bulmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.

Sanki anne ve babasÄ± yokmuÅŸ ve hayatÄ± boyunca -hatta eÅŸ seÃ§iminde bile- uymasÄ± gereken kurallar sÃ¶z konusu deÄŸilmiÅŸ gibi...

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Bir bakalÄ±m kim bu genÃ§ kÄ±z ve neden herkes ona uygun bir eÅŸ bulmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.

DAHA YENÄ° 18 YAÅžINA GÄ°RDÄ°

Konuyu yakÄ±ndan takip edenlerin zihninde hemen bir ÅŸimÅŸek Ã§akmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu sÃ¶zÃ¼ edilen kiÅŸi Ä°spanya'nÄ±n gelecekteki kraliÃ§esi Asturias Prensesi Leonor.



31 Ekim 2005 gÃ¼nÃ¼ dÃ¼nyaya gelen Prenses Leonor, bilindiÄŸi gibi Ä°spanya KralÄ± Felipe ile KraliÃ§e Letizia'nÄ±n bÃ¼yÃ¼k kÄ±zÄ±.

Avrupa'nÄ±n "veliaht prensesler" kuÅŸaÄŸÄ±ndan olan Leonor,18 yaÅŸÄ±na girdi. Zaten bir sÃ¼redir gÃ¼ndemin ilk sÄ±ralarÄ±nda olan genÃ§ kÄ±z, doÄŸum gÃ¼nÃ¼ ve o nedenle yapÄ±lan etkinlikler nedeniyle de daha fazla ilgi Ã§ekti.

Leonor iÃ§in dÃ¼n Madrid'de parlamentoda Ã¶zel bir tÃ¶ren dÃ¼zenlendi. GenÃ§ kÄ±z, yeni yaÅŸÄ±na krala, Ã¼lkesine ve Ã¼lkesinin anayasasÄ±na olan baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ± konusunda yemin ederek girdi.



Kutlama iÃ§in beyaz pantolon ve beyaz ceket giyen Leonor'a babasÄ± Felipe tarafÄ±ndan geleceÄŸin kraliÃ§esi olduÄŸunu simgeleyen Ã¶zel bir tarihi kolye de takÄ±ldÄ±. BÃ¶ylece genÃ§ kÄ±zÄ±n veliaht prensliÄŸi de resmen tescillenmiÅŸ oldu.



BÃ¼tÃ¼n bunlar dÃ¼nyanÄ±n gÃ¶zÃ¼ Ã¶nÃ¼nde oldu ve meraklÄ±lar zaten biliyor. Bu tÃ¶ren Leonor'un, milyonlarca hayranÄ± tarafÄ±ndan uzun uzun konuÅŸuldu, deÄŸerlendirildi. Sosyal medyada gÃ¼nÃ¼n en Ã§ok konuÅŸulan konularÄ±ndan biriydi Leonor.Â

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18 yaÅŸ kutlamasÄ±nÄ±n hemen ardÄ±ndan da dÃ¼nyanÄ±n dÃ¶rt bir yanÄ±ndaki takipÃ§ileri Leonor iÃ§in uygun bir eÅŸ adayÄ± bulmaya kalkÄ±ÅŸtÄ±...Evet.. YanlÄ±ÅŸ okumadÄ±nÄ±z... Belki henÃ¼z Ã¶ÄŸrenimini ve askeri eÄŸitimini sÃ¼rdÃ¼ren Leonor'un bu konu hakkÄ±nda ciddi ciddi dÃ¼ÅŸÃ¼necek zamanÄ± bile yok. Ama yine de sosyal medya onun geleceÄŸi iÃ§in seferber oldu bile.

Her ne kadar Leonor'un gelinlikle gÃ¶rÃ¼lmesine daha epey zaman olsa da biz de 18'inci yaÅŸ tÃ¶reninin ciddiyetinden biraz sÄ±yrÄ±lÄ±p bu konuya bir bakalÄ±m. Sosyal medyada hayranlarÄ±, giderek artan gÃ¼zelliÄŸiyle dikkat Ã§eken Leonor iÃ§in biraz da ÅŸaka yollu kimleri uygun bulmuÅŸ bir inceleyelim.

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EN GÃ–ZDE ADAY AMA KAYINVALÄ°DE GERÄ°LÄ°MÄ° OLABÄ°LÄ°R

Prenses Leonor'a yakÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lan ilk ve en gÃ¼Ã§lÃ¼ aday kendisiyle aynÄ± konumda olan bir prens. Hem de aynÄ± yaÅŸtalar.

SÃ¶z konusu bu genÃ§ Danimarka'nÄ±n gelecekteki kralÄ± Christian. Åžu anda tahtta olan KraliÃ§e 2. Margrethe'nin torunu olan Prens Christian, Ã¼lkesinin tahtÄ± iÃ§in babasÄ± Prens Frederik'ten sonra ikinci sÄ±rada geliyor.

Bu arada hemen hatÄ±rlatalÄ±m ki Christian da geÃ§en haftalarda 18 yaÅŸÄ±na girdi. Onun iÃ§in de gÃ¶steriÅŸli bir kutlama yapÄ±ldÄ±.



Fakat sosyal medyada dolaÅŸanlara gÃ¶re Leonor ile Christian'Ä±n evlenmesi durumunda bazÄ± zorluklar yaÅŸanmasÄ± mÃ¼mkÃ¼n.

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Leonor iÃ§in Danimarka Prensi Christian'Ä± uygun gÃ¶renler ileride anneleri Mary (solda) ile Letizia yÃ¼zÃ¼nden geniÅŸ ailede gerilim Ã§Ä±kabileceÄŸini savundu.



Ã‡Ã¼nkÃ¼ her ikisi de ilk sÄ±radaki veliaht. Yani Ã¼lkelerinin tahtÄ± onlara emanet olacak. EÄŸer hayatlarÄ±nÄ± birleÅŸtirirlerse bu konuda bazÄ± zorluklar Ã§Ä±kabilir.



Daha da ilginÃ§ bir ayrÄ±ntÄ± da var bu konuda gÃ¼ndeme gelen. Leonor'un annesi Letizia ile Christian'Ä±n annesi Mary.

Her ikisi de baskÄ±n karakterli olan bu iki annenin, kurulmasÄ± muhtemel bir yuvada bazÄ± gerilimlere yol aÃ§acaÄŸÄ± da ileri sÃ¼rÃ¼lÃ¼yor.



Ama dedik ya... BÃ¼yÃ¼k olasÄ±lÄ±kla Leonor da Christian da bu konuyu akÄ±llarÄ±ndan bile geÃ§irmiyor. Yine de sosyal medyada konu ediliyorlar.

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SONRA KUZENLER MERCEK ALTINA ALINDI

Leonor iÃ§in uygun gÃ¶rÃ¼len diÄŸer iki aday da yine Danimarka'dan... Hatta Christian'Ä±n kuzenleri.



Bunlardan biri, KraliÃ§e Margrethe'nin kÃ¼Ã§Ã¼k oÄŸlu Joachim'in ilk eÅŸi Alexandar'dan dÃ¼nyaya gelen 24 yaÅŸÄ±ndaki Nikolai.Â



Konuyla ilgilenenler Ã§ok iyi hatÄ±rlar. KraliÃ§e Margrethe, bir sÃ¼re Ã¶nce kÃ¼Ã§Ã¼k oÄŸlundan dÃ¼nyaya gelen torunlarÄ±nÄ±n unvanlarÄ±nÄ± iptal etmiÅŸti. Bu durum da bÃ¼yÃ¼k bir tartÄ±ÅŸmaya neden olmuÅŸtu.



Ä°ÅŸte o torunlardan biri olan Nikolai, zaten bir sÃ¼redir kendi mesleÄŸini ele almÄ±ÅŸ durumda. YakÄ±ÅŸÄ±klÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla dikkat Ã§eken genÃ§ adam model olarak kariyer yapÄ±yor. ÃœnlÃ¼ firmalarÄ±n tanÄ±tÄ±m yÃ¼zÃ¼ olarak biliniyor, defilelerde podyuma Ã§Ä±kÄ±yor.

AÄžABEYÄ°NDEN GERÄ° KALMADI

HayranlarÄ±nÄ±n Leonor iÃ§in uygun gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ diÄŸer aday ise Nikolai'nin kardeÅŸi Felix. O da yakÄ±ÅŸÄ±klÄ±lÄ±k konusunda aÄŸabeyinden geri kalmÄ±yor.



Ãœstelik yaÅŸÄ± da daha genÃ§. Felix 21 yaÅŸÄ±nda. DÃ¼nyanÄ±n dÃ¶rt bir yanÄ±ndaki hayranlarÄ±nÄ±n sosyal medyada ifade ettiÄŸine gÃ¶re Felix, Leonor iÃ§in daha uygun biraday olabilir.



Bu arada baÅŸka bir not daha... Bu iki genÃ§ten birinin Ä°spanyol sarayÄ±nÄ±n damadÄ± olmasÄ± durumunda tÄ±pkÄ± Ä°ngiltere KraliÃ§esi 2. Elizabeth'in eÅŸi Prens Philip benzeri bir konumda olacaÄŸÄ± belirtiliyor.Yani kraliÃ§enin eÅŸi olarak Ã§ok Ã¼st dÃ¼zeyde bir unvan taÅŸÄ±ma hakkÄ± olacak.Â

SAKÄ°N PRENSÄ°N DE ADI GEÃ‡TÄ°

Sosyal medyada konuÅŸulanlara gÃ¶re hayranlarÄ±nÄ±n Leonor iÃ§in dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ bir baÅŸka isim ise BelÃ§ika Prensi Gabriel.

Kral Philippe ile KraliÃ§e Mathilde'nin kÃ¼Ã§Ã¼k oÄŸlu Gabriel henÃ¼z 20 yaÅŸÄ±nda. Onun da ileride kral olmak gibi bir durumu yok. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Ã¼lkesinin yasalarÄ±na gÃ¶re tahtÄ±n ilk sÄ±radaki varisi ablasÄ± Prenses Elisabeth...

Durum bÃ¶yle.. HayranlarÄ± Leonor iÃ§in hep soylu ailelerden gelen prensleri Ã¶ne Ã§Ä±karÄ±yor. Ama adÄ± geÃ§en ve bu soylu genÃ§lere hiÃ§ benzemeyen biri daha var.ÂÄ°spanya'nÄ±n Barcelona takÄ±mÄ±nda top koÅŸturan Gavi. Ya da tam adÄ±yla Pablo Martin Paez Gavira...19 yaÅŸÄ±ndaki genÃ§ futbolu Barselona takÄ±mÄ±nda oynuyor. Onun Leonor'un 18 yaÅŸÄ±na girmesiyle birlikte tekrar gÃ¼ndeme gelmesinin de elbette bir nedeni var.

Ona geÃ§meden Ã¶nce kÃ¼Ã§Ã¼k bir parantez aÃ§alÄ±m... Ä°spanya'nÄ±n genÃ§ prensesleri Leonor ile kardeÅŸi Sofia bir futbol tutkunu. Hatta Sofia'nÄ±n,okulda futbol oynadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in arkadaÅŸlarÄ± tarafÄ±ndan alay konusu olduÄŸu bile konuÅŸulmuÅŸtu. Leonor da futbol konusunda ondan geri deÄŸil.



Ä°leri sÃ¼rÃ¼lenlere gÃ¶re Leonor, Gavi'nin hayranlarÄ±ndan biri. GeÃ§en yÄ±l Kral Felipe, bir etkinlikle Barselona takÄ±mÄ±nÄ±n oyuncularÄ±yla bir araya geldi.

O sÄ±rada da Gavi'ye kÄ±zÄ± Leonor'un kendisinin bir hayranÄ± olduÄŸunu sÃ¶yleyip imzalÄ± forma istedi. Ondan sonra da Gavi'ye herkes "kÃ¼Ã§Ã¼k prens" diye seslenmeye baÅŸladÄ±.

KÄ°ME AÅžIK OLACAÄžI MERAK EDÄ°LÄ°YOR

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Ã¼lkesinin gelecekteki kraliÃ§esi olarak Leonor'un Ã¶yle her istediÄŸi genÃ§le romantik iliÅŸki yaÅŸamasÄ± ya da evlenmesi pek kolay gÃ¶rÃ¼nmÃ¼yor bir aÃ§Ä±dan.Â



Ama Ã¶te yandan Ä°sveÃ§'in veliaht prensesi Victoria'nÄ±n eski spor hocasÄ±yla evlendiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rsek, hatta Leonor'un kendi annesi Letizia'nÄ±n bile soylu aileden gelmediÄŸini eski bir TV muhabiri olduÄŸunu gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne alÄ±rsak aynÄ± durum Leonor iÃ§in de sÃ¶z konusu olabilir. Bunu zaman gÃ¶sterecek.

HEPSÄ° AYRI AYRI KONUÅžULACAK GÄ°BÄ° GÃ–RÃœNÃœYOR

Ã–yle ya da bÃ¶yle ÅŸu anda sosyal medyada eÄŸlenceli bir sohbet konusu olsa da Leonor baÅŸta olmak Ã¼zere Avrupa'nÄ±n veliaht prenseslerinin gelecekteki eÅŸleri onlar gerÃ§ekten birer yuva kurana kadar sÃ¶ylenti konusu olacak.

Bu arada hemen not dÃ¼ÅŸelim... Leonor, kendi alanÄ±nda yalnÄ±z deÄŸil. Ã‡Ã¼nkÃ¼ NorveÃ§'te Ingrid Alexandra (yukarÄ±da) Ä°sveÃ§'te henÃ¼z bir Ã§ocuk olan Prenses Estelle, Hollanda'da Catharina Amalia ve BelÃ§ika'da Prenses Elisabeth Ã¼lkelerinin tahtÄ±na oturmak iÃ§in sÄ±rada bekliyor.