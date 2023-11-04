Evlenince şatoda oturmak istemiş: 'Uygunsuz' bulununca hevesi kursağında kaldı!

Haberin Devamı

BU İSTEKLERİ UYGUNSUZ BULUNDU

Her ne kadar Meghan ve Harry, kendilerini unutturmamak için ellerinden geleni yapıyor olsalar da bazen kendi kontrolleri dışında da gündeme geliyorlar. İşte yine böyle bir durum yaşandı.

ABD'de California'da iki çocukları Archie ve Lilibet ile birlikte yaşayan Harry ile Meghan yine ilginç bir iddiayla basının manşetlerine çıktı.



Kraliyet uzmanlarına göre Prens Harry ile Meghan Markle, evlendikten sonra Kraliçe 2. Elizbeth'e yakın olmak için Windsor Şatosu'nda yaşamak istediler. Bunu da resmen Kraliçe'ye bildirdiler.



Fakat yine ileri sürülenlere göre Kraliçe 2. Elizabeth bunu "uygunsuz" bulduğu için iki genci kibarca ve kesin bir dille reddetti. Bunun yerine başka bir yerde yaşamalarını istedi.

Haberin Devamı

DAHA GENİŞ EV İSTEDİLER

The Times gazetesinin ileri sürdüğüne göre Harry ile Meghan,daha geniş olan bir kraliyet konutunda yaşamak istedi.

Bu isteği dile getirirken de Windsor Şatosu'ndaki kraliyet konutlarından birinde yaşamak istediklerini açıkça söylediler. Hatta bu kadarla da kalmadılar.

Ayrıca yaşam alanlarının evliliklerinden sonra daha uygun hale getirilip getirilemeyeceğini sordu. Fakat kendilerine bunun mümkün olmayacağı söylendi.

Her ne kadar Kraliçe 2. Elizabeth, Meghan ile Harry'nin bu isteğini reddetse de çifte Frogmore Cottage'ı verdi.

Harry ile Meghan'ın, çok uzun süre yaşamadığı bu mülk, 19 Mayıs 2018'de evlenen çift için bir düğün hediyesiydi.

O KADAR PARA HARCAYIP HİÇ OTURMADILAR

Fakat Meghan, ilk bebeği Archie'ye hamileyken, 10 yatak odalı Frogmare Cottage'ı restore ettirmeye karar verdi. Büyük bir yenileme çalışması yapıldı.

Harry ile Meghan, kraliyet bütçesinden karşılanan parayla yenilenen mülkte oturmadan da çift ABD'ye taşındı.

Buna rağmen Frogmare Cottage'da bazı eşyalarını tutmayı sürdürdü Harry ile Meghan.Bu yılın başlarında ise çifte mülkü boşaltmaları söylendi. Birçok kişi de bu durumu Harry ile Meghan'ın, bir zamanlar kendilerine düğün hediyesi olarak verilen mülkten kovulduğu şeklinde yorumladı.

Haberin Devamı

WILLIAM İLE KATE ORADA YAŞIYOR:Windsor Şatosu, geniş arazisiyle Kraliçe'nin en sevdiği mülklerden biriydi. Kraliçe her ne kadar Harry ile Meghan'a bu mülkte yaşamaları için izin vermese de Williamile Kate bir süredir bu mülkün arazisinde bulunan Adelaide Cottage'da yaşıyorlar.





KRAL'IN EMRİYLE BOŞALTTILAR

Prens Harry'nin ailesine çeşitli suçlamalar yönelttiği Spare (Yedek) adlı kitabın piyasaya çıkmasından iki ay sonra Kral Charles, oğluyla gelinine Frogmare Cottage'ı boşaltmalarını beyan etmişti. Bu şekilde de çiftin İngiltere'de artık hiçbir evleri kalmadı.



Babasının emrinden sonra Harry ile Meghan da Frogmore'daki eşyalarını oradan aldırttı. Hatta o eşyaları ABD'ye nakletmek konusunda da kısa süreli bir sorun yaşadılar.

Haberin Devamı

Bu arada hemen hatırlatalım ki Harry ile Meghan, Kraliçe'nin cenaze törenine katıldıkları dönemde burada konaklamışlardı.



Harry, dedesi Prens Philip'in cenaze töreni için Londra'ya gittiği dönemde de burada kısa bir süre konakladı. Yani özetle burası çiftin Londra'daki eviydi. Kral'ın bu isteği birçok uzman tarafından "Harry ile Meghan'ın İngiltere'deki vaktinin dolduğu" şeklinde yorumlandı.

DÜĞÜN HEDİYESİ

Frogmore Cottage, İngiliz kraliyet ailesinin sahip olduğu resmi konutlardan biri. 2018 yılında Harry ile Meghan evlendiklerinde, Kraliçe Elizabeth, bu mülkü çifte düğün hediyesi olarak verdi.



Harry ile Meghan, evlendikten sonra Kensington Sarayı'nda Prens'e ait küçük konutta yaşamaya başladı. Fakat bir bebek beklediklerini öğrenen çift, hamilelik sürecinde buraya taşınma kararı aldı ve büyük bir restorasyon yapıldı. Beş yatak odalı Frogmore Cottage, çok büyük bir tadilattan geçirildi. Ne yazık ki bu işe harcanan para ve emek boşa gitti. Harry ile Meghan bu konutta çok uzun süre oturmadı.

Haberin Devamı

RESTORASYON PARASINI GERİ ÖDEDİLER

Bebekleri Archie'nin dünyaya gelmesinden sonra Kanada'ya geçtiler. Orada uzun süre kalan çift, Londra'ya döndü.

Herkes onların artık bebekleriyle birlikte Frogmore Cottage'da yaşayacaklarını düşünürken Harry ile Meghan, ailedeki görevlerinden ayrılma kararını açıkladı. Yani Frogmore Cottage'da beklenildiği gibi kendilerine yeni bir hayat kurmadılar.



Bu arada bu konutun Harry tarafından kuzeni Prenses Eugenie ve kocası Jack Brooksbank'e verildiği haberleri de basına yansımıştı.



Frogmore Cottage'ın restorasyonu için harcanan para da uzun süre tartışma konusu oldu. Yenileme çalışmaları için iddialara göre 2.4 milyon sterlin harcandı. Bu para, vergi mükelleflerinden temin edilmişti. Fakat Harry ile Meghan, ABD'ye taşındıktan sonra bu parayı geri ödedi.