Prenses Kate'in derdi bir tane değil ki! Beni onlar bu hale düşürdü

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YAŞADIKLARI KÖYÜN DÖRT BİR YANINA ONLARI KÖTÜLEYEN POSTERLER ASILDI

Bu durum Kate Middleton için zor olmasına zor ama aynı zamanda biraz da tuhaf. Kısaca toparlamak gerekirse, Kral 3. Charles'ın dünürü olan Carole ve Michael Middleton çiftinin üzerinde kara bulutlar dolaşıyor.

Olayın geçmişini şöyle kısaca bir hatırlamak gerekirse... Kate'in anne ve babasının yıllar önce kurdukları Party Pieces adlı şirket bir süre önce iflas etti.

Carole ve Michael Middleton'ın 1987 yılında kurduğu Party Pieces adlı şirket iflas etti. Çiftin borçlarını ödeyemediği alacaklıları da sonunda işi protesto eylemlerine kadar götürdü.

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Şirketten alacağı olduğunu ileri süren tedarikçiler de geçen hafta bir kampanya başlattı. Middleton ailesinin yaşadığı köyün dört bir yanına onların aleyhine posterler astı.

Hatta geçen hafta basına yansıyan iddialara göre Prenses Kate'in kardeşi James de yapıştırılan bu posterlerin bazılarını söktü. Ama tabii onca posterin hepsini duvarlardan indirmeyi başaramadı.

Bu konuya sonra döneceğiz ama Middleton ailesine yönelik bu poster kamyanyasıyla ilgili yeni bir gelişme oldu.

AİLE YÜZÜNDEN İŞSİZ VE PARASIZ KALDIĞINI İLERİ SÜRDÜ

23 yaşındaki Molly adlı bir kadın Kate Middleton'ın ailesi yüzünden yetişkinlere yönelik bir sitede fotoğraf ve videolarını paylaşarak para kazanmak zorunda kaldığını ileri sürdü.

Middleton ailesine yönelik poster kampanyasını da kendisinin başlattığını da ekledi genç kadın.

Molly adlı kadın, The Sun gazetesine verdiği röportajda Middleton ailesinin borçlarını ödemediğini hatırlatarak "Eğer alacaklılarınıza ödeme yapmazsanız bunun sadece bir kişiyi değil, şirketlerin bütün çalışanlarını etkileyeceğini bilmeniz gerekir" dedi.

Her ne kadar adını söylemese de kendisinin de Middleton ailesinin borçlarını ödemediği şirketlerden birinde çalıştığını ve sonuç olarak işini kaybettiğini ileri sürdü.

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Molly, para kazanabilmek için cüretkar fotoğrafların paylaşıldığı internet sitesinde hesap açmak zorunda kaldığını sözlerine ekledi.

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'HAKSIZLIĞA UĞRAYAN BENİM VE BENİM GİBİ İNSANLAR': Molly'ye röportajda bu kampanyayla Middleton ailesine yönelik haksız bir davranış olup olmadığı sorulduğunda da şöyle yanıt verdi: " Haksızlığa uğramak milyonluk borçları ödememek ki yoksa işten çıkarılmak mı? Bence haksızlığa uğrayan ben ve benim gibi diğerleri."





KOMŞULARI, AİLEYİ SAVUNDU

Posterler, Middleton ailesinin yaşadığı Berkshire yakınındaki Bucklebury köyüne ve çevresine geçen hafta yapıştırıldı.

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Bu durum bölgede çok popüler olan Middleton ailesinin yakınları ve sevenleri tarafından da eleştirildi.

Ailenin komşularından biri olan 49 yaşındaki Sharon Fry, Prenses Kate'in ailesinin gayet düzgün bir aile olduğunu belirterek "Burası onların evi. Bu tür saçmalıklara katlanmak zorunda değiller" dedi.

Bir keresinde Middleton ailesinin damadı William ile bölgede karşılaştığını söyleyen Sharon Fry, "Bisiklete biniyordu ve bana gülümsedi. Middleton ailesi çok tatlı insanlar. Çiftliklerini de çok iyi bir şekilde idare ediyorlar" dedi.

Ailesiyle ilgili olarak yaşanan bu son gelişmeler Galler Prensesi Kate'in de canını sıktı. Şimdi olayın nasıl buralara geldiğine kısaca bir bakalım.

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AİLE ŞİRKETİ İFLAS ETTİ

Carole ve Michael Middleton, parti süslemeleri pazarladıkları Party Pieces adlı şirketi 1987 yılında kurdu.

İşte o şirket kısa bir süre önce iflas etti ve Carole ile Michael Middleton da bir sürü borç içinde kalakaldı. Ama bu kadarla da sınırlı değil. Son gelişme daha da üzücü.

Middleton çiftinin kurduğu Party Pieces adlı şirkete tedarik sağlayan kişiler, Carole ve Michael'dan alacaklarını talip etmek için beklenmedik bir yola başvurdu.

Bu kişiler Middleton çiftinin yaşadığı Bucklebury adlı köyün dört bir yanına Carole ve Michael Middleton aleyhine posterler astı.

Carole ve Michael'ı kötüleyen bu posterler çiftin yıllardır yaşadığı köyün yanı sıra yakınlardaki başka bir köydeki ağaçlara ve duvarlara da yapıştırıldı.

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'ŞİRKETİN BORÇLARINI CEPLERİNDEN ÖDESİNLER'

Bazı kişiler, Middleton çiftinin borçlarını, iflas eden şirket üzerinden ödeyemiyorlarsa kendi ceplerinden ödemesini talep ediyor.

Çifti kötüleyen bu posterlerden bazılarını Prenses Kate'in erkek kardeşi James gördü ve söktü. Bu arada hatırlatalım James ve hamile karısı Alizee de anne ve babasına yakın bir bölgede yaşıyor.

Carole ve Michael Middleton'a yakın kaynaklar, bu yapılanın onlara haksızlık olduğunu savundu. Bu kaynaklar " İşleri yoluna koymak için ellerinden geleni yapıyorlar. Onlara karşı böyle bir tavır alınmasını hak etmiyorlar" dedi.

BORÇLARINI ÖDEYEMEDİLER

Middleton çiftinin kurduğu ve partiler için malzeme pazarladığı Party Pieces adlı şirket geçen yaz 2.6 milyon Euro'luk bir borçla kapandı. Bu da çiftten paralarını alamayan tedarikçileri kızdırdı.

Carole ve Michael Middletoni bu işi 1987 yılında, evlerinin mutfak masasında kurdu. Çift bu şirket aracılığıyla çocukların doğum günü kutlamaları için süslemeler satıyordu.

1990'lı yıllarda işi internet üzerinden satışa çevirdi Middleton çifti. Kurdukları site aracılığıyla çeşitli parti süslemeleri satmaya başladılar.

Önceleri iyi kazanç getirdi bu şirket. Hatta üç çocukları Kate, James ve Pippa'nın yıllık okul masrafları da bu işten gelen gelirle karşılandı.

ORADAN KAZANDIKLARI PARAYLA MALİKANE BİLE ALDILAR

Middleton çifti bu işten o kadar iyi bir kazanç elde etti ki yedi yatak odalı bir malikaneyi 5 milyon sterline satın aldılar.

Covid salgını sırasında Middleton ailesinin işleri de bozuldu.

Middleton çifti çareyi, bu alanda adını duyuran İskoç iş insanı James Sinclair'e satmakta buldu. Fakat satış haberlerinin duyulmasından iki hafta sonra Party Pieces iflasını açıkladı.

Öte yandan tedarikçiler iflastan önce kendi borçlarının ödenmediğini ileri sürüyor. Middleton çiftini borçlarını ödemeye çağıran tedarikçiler sonunda onlar aleyhinde propaganda yapan posterleri, yaşadıkları köyün dört bir yanına astı.

Öte yandan resmi raporlara göre bu alacaklılara borçlarının ödenmesi de düşük bir ihtimal olarak görülüyor.