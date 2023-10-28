Yıllarca aynada kendi yüzüme bakamadım... Ancak hamile kalınca ne kadar güzel olduğumu fark ettim

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Ama o ünlü yıldız, herkesin onun güzelliğiyle büyülendiği dönemde bile aynaya asla bakamadığını itiraf etti yıllar sonra. Ne kadar güzel olduğunu ancak ilk bebeğine hamile kaldığında fark etti söylediğine göre.

HAMİLE KALINCA NE KADAR GÜZEL OLDUĞUNU FARK ETMİŞ

Bu ilginç öykünün kahramanı, daha çocuk yaşında kamera karşısına geçtiği ve hala tartışmaları bitmeyen Pretty Baby ile oyunculuk kariyerinde hızlıca yükselen Brooke Shields.

Bugün 58 yaşında iki çocuk annesi bir yetişkin olan Shields, hem genel anlamda güzellik hem de yıllarca bütün dünyanın önünde şapka çıkardığı kendi güzelliğine ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı.

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Bazaar dergisine konuşan Brooke Shields, popüler kültür dünyasına damgasını vuran ünlülerden biri.

Bebek yaşta model olarak başladığı kariyerini, güzelliğiyle tarihe geçen bir oyuncu olarak sürdüren Shields, bu konudaki düşüncelerini ifade etti.

'HERKES YÜZÜME ODAKLANIYORDU... ÇOK UZUN SÜRE AYNAYA BAKAMADIM'

11 yaşından bu yana kamera karşısında olan Brooke Shields, çok uzun süre aynada kendi yüzüne bakamadığını anlattı. "Çok uzun süre aynaya bakamadım. Çünkü herkes bana bakıyordu ve herkes yüzüme odaklanıyordu" dedi.

Pretty Baby'nin yanı sıraçarpıcı güzelliğinin doruğundayken oynadığı Blue Lagoon, Endless Love gibi filmlerle de hafızalara kazınan Brooke Shields, anne olmanın bu konudaki fikirlerini değiştirdiğini ifade etti.

Shields "Hamile kaldığım zaman güzel olduğumun farkına vardım" diye konuştu.

Söylediğine göre Brooke Shields'in güzellikle ilişkisi, kendisine bakış açısının ötesinde başka etkenlerle de gelişti.

Oyuncu, aslında güzellikle ilgili olarak ortaya konulan ideallerin ne kadar "zehirli" ve "zararlı" olabileceğine değindi.

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'KIZLARIMA ÖĞÜTLER...'

Shields, kızlarının da toplumda genel geçer güzellik anlayışından etkilendiğini gizlemedi. "Kızlarımın bu konuda yaşadığı güvensizliği görüyorum" diye konuştu ünlü oyuncu.

Kızlarının da bu sürekli başkasıyla karşılaştırılma kültüründen etkilendiğini anlatan oyuncu "Onlara sürekli olarak kendi güzelliklerinin eşsiz ve özel olduğunu söylüyorum. Bunu sevmeleri gerektiğini çünkü herkesin bunu onlardan almaya çalışacağını hatırlatıyorum:"

Brooke Shields, kızlarına hatırlattığı herkesin güzelliğinin kendine özgü olduğu düşüncesini kendi gençliğinde de uygulamıştı.

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ALMADIĞI KAŞLARI HEM ELEŞTİRİLDİ HEM DE MODA OLDU

Her ne kadar güzelliğine söylenecek söz olmasa da Shields'ın koyu renk kaşlarını almaması o dönemde eleştiri konusu olmuştu.

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Ama öte yandan bu durum yine kendisiyle özdeşleşen bir akımın da başlangıcı olmuştu. Birçok genç kadın tıpkı onun gibi kaşlarını fazla inceltmemeye, hatta kendi haline bırakmaya başlamıştı.

BEBEKLİĞİNDEN BERİ KAMERA KARŞISINDA

Brooke Shields, çocukluk yıllarında başladığı kariyerini hala sürdürüyor. Ama geçtiğimiz ilkbahar ve yaz aylarında kendi hayatını ve meslek yaşamını konu alan belgesel nedeniyle uzun süre gündemin ilk sıralarında kalmıştı.

Bunun nedeni de geçmişte yaşadığı ve ilk kez Pretty Baby: Brooke Shields adlı belgeselde yaptığı açıklamalardı.

Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra sinemaya dönmek amacıyla gittiği bir iş görüşmesinde uğradığı tacizi ilk kez orada kamera karşısında açıkladı Shields.

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Bunun dışında o güne kadar pek fazla konuşmadığı annesiyle sorunlu ilişkisini de anlattı. Belgeselin rüzgarıyla şöhretinin zirvesindeki dönemini yeniden yaşadı ünlü oyundu.

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Lana Wilson'ın yönetmenliğini üstlendiği, hem Shields'in hem de meslektaşı olan arkadaşlarının anlatımlarıyla katkıda bulunduğu belgesele bakılırsa, güzel oyuncu henüz küçücük yaşında, hem sinema hem de medya tarafından bir nesneye dönüştürüldü ve kötü muamele gördü. Öyle ki günümüz koşullarında düşünüldüğünde bütün bunlar akıl almaz görünüyor.

Zaten Shields, bütün olup bitenleri, yani meslek hayatını düşündüğünde bugünkü tecrübesiyle durumu değerlendiriyor ve "Bazen bu durumda hayatta kalmış olduğuma şaşırıyorum" diye konuştu. Tabii ki eşsiz güzelliğinin bedelini ödediğini de saklamadı.

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Modellik kariyerine 1966 yılında yani sadece bir yaşındayken başladı Brooke Shields. Bunun mimarı da meslek hayatının çok büyük bir bölümünde menajerliğini üstlenen annesi Teri.

Sonra TV ve yazılı basında yayınlanan birçok reklamda yer aldı oyuncu. O sırada bir yayın kuruluşunun onun için kullandığı tanımlama, bugün çocuk istismarından dava açılmasını gerektirip ceza verilecek türden: "Amerika'nın en yeni seksi çocuğu."

KAMERA KARŞISINDA ÖPÜŞMEK TRAVMA YARATTI

Shields, 12 yaşında bir çocukken ilk büyük çıkışını gerçekleştirdi. Louis Malle'in yönettiği Pretty Baby (Güzel Bebek) filminde kamera karşısına geçti.

O filmde de bugün olsa hiçbir çocuk yıldızın oynayamayacağı bir karakteri canlandırdı. Susan Sarandon'ın oynadığı bir hayat kadınının kızı rolündeydi güzel oyuncu. Senaryo gereği de yaşına göre uygunsuz olan birçok sahnede kamera karşısına geçti.

Her ne kadar kendisi - ve onunla aynı fikirde olan bazı eleştirmenler- filmi pornografi değil de yaratıcı sanatsal bir çalışma olarak nitelendirse de bugün Shields'ın da o filmle ilgili kötü anıları var.

Anlattığına göre bütün bunlar da o yapımda oynadığı sıradaki yaşından kaynaklanıyor. Shields o filmde bir çocuk için gerçek bir travma yaşamış.

Daha hayatında hiç kimseyle öpüşmemişken rol gereği bunu yapmak zorunda kalmış. Hem de 30 yaşındaki rol arkadaşı Keith Carradine ile. Bu konuda şunları anlatıyor oyuncu: " Daha önce kimseyi böyle öpmemiştim. Rol içindi ve bu sayılmaz."

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KARİYERİYLE GURUR DUYUYOR AMA İÇİNİ YAKAN BİR AYRINTI VAR

Shields, bu deneyimin ardından hayattaki bazı şeyleri bölümlere ayırmayı, birbiriyle karıştırmamayı küçücük yaşında öğrendiğini de sözlerine ekledi. Onun deyimiyle bu 'hayatta kalmak için uyguladığı" bir teknikti.

Yani özetlemek gerekirse, Brooke Shields, henüz 1 yaşında reklam filmlerinde oynayarak başladığı kariyerini 57 yaşında hâlâ sürdürüyor.

Mesleği hakkında da gururla konuşuyor. Ama hayatı boyunca özellikle de gençlik yıllarında kendisiyle ilgili kullanılan nitelemeleri, kendisine yönelik bakış açısını reddediyor: "Hayatım boyunca tekrar tekrar bana güzel bir yüzüm olduğu, bir seks sembolü olduğum söylendi. Ve bu benim yüreğimi dağladı."