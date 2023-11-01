'William beni böyle beğeniyor' diye.... Düğün öncesinde o da kraliyet ailesiyle inatlaşmış!

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HER GELİNİN İNADI KENDİNE ÖZGÜ

Elbette o günün yıldızı Meghan Markle'ın ta kendisiydi. Annesiyle birlikte onu nikahın kıyılacağı katedrale götüren arabadan inmesini herkes nefesini tutarak bekledi.

Günün en çok merak edilen sorusu o şekilde yanıtını bulacaktı çünkü: Meghan Markle'ın nasıl bir gelinlik giydiği!

Sonunda Meghan otomobilden indi ve gelinliği de ortaya çıktı. Ondan daha gösterişli bir görünüm bekleyenleri hayal kırıklığına uğratacak kadar sadeydi gelinlik.

Üstelik Meghan'ın vücuduna sanki bir beden de büyüktü. Saçlarını gevşek topuz yapmış ve duvağını da gelenek olduğu üzere İngiliz kraliyet ailesinin koleksiyonundan bir taçla başına yerleştirilmişti.



İşte o taçla ilgili olarak düğün sonrasında aylarca süren bazı spekülasyonlar yapıldı. İddialara göre Meghan aslında bu tacı takmak istememişti. Onun asıl istediği kendisinden aylar sonra Prenses Eugenie'nin Jack Brooksbank ile evlenirken kullandığı zümrüt taşlı olandı.

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Yine ileri sürülenlere göre Meghan Markle bu konuda kraliyet ailesiyle gerilim yaşamıştı. Hatta Harry araya girmiş ve "Meghan ne istiyorsa onu alacak" demişti.

Ama son sözü söyleyen o dönem ailenin büyüğü olan Kraliçe 2. Elizabeh'ti. Zaten onun dediği oldu ve Meghan, kendisine verilen taçla yetinmek zorunda kaldı. Özetle bu inatlaşma Markle'ın aleyhine sona erdi.

Fakat ailenin düğün öncesi inatlaşan tek üyesinin Meghan Markle olmadığı da ortaya çıktı. Her ne kadar çok uyumlu bir kişiliğe sahip olduğu düşünülse de Kate Middleton da 2011 yılının nisan ayında Prens William ile evlendiği düğün öncesi küçük bir inatlaşma yaşadı aileyle. Orada da söz konusu olan Kate'in düğün günü kullanacağı saç modeliydi.

Eğer Kate, İngiliz kraliyet ailesinin kendisine önerdiği saç biçimini tercih etseydi düğün günü bambaşka bir görüntü ortaya çıkacaktı.

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Çünkü aile ona ısrarla,düğününde saçlarını açık bırakmak yerine yukarıya doğru yükselen bir topuz yapmasını önermişti. Böylece Kate'in düğününde kullandığı yine aileye ait taç da daha farklı görünecekti.



Fakat kraliyet uzmanı Ashley Pearson'ın söylediğine göre Kate Middleton'ın aklında bambaşka bir model vardı.

Saçlarını tamamen açık bırakmak. Bu hem kendisinin çok sevdiği hem de William'ın çok hoşuna giden saç modeliydi.

OLAYI BÜYÜTMEDEN ORTA YOLU BULDU

William & Kate: The Journey adlı belgeselde konuşan Pearson "Kraliyet kaynaklarının bana söylediğine göre aile çok güçlü bir şekilde Kate'in düğününde saçını toplamasını istedi. Fakat Kate bu en özel gününde saçlarını açık bırakmak konusunda kararlıydı."

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Sonunda Kate Middleton, kraliyet ailesinin topuz baskısıyla kendi tercihi arasında bir orta yol buldu. Saçlarının bir kısmını topladı geri kalanını da omuzlarına doğru açık bıraktı.

Pearson'ın ileri sürdüğüne göre Kate Middleton, kendi fikrini değiştirdi. Yani saçını tamamen açık bırakmadı. Ama kraliyet ailesinin söylediğini de tam olarak yapmadı.

Sonuç olarak saçının bir bölümü toplandı geri kalanı açık bırakıldı. Bu şekilde bir anlaşma sağlandı.

TAÇ DÜZGÜN DURSUN DİYE EPEY UĞRAŞILMIŞ

Kate'in saç biçiminden sorumla olan tasarımcı James Pryce, düğün günü özellikle tacın yerleştirilmesi için biraz uğraşmak zorundakaldıklarını saklamadı.

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Pryce, tacı Kate'in başına düzgün ve sağlam bir şekilde yerleştirmek için o güne kadar eşi görülmemiş bir yöntem denediklerini anlattı.

Söylediğine göre tacı oturtabilmek için saçın üst kısmı geriye doğru tarandı. Sonra ortaya küçük bir örgü yapıldı. Sonra da taç ve duvak Kate'in başına yerleştirilmiş oldu.

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KRALİÇE'Yİ BİLE DİNLEMEDİ

Kate Middleton bazı hayranlarının sık sık eleştirdiği gibi saçlarını genellikle açık kullanıyor. Kimi zaman giydiği elbiselerle pek uyumlu bulunmasa da bu Prenses'in vazgeçmek istemediği bir model gibi görünüyor.

Üstelik Kate, saçlarını fazla kısa da kestirmiyor. Aileye yeni katıldığı ilk dönemlerde Kraliçe'nin Kate'e saçlarını ya toplaması ya da biraz kısaltması öğüdünde bulunduğu iddiaları basına yansımıştı.

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Her ne kadar Kate bir ara saçını biraz kısalttırsa da yine beline kadar uzanan tarzından hiç ödün vermedi.

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Prenses Kate'in katlı kesim yeni saç modeli bazı hayranları tarafından çok da beğenilmedi.





Kate saçlarını genel olarak açık bıraksa da kimi zaman topuz yapıyor. Kral Charles'ın taç giyme törenindeki bu modeli de saçındaki aksesuar da çok beğenildi.





Kate'in orta yol çözümlerinden biri... Yarım topuz.





Kate'in James Bond filminin galasındaki bu kıyafeti de saç modeli de unutulmazlar arasındaki yerini çoktan aldı.





Sosyal medya platformlarına bakılırsa hayranları Prenses Kate'e toplu saç modellerini daha fazla yakıştırıyor.