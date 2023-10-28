Kıskançlığın bu kadarı... Önce düğününü çaldı şimdi de elbisesini!

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Son dönemde aralarında bir gerilim olduğu bilinen Kourtney ve Kim Kardashian, kimileri tarafından "koltuk döşemesi olacak kumaştan elbise yapmışlar" diye eleştirilen bu elbise nedeniyle yine sosyal medyada büyük gürültü kopardı. Neler olup bittiğine bir bakalım.

İlgilenenlerin malumu Cadılar Bayramı kutlamaları başladı. Ünlüler de bu hafta sonundan itibaren düzenlenen partilerde birbirinden ilginç kıyafetlerle boy göstermeye başladı.

Kourtney Kardashian, ablası Kim'in 10 yıl önce MET Gala'da giydiği elbiseyle çektirdiği fotoğraflarını Instagram sayfasında paylaştı.

Herkesin kendini birilerine benzettiği bu partilerden biri için Kourtney Kardashian da ablası Kim Kardashian'ın kılığına girdi.

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Kim'in, Kanye West ile aşklarının zirvesindeyken ilk çocukları North'a hamile olduğu dönemde giydiği çiçekli hamile elbisesiyle kamera karşısına geçti Kourtney. Çektirdiği poz poz fotoğrafları da sosyal medya sayfasından paylaştı.

Üzerindeki çiçekli elbiseyi ise yıllardır aileyi takip edenler hemen tanıdı. O elbiseyi 2013 yılırda bebeği North'u doğurmak için gün sayan Kim Kardashian, MET Gala gecesinde giymişti.

Hatta elbise nedeniyle Kim Kardashian ağır bir eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Birçok kişi elbisenin çiçekli kumaşını "koltuk döşemesi yapılır bundan" diyerek eleştirmişti.

Kim Kardashian söz konusu çiçekli elbiseyi 2013 yılındaki MET Gala'da giymişti. Kardashian o sırada ilk bebeği North'a hamileydi.

O gece Kardashian ile West kırmızı halıya çıktıkları andan itibaren internette o çiçekli elbise ile ilgili sayısız espri yapılmıştı.

İleri sürülenlere göre de Kim Kardashian gecenin sonunda otomobilde giderken internette hakkında yapılan o eleştirileri görmüş ve biraz da hamileliğin verdiği duygusallıkla yol boyunca gözyaşlarını tutamamıştı.

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İşte Kourtney Kardashian da tam 10 yıl önce ablası tarafından giyilen o çiçekli elbiseyi erken Cadılar Bayramı için tercih etti.

Ayakkabılarından saçlarına kadar da her şeyiyle onu taklit etti. Saçlarını tıpkı ablası gibi at kuyruğu yaptı. Onun gibi kırmızı bir ruj sürdü. Ayakkabıları ve eldivenleriyle hatta bugün yarın doğuracak gibi görünen hamileliğiyle Kim'in aynısı oldu.

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Kourtney Kardashian'ın o paylaşımı iki kardeş arasında, ailece kamera karşısına geçtikleri programda yaşadığı gerilimi bir kez daha gündeme getirdi.

Bu durum da sosyal medyada bazı eleştirilere konu oldu. Daha kısa bir süre önce birbirleriyle "kapışan" Kim ve Kourtney arasındaki meseleler bir kez daha gündeme geldi.

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Kourtney Kardashian, kendisinin anlaşma yaptığı ünlü bir moda firmasıylaaha sonra Kim'in işbirliğine gitmesini eleştirmişti. Üstelik iki kardeş bu konuda kameralar karşısında tartışmıştı.

Ardından Kim Kardashian, kendisinin Kanye West ile İtalya'da yapılan düğününü hatırlatıp kardeşi Kourtney'in de Travis Barker ile yine İtalya'da evlendiğini ileri sürmüştü.

Kim Kardashian'ın hayranları sosyal medyada Kourtney'in kardeşini kıskandığını ileri sürdü.

İşte karnı burnunda hamile olan Kourtney Kardashian'ın bu son hamlesi yine bu konuları gündeme getirdi. İnternetteki bazı Kim Kardashian hayranları Kourtney hakkında "Önce ablasının düğününü çaldı şimdi de elbisesini" diye yorum yaptı.

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Kim'in hayranları "Bu elbiseyi önce Kim giymişti. Şimdi hangi hangisini taklit ediyor" diye yazdı. Hatta bunlardan biri "Kourtney kesinlikle kardeşini kıskanıyor" diyerek düşüncesini ifade etti.





Bu arada Kourtney Kardashian, kelimenin tam anlamıyla doğurdu doğuracak bir durumda. Travis Barker ile evli olan Kourtney Kardashian bir süre önce bir sağlık sorunu yaşamış ve bebeğinin anne karnında operasyon geçirdiğini açıklamıştı.