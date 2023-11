Kocasını gencecik yaşta toprağa vermişti: Bu kadar genç yaşta dul kalacağımı hiç düşünmemiştim

Haberin Devamı

DÜNYASI BAŞINA YIKILDI

Bu sözler, gencecik yaştaki kocasını toprağa veren, yaşadığı bu büyük sarsıntının ardından iki küçük çocuğuyla birlikte hayata yeniden tutunan bir kadının ağzından çıktı.



Aslında bu genç kadının öyküsünü bilirsiniz büyük olasılıkla. Yaşadığı büyük kaybın ardından, iki küçük çocuğunun verdiği güçle yeniden hayata sarılan bu genç kadın Kelsey Hardwick Parker.

Yani henüz 33 yaşındayken hayata veda eden The Wanted adlı müzik grubunun üyelerinden Tom Parker'ın karısı.

Kelsey Hardwick Parker, kocasının cenaze töreninde yakınlarının desteğiyle ayakta durabildi.



Tom Parker, 2022 yılının mart ayında, beyin kanseri nedeniyle hayata veda ettiğinde karısı Kelsey'nin dünyası da kelimenin tam anlamıyla başına yıkıldı.



Kolay değil... Hayatının aşkı olan Parker'la bu yıkıcı olaydan sadece 3 yıl önce evlenmişti. Üstelik bunun son iki yılı da bu zor hastalıkla mücadele ederek geçmişti. Çift kısa sürede iki de çocuk dünyaya getirmişti.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Gelin gibi giyindi: Babası kaderini kendi elleriyle boynuna asıldı Haberi görüntüle

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Kapı önü aşıkları: Kalabalıktan sessizce uzaklaştılar Haberi görüntüle

Hastalığın hızla yayılan bir türüne yakalanan Tom Parker'ın olabildiğince hayatta kalabilmesi ve henüz çok küçük olan iki çocuğuyla biraz daha zaman geçirebilmesi için hem aile hem de doktorları ellerinden geleni yaptı.Ama olmadı... Tom Parker, henüz 33 yaşındayken sevdiği kadına, çocuklarına ve hayata doyamadan bu dünyadan gitti. Çocukları belki çok küçük olduğu için babalarının ölümünü, neler olup bittiğini hemen kavrayamadı. Ama karısı Kelsey Parker yüreğinde çok derin bir acıyla geride kaldı.Önceleri çok zorlansa da Tom Parker'dan kendisine yadigar kalan iki çocuğunun da verdiği güçle hayata tutundu Kelsey. Kocasının cenaze töreninde ayakta güçlükle duran genç kadın yeniden aşık oldu. Kocası Tom Parkar'ı hiç unutmadı ama kalbini yeniden hayata ve aşka açtı.

Haberin Devamı

Hatta Kelsey Parker bu arada bir kitap da yazdı. "Bu kadar genç yaşta dul kalacağımı hiç düşünmemiştim" diyen Kelsey, With and Without You (Seninle ve Sensiz) adlı kitabında kocasını kaybettikten sonraki ilk bir yıl içinde yaşadıklarını anlattı.Parker neden böyle bir kitap yazdığını da verdiği röportajlarda ifade etti. Söylediğine göre Tom Parker'ın kaybının ardından öyle derin bir üzüntü yaşadı ki bir daha asla yüzünün gülmeyeceğini sandı. Bu zor günlerinde de satırlara sarılmak onun için bir tür terapi oldu.Kelsey Parker, Closer adlı dergiye verdiği röportajda şöyle konuştu. "Bundan 18 ay önce birilerinin bana iyi olacağımı, kötü günlerim olsa da yine de iyi günlerimin de olacağını bu büyük kaybın ardından yine de mutlu bir hayat sürebileceğimi söylemesine ihtiyacım vardı. Tom'suz hayatım onunla birlikte yaşadığımdan çok farklı. Bunun böyle olmaması, Tom'un benimle olması için her şeyimi verirdim, ama olan bu değil."Kelsey Parker, bu büyük acısıyla birlikte yaşamak zorunda olduğunu belirterek "Bu acıya rağmen mutlu olmayı öğrenmek benim iyileşme yolculuğumun bir parçası. Ben de bunu paylaşmak istedim. Umarım ki bu yazdıklarım benzer kayıplar ve travmalar yaşayanlara da yardım eder" dedi.

Haberin Devamı

Kelsey Parker, kitabın yazılma sürecinin de pek kolay olmadığını itiraf etti: "Bütün bunları hatırlamak ve yeniden yaşamak çok zordu. Çok gözyaşı vardı. Ama çok kahkaha da vardı. Tom bana hayattan nasıl keyif alacağımı, bazı şeyleri nasıl da ciddiye almamam gerektiğini öğretti. Ayrıca hayatın ne kadar kısa olduğunu da öğretti" diyerek sözlerini sürdürdü.Kocası Tom Parker hastayken onun sağlığına kavuşabilmesi için her yolu denediklerini söyledi Kelsey Parker. Bunlar arasında İspanya'da bir doktoru görmeye gitmek de yer aldı.Genç kadın "Onun için yapamayacağım hiçbir şey yoktu. Ve yapmadığım hiçbir şey kalmadı. Kitapta da bunu görebilirsiniz. Onun içi her şeyi yaptım. O benim her şeyimdi, bütün dünyamdı. Ve onun bu dünyada bizimle birlikte olmasını isterdim."

ÖLDÜ AMA EVİN HER YERİNDE HATIRALARI VAR

Kelsey Parker'ın anlattığına göre Tom Parker ile evliliğinden dünyaya gelen iki çocuğu da babalarını unutmuş değil. Her gün ondan söz ediyorlar.



Bunun için de yaşadıkları evin her tarafında Tom Parker'ın fotoğraflarının bulunduğunu sözlerine ekledi Kelsey Parker.



Anlattığına göre artık hayatta olmasa da Tom Parker evlerinin içinde yaşıyor. Tom'un yazdığı kitap, fotoğrafları, kayıtları evin dört bir yanında.



Tom Parker ile Kelsey Hardwick 2018 yılında evlendiler. Çiftin ilk bebeği Bodhi 2020 yılında dünyaya geldi. Bir yıl sonra da kızları Aurelia dünyaya geldi.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Genç müzisyen son aylarında her şeyi satırlara dökmüş: Bu gerçek ölümünden sonra ortaya çıktı Haberi görüntüle

Gözden Kaçmasın Ünlü oyuncudan acı haber geldi Haberi görüntüle

Kelsey Parker , bir süre önce kalbinin kapılarını yeni bir aşka açtı. Genç kadın bir süre önce Sean Boggans ile Birlikte olduğunu açıkladı.Bu arada Kelsey'in kocasının ölümünden bir yıl sonra aşka yeni bir ilişkiye başlaması bazı kişilerin tepkisini çekti. Kelsey bu durumu "Yas içindeyim ama birazcık mutluluğu da hak ediyorum" diye yanıt verdi.

Kelsey ve Tom Parker, 2018 yılında evlendi. Ancak 2022 yılında ölüm onları sonsuza kadar ayırdı.