Bir gece öpücüğüyle başladı buraya geldi

Haberin Devamı

MASALLARDAN ÇIKMIŞ GİBİ

Geçtiğimiz hafta sonu hayatlarını birleştiren bu iki ünlü oyuncu Bel Powley ile Douglas Booth. 2021 yılında nişanlanan 31 yaşındaki gelin ile yine aynı yaştaki damat geçen cumartesi günü konukların 'masallardan çıkmış gibi' diye nitelendirdiği bir törenle evlendi.

Gelin ile damadın arkadaşları da o mutlu anları yansıtan fotoğrafları sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Bel Powley ile Douglas Booth'un konuklarından biri sosyal medya paylaşımında geceyi "İki efsanenin birbirlerine olan aşkını kutlamak için ne kadar harika bir gün" diye yazdı.

DÜĞÜNÜNDE İKİ FARKLI KIYAFET GİYDİ

Henüz çocukluk çağlarında oyuncu olarak tanınan Bel Powley, düğününde iki farklı kıyafet giydi. Bunlardan biri ayak bileğinin boyuna kadar uzanan kabarık etekli ve üzeri çiçek motifleriyle süslü beyaz gelinliğiydi. İnce askılı gelinliğiyle birlikte duvak kullanmadı Pawley,.

Haberin Devamı

Nikahın ardından gecenin ilerleyen saatlerinde de bu kez pırıltılı mini bir elbise giydi genç gelin. O elbise de yine pırıltılı ayrıntılarla süslüydü ve askılıydı.

AŞKLARI BİR FİLM SETİNDE BAŞLADI, BİR GECE ÖPÜCÜĞÜYLE HERKES ÖĞRENDİ

İki oyuncunun evliliğe uzanan aşkı 2016 yılında birlikte görev aldıkları bir film setinde başladı. Powley ile Booth, yönetmenliğini Haifaa al Mansour'un üstlendiği ve çekimleri Dublin ile Lüksemburg'da yapılan Mary Shelley adlı filmde rol üstleniyorlardı.

Çift ilişkilerini bir süre gözlerden uzak tutsa da sonunda yine aynı yıl çıktıkları bir gece gezmesinde birbirlerine verdikleri romantik bir öpücük paparazzilere yakalandı. Böylece ilişkileri de ortaya çıkmış oldu.

Bel Powley, Mary Shelley uyarlaması olan o filmde birbirlerine aşık olduklarını bir röportajında şöyle anlatmıştı: " O Percy Shelly karakterini canlandırıyordu. Elle Fanning de Mary Shelley'i. Ben de onun üvey kardeşi Claire Clairmont'u oynuyordum. İşte o zaman birbirimize aşık olduk."

Haberin Devamı

Bel Powley, bir oyuncuyla flört etme konusunda ise " Kesinlikle... Kesinlikle doğru kişiyi bulmak zorundasınız. Eğer siz çekim için çok fazla uzaklara gitmek zorunda kaldığınızda partneriniz bunu yapmıyorsa o zaman zor" sözleriyle ifade etmişti durumu.

2021 YILINDA NİŞANLANDILAR

Ancak Powley o sırada henüz flört ettiği Booth ile iş programlarını birbirlerine uydurmak için ellerinden geleni yaptıklarını sözlerine eklemişti.

Bel Powley. oyunculuk kariyerine henüz çocukluk çağlarındayken başlamıyştı. En çok tanındığı yapım ise Kristen Wiig ve Aleşander Skarsgard ile birlikte kamera karşısına geçtiği A Royal Night Out oldu. Genç oyuncu 2015 tarihli bu yapımdan sonra da birçok film için kamera karşısına geçti.

Haberin Devamı

Bel Powley, törende iki farklı kıyafet giydi. Ancak çiçeği burnunda eşi Douglas Booth koyu renk takım elbisesini gece boyunca çıkarmadı.