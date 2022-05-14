Genç müzisyen son aylarında her şeyi satırlara dökmüş: Bu gerçek ölümünden sonra ortaya çıktı

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33 YAŞINDA HAYATA VEDA ETTİ

Bu dokunaklı satırlar, yakalandığı hastalık nedeniyle, geçen 30 Mart'ta henüz 33 yaşında hayata veda eden müzisyen Tom Parker'ın yakında piyasaya çıkacak olan kitabında yer alıyor.

ED SHEERAN ÖZEL TEDAVİLERİN MASRAFINI ÖDEMİŞ

The Wanted grubuyla ünlenen Tom Parker, Kelsey Hardwick ile evliliğinden dünyaya gelen iki küçük çocuğuna doyamadan erkenden bu hayata veda etmişti. Onun hayattayken kaleme aldığı anılarını topladığı Hope (Umut) adlı kitabı kısa bir süre sonra piyasaya çıkacak. İşte bu kitabında da Parker, bugüne kadar sadece çok yakın çevresi tarafından bilinen bir gerçeği açıkladı. Müzik dünyasının son dönemdeki en parlak yıldızlarından biri olan Ed Sheeran'ın, tedavi giderlerini ödemesi konusunda kendisine maddi yardımda bulunduğunu gözler önüne serdi.

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KÖTÜ HABERİ ALIR ALMAZ PARKER' A ULAŞMIŞ

Tom Parker'ın kitabında anlattığına göre hastalığını haber alan Ed Sheeran, kendisine ulaştı ve "yardım etmek için yapabileceği bir şey olup olmadığını" sordu. Sheeran'ın bu önerisinin hem kendisi hem de eşi Kelsey için "dünyalara bedel" olduğunu da satırlara döktü Parker. Parker, Sheeran ile bir turne sırasında tanıştıklarını ve yıllar içinde sık sık karşılaştıklarını, aralarında iyi bir ilişki olduğunu da anlattı anı kitabında.

MADDİ YARDIMDA BULUNDU

Sheeran'ın, tedavi masraflarını ödeme konusunda kendisine yardımcı olduğunu kamuoyuna daha önce açıklamadığını da satırlarına ekledi Tom Parker. Ardından da şunları yazdı: "Muhtemelen şimdi bunu yaptığım için deliye dönecek. Fakat Ed çok özel bir adam. Tam da başka tedavi olanaklarını araştırıp özel bağışıklık tedavisi alırken tıbbi masraflarımın karşılanması için bana yardım etti."

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DÜNYA İLK KEZ ÖĞRENDİ

Ed Sheeran'ın bütün bunları yapması için bir zorunluluğu olmadığını belirten Parker " Karım Kelsey ve ben onun desteği için minnettarız. Bu dünyalara değer" diye yazdı. Tom Parker, anılarını kaleme aldığı kitabı aracılığıyla da bugüne kadar bilinmeyen bu gerçeği yani Ed Sheeran'ın tedavi masraflarına destek olduğunu gözler önüne sermiş oldu.

'ÖLÜMÜ DÜŞÜNMEDEN DURAMIYORDUM'

Tom Parker, hastalığıyla ilgili kötü haberi 2020 yılının ekim ayında aldığını yazdı. Hayatının bir gecede alt üst olduğunu ekledi müzisyen ve şöyle devam etti: "Hayatın değeri konusunda bir kez daha düşünmek zorunda kaldım. Eşi 35 haftalık hamile olan 32 yaşındaki bir babanın, bütün dünyasını sarsan böyle bir haberi nasıl vereceğini kendime sorup durdum. Kesinlikle donup kalmıştım, ölümü düşünmeden duramıyordum."

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'BEBEK, BİR IŞIK GETİRDİ'

Bir yandan tedavi görürken bir yandan da yeni bir bebek sahibi oldu Tom Parker o süreçte. Bodhi Thomas Paris adını verdikleri oğlunun, kendisine hastalık teşhisi konulmasından çok kısa bir süre sonra dünyaya geldiğini yazdı genç yaşta hayata veda eden müzisyen. O sürecin; bir yandan devam eden tedavileri, diğer yandan giderek etkisini artıran Covid 19 pandemisi yüzünden giderek daha zor bir hale geldiğini satırlarına ekledi. Bütün bunlar yüzünden de oğlu dünyaya geldiğinde onunla kızı Aurelia kadar çok zaman geçiremediğini yazdı. Fakat etraflarını saran bütün bu olumsuzluklara rağmen Bodhi'nin dünyaya gelmesinin her güne bir ışık getirdiğini de ekledi.

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Parker kitabında bütün bunların yanı sıra yakalandığı hastalığın olumlu yanlarını gördüğünü de belirtti. "Muhtemelen birisinin size bunları söylemesini beklemezsiniz ama bazen bir yanım, beyin kanseri olduğum için minnet duyuyor. Bunun içinde bile bir güzellik var. Bu (hastalık) bana hayat hakkında, her anın kıymetini bilmek hakkında çok şey öğretti. Ailemi ve arkadaşlarımı birbirleriyle yakınlaştırdı, bütün dünyadaki ilham verici insanları tanımamı sağladı. En önemlisi de hayat bize ne getirirse getirsin her zaman bir umut olduğunu gösterdi..." diye yazdı.

HASTALIĞINI 2020 YILINDA DUYURDU

Tom Parker hastalığını 2020 yılının ekim ayında duyurmuştu. Parker, o dönemde Instagram'dan yaptığı paylaşımda kendisine Beyin Tümörü teşhisi konulduğunu belirtti. O sırada iki yıllık evli olan genç şarkıcı aynı paylaşımda eşinin de ikinci kez hamile olduğunu açıkladı. Parker Parker eşinin ikinci bebeklerine hamile olduğunu ve "ailesine olan sevgisinden dolayı" hastalıkla sonuna kadar mücadele edeceğini açıkladı.



'SONUNA KADAR SAVAŞACAĞIZ' DEMİŞTİ

Hem kendisinin hem de eşinin uzun süredir sosyal medyada aktif olmadığını hatırlatan Tom Parker mesajını şöyle sürdürdü: "Şimdi bunun nedenini açıklama zamanı. Bunu söylemenin kolay bir yolu yok, ama beyin tümörü teşhisi aldım, tedavi de çoktan başladı. Tom Parker eşi Kelsey Hardwick ile bu konuda uzun uzun tartışıp gerçeği bir sır gibi gizlemek yerine açıklamaya karar verdiklerini belirtti. Hastalık yüzünden ailece yıkıldıklarını belirten Tom Parker, ne olursa olsun sonuna kadar ve her biçimde savaşacaklarını da ekledi.

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GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

Tom Parker, 30 Mart 2022'de yanında karısı Kelsey, The Wanted grubundan arkadaşları ve ailesi ile çevrili bir halde hayata veda etti. Parker, 20 Nisan'da da sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.