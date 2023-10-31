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Bir gece öpücüğüyle başladı buraya geldi

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#Bel Pawley#Douglas Booth#Hollywood Düğünü
Bir gece öpücüğüyle başladı buraya geldi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2023 15:05

Gösteri dünyasından ardı ardına evlilik haberleri geliyor. İşte bunlara bir yenisi daha eklendi. İki yıldır nişanlı olan iki genç ve ünlü oyuncu, bir tür piknik havasında geçen bir açık hava düğünüyle hayatlarını birleştirdi. Törende gelinin de damadın da keyfinin gayet yerinde olduğu görüldü.

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MASALLARDAN ÇIKMIŞ GİBİ
Geçtiğimiz hafta sonu hayatlarını birleştiren bu iki ünlü oyuncu Bel Powley ile Douglas Booth. 2021 yılında nişanlanan 31 yaşındaki gelin ile yine aynı yaştaki damat geçen cumartesi günü konukların 'masallardan çıkmış gibi' diye nitelendirdiği bir törenle evlendi.

Gelin ile damadın arkadaşları da o mutlu anları yansıtan fotoğrafları sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Bel Powley ile Douglas Booth'un konuklarından biri sosyal medya paylaşımında geceyi "İki efsanenin birbirlerine olan aşkını kutlamak için ne kadar harika bir gün" diye yazdı.

Bir gece öpücüğüyle başladı buraya geldi

DÜĞÜNÜNDE İKİ FARKLI KIYAFET GİYDİ
Henüz çocukluk çağlarında oyuncu olarak tanınan Bel Powley, düğününde iki farklı kıyafet giydi. Bunlardan biri ayak bileğinin boyuna kadar uzanan kabarık etekli ve üzeri çiçek motifleriyle süslü beyaz gelinliğiydi. İnce askılı gelinliğiyle birlikte duvak kullanmadı Pawley,.

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Nikahın ardından gecenin ilerleyen saatlerinde de bu kez pırıltılı mini bir elbise giydi genç gelin. O elbise de yine pırıltılı ayrıntılarla süslüydü ve askılıydı.

Bir gece öpücüğüyle başladı buraya geldi

AŞKLARI BİR FİLM SETİNDE BAŞLADI, BİR GECE ÖPÜCÜĞÜYLE HERKES ÖĞRENDİ
İki oyuncunun evliliğe uzanan aşkı 2016 yılında birlikte görev aldıkları bir film setinde başladı. Powley ile Booth, yönetmenliğini Haifaa al Mansour'un üstlendiği ve çekimleri Dublin ile Lüksemburg'da yapılan Mary Shelley adlı filmde rol üstleniyorlardı.

Çift ilişkilerini bir süre gözlerden uzak tutsa da sonunda yine aynı yıl çıktıkları bir gece gezmesinde birbirlerine verdikleri romantik bir öpücük paparazzilere yakalandı. Böylece ilişkileri de ortaya çıkmış oldu.

Bel Powley, Mary Shelley uyarlaması olan o filmde birbirlerine aşık olduklarını bir röportajında şöyle anlatmıştı: " O Percy Shelly karakterini canlandırıyordu. Elle Fanning de Mary Shelley'i. Ben de onun üvey kardeşi Claire Clairmont'u oynuyordum. İşte o zaman birbirimize aşık olduk."

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Bel Powley, bir oyuncuyla flört etme konusunda ise " Kesinlikle... Kesinlikle doğru kişiyi bulmak zorundasınız. Eğer siz çekim için çok fazla uzaklara gitmek zorunda kaldığınızda partneriniz bunu yapmıyorsa o zaman zor" sözleriyle ifade etmişti durumu. 

Bir gece öpücüğüyle başladı buraya geldi

2021 YILINDA NİŞANLANDILAR
Ancak Powley o sırada henüz flört ettiği Booth ile iş programlarını birbirlerine uydurmak için ellerinden geleni yaptıklarını sözlerine eklemişti.

Bel Powley. oyunculuk kariyerine henüz çocukluk çağlarındayken başlamıyştı. En çok tanındığı yapım ise Kristen Wiig ve Aleşander Skarsgard ile birlikte kamera karşısına geçtiği A Royal Night Out oldu. Genç oyuncu 2015 tarihli bu yapımdan sonra da birçok film için kamera karşısına geçti.

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Bir gece öpücüğüyle başladı buraya geldi

Bel Powley, törende iki farklı kıyafet giydi. Ancak çiçeği burnunda eşi Douglas Booth koyu renk takım elbisesini gece boyunca çıkarmadı. 

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#Bel Pawley#Douglas Booth#Hollywood Düğünü

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