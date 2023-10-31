Sonunda dayanamadı: Ben kadın avcısı değilim... Bu aileden karım dışında kimseyle ilişkim olmadı

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KAFALARDA SORU İŞARETLERİ YARATTI: KARDEŞİYLE DE Mİ İLİŞKİ YAŞADI?

Epey bir sinirle söylenen bu sözler, sadece gösteri dünyasının değil neredeyse bütün dünyanın en göz önünde ailelerinden birinin damadına ait.

Bunları söyleme nedeni ise yıllar önce yayınlanan kitabında yer alan satırlar. O dönemde daha bugün evli olduğu karısıyla aralarında hiçbir romantik ilişki olmayan bu 'damat' yıllar sonra yeniden ortaya çıkan o ayrıntı yüzünden zor günler yaşıyor.

Nedenine gelirsek... Çünkü yıllar önce yayınlanan kitabında yer alan satırlar bu ünlünün sanki karısının kız kardeşiyle de bir ilişki yaşadığı yorumlarına yol açtı.

Böyle anlatıldığında karmaşık geliyor kulağa. Ama yaşananları tane tane anlatınca her şey açıkça gözler önüne seriliyor.

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KARDASHIAN- JENNER AİLESİNİN DAMADI SONUNDA İSYAN ETTİ

Bu şekilde 'Ben kadın avcısı değilim' diye isyan eden kişi Kardashian- Jenner ailesinin damadı müzisyen Travis Barker.

Blink 182 adlı müzik grubunun bateristi olan Barker, ailenin en büyük çocuğu Kourtney Kardashian ile evli ve yakın zamanda bir de bebekleri dünyaya gelecek.

Ortalığı bu kadar karıştıran ise Travis Barker'ın 2016 yılında yayınlanan ve anılarını içeren Can I Say (Söyleyebilir miyim?) adlı kitabı. Bu kitaptan yapılan bir alıntı da son dönemde gösteri dünyasında büyük bir sarsıntı yarattı.

Çünkü söz konusu kitapta Travis Barker'ın karısı Kourtney Kardashian'ın kardeşi Kim Kardashian ile ilgili satırlar da yer alıyor.

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Kitapta anlattığına göre Barker, 2006 yılında Paris Hilton ile flört ediyordu. Ama öte yandan da o sırada Hilton'un asistanlığını yapan Kim Kardashian'ı da uzaktan uzağa inceliyordu.

Çünkü Travis Barker yine kitabında anlattığına göre Kim Kardashian'ı gayet çekici ve bir kadın olarak güzel buluyordu.

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Ama Travis Barker'ın daha Kourtney Kardashian ile ilişki yaşamaya başlamadan hatta evlenmeden yıllar öncesini anlattığı bu satırlar günü geldi başına dert açtı.

Basında tekrar gündeme gelen bu alıntılar Barker ile Kim'in geçmişte romantik bir ilişki yaşamış olabileceği şeklinde yorumlandı.

GEÇMİŞE GÖMMEK İÇİN ANLATMIŞ

Fakat 47 yaşındaki Travis Barker'ın söylediğine göre bu yazdığı satırlar onun için bir tür terapi niteliğindeydi. Barker "Bunları açıkça paylaştım çünkü hepsini geçmişe gömmek istedim" diye anlattı bu durumu.

Kourtney Kardashian ile geçen yıl İtalya'da yapılan görkemli bir törenle evlenen Travis Barker "Kim'den kısa bir süre hoşlanmasının bu türden dramatik gelişmelere neden olmaması gerektiğini" belirtti. Barker "Kim, Kourtney'in kardeşi. Elbette yıllar önce onunla konuştuğumuzu biliyor" dedi.

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Hatta Barker'ın kitabından yapılan bu ayrıntılar nedeniyle son dönemde Kim ile Kourtney'in arasının açıldığı bile ileri sürülüyor. Fakat Barker, bu gerilimin geçmişle ilgisi olmadığını savundu.

Kitabından yapılan alıntılardan yola çıkarak yargıda bulunmanın yanlış olduğunu belirten Travis Barker " İnsanlara küçük bir bilgi verin sonra da onlar Kim ile Kourtney'in arasının neden gerildiğine dair büyük sırrı çözdüklerini sansınlar. Bu çok komik" diye konuştu Los Angeles Times'a verdiği röportajda.

BEN KADIN AVCISI DEĞİLİM: Barker, karısı Kourtney'in hayranlarının kendisi hakkında "Kadın avcısı" tarzında yorumlar yaptığını hatırlatıp "Kesin şunu" dedi. Barker, aileden karısı dışında kimseyle ilişki yaşamadığını tekrarladı.

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HİÇ İLİŞKİ YAŞAMADIKLARINI TEKRARLADI

Bu arada Kim Kardashian da şu anda ablasının kocası olan Travis Barker ile geçmişte aralarında herhangi bir yakınlaşma olmadığını savundu.

Kardashian, sosyal medya üzerinden kendisine Travis Barker ile geçmişte romantik bir ilişki yaşayıp yaşamadığı sorulduğunda "Hayır" diye yanıt verdi. "Yıllardır arkadaşız. Ve ben Travis ile Kourtney için mutluyum" diye yazarak hakkında ortaya atılan bu söylentileri yalanladı.

İşin aslı Kim ile Kourtney arasında bir süredir kamera karşısında da yaşanan bir gerilim var. Ama yansıyanlara göre iki kardeş ünlü moda firması Dolce Gabbana ile yapılan işbirliği nedeniyle tatsızlık yaşadı.

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Kourtney Kardashian, Kim'in bu işbirliğini kendi düğününü yapıldığı İtalya'da geliştirdiğini savundu. "Kardeşimin benim düğünümü kendisine bir iş ortaklığı kurmak için kullanması ne kadar kötü" diye tanımladı.

Kourtney Kardashian, İtalya'da Travis Barker ile evlenirken aynı firma ile ortak bir çalışma yapmıştı. Sonradan kardeşinin de aynı firmayla ortaklık yapması onu kızdırdı. Hatta Kim hakkında " Kendini beğenmiş egoist" yorumunu bile yaptı.