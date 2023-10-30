Kapı önü aşıkları: Kalabalıktan sessizce uzaklaştılar

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TEMİZ HAVA ALMAK İÇİN DIŞARI ÇIKTILAR

Ünlü oyuncu bu kez de katıldığı bir Cadılar Bayramı partisinde "ateşli görüntülerle" objektiflere takıldı. Tabii ki yanında sevgilisi de vardı.

Neredeyse çocukluğundan bu yana kamera karşısında olan 48 yaşındaki Leonardo DiCaprio, bir süredir 25 yaşındaki model Vittoria Ceretti ile birlikte. Adı hiç durmadan farklı farklı kişilerle anılan ünlü oyuncu, görünüşe göre şimdilik Ceretti ile birlikte olmaktan mutlu.

Leonardo DiCaprio ile Vittoria Ceretti geçtiğimiz hafta sonu bir Cadılar Bayramı Partisi'ne davetliydi. İki sevgili de o partiye katılmaya karar verdi.

Ceretti partinin ruhuna uygun bir şekilde kızıl bir peruk takıp atmosfere uygun giyinirken DiCaprio, her zamanki gibi üzerinde günlük spor kıyafeti ve başındaki beyzbol şapkasıyla partideydi.

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DiCaprio ile Cerretti, bir ara temiz hava almak için dışarı çıktılar. O sırada da romantizm rüzgarına kapılıp birbirlerine sevgi gösterisinde bulundular.

İki sevgili gece ilerleyip eğlencenin dozu giderek yükseldiğinde bir ara kalabalıktan uzaklaşıp partinin yapıldığı mekanın kapısı önüne çıktı.

Bir süre gülüşüp şakalaşan DiCaprio ile Ceretti sonra da romantik anlar yaşadı. İki sevgili uzaktan paparazzi ordusu tarafından görüntülendiklerinden habersiz bir şekilde birbirlerini öpücüklere boğdu.

Vittoria Ceretti sevgilisini öpücüklere boğmakla yetinmeyip ona uzun uzun sevgi gösterisinde de bulundu. İki sevgilinin o anları da onları takip eden paparazzi tarafından kare kare yakalandı.

TMZ adlı internet sitesine göre Leonardo DiCaprio, biraz temiz hava almak için kalabalıktan uzaklaşıp dışarı çıktı önce. Ardından sevgilisi de onun yanına gitti. Ondan sonra da iki sevgilinin romantik dakikaları başladı.

Leonardo DiCaprio ile Vittoria Cerretti daha sonra kapıdan ayrılıp partiye geri döndü.

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İki sevgili bir yandan şakalaşıp diğer yandan romantizm yaşadıktan sonra tekrar partiye geri dönüp eğlenceye devam ettiler.





HAYRANLARI TEMKİNLİ DAVRANIYOR

İki sevgili ilk olarak geçen ağustos ayında İspanya'nın yaz aylarında ünlülerin akınına uğrayan tatil cenneti Ibiza adasında birlikte görüntülendi. O sırada bir gece kulübünde eğleniyorlardı. Kulüpte de yine birbirleriyle samimi görüntüler sergilediler.

Herkes DiCaprio ile Ceretti'nin bu ilişkisinin daha kısa sürmesini beklerken ikili o zamandan bu yana ayrılmadı.

Hatta Page Six'e geçen ay konuşan bir kaynağa göre Lenardo DiCaprio bu kez ilişkisini geçmiştekilerden daha fazla ciddiye alıyor. Ünlü oyuncu ile Ceretti birbirlerini daha fazla ve daha iyi tanıma konusunda kararlı.

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Bu arada Vittoria Ceretti, DiCaprio'nun annesi Irmelin Indenbirken ile de çoktan tanıştı. İkili geçen ay İtalya'da bir müze ziyaretinde görüntülendi.

Hayranları DiCaprio'nun bu kez uslanıp daha ciddi bir ilişki yürüteceği iddialarını çok da inandırıcı bulmuyor.

Fakat DiCaprio'nun ünlü model Gisele Bundchen'den başlayarak bütün sevgililerini annesiyle tanıştırdığı göz önüne alındığında hayranları ünlü oyuncunun bu kez evleneceği ve bu ilişkisini ciddiye aldığı iddialarına temkinli yaklaşıyor.

Vittoria Ceretti daha önce DJ Matteo Milleri ile evliydi. Fakat bu evlilik sadece iki yıl sürdü.

Leonardo DiCaprio ise diğerlerine oranla daha uzun süren ilişkisini model Camila Morrone ile yaşamıştı. İkili geçen yılın ağustos ayında yollarını ayırdı. Onan sonra da Leonardo DiCaprio'nun adı farklı kişilerle aşk söylentilerine kavuştu.

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Vittoria Ceretti, daha önce kısa süren bir evlilik deneyimi yaşadı.



