Bu aşk uğruna kocasına ihanet etmişti: Şimdi ikinci düğününe hazırlanıyor

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GELİNLİĞİ GÜZEL TAŞIMAK İÇİN SPOR SALONUNDA TER DÖKÜYOR

Aslında her zaman fiziksel görünümüne dikkat ediyordu ama bu kez düğüne hazırlık yapıldığı için biraz daha özen gösteriyor kendine.

Belli ki bütün dünyanın meraklı bakışlarını üzerinde toplayacağının bilincinde ve bu yüzden formda olmayı her zamankinden daha fazla önemsiyor.

Bir bakalım kim bu fiziğini korumak için saatlerce spor salonunda ter döken ünlü.

O ünlü, dünyanın en zengin insanlarından biri olarak bilinen Jeff Bezos ile nişanlanan eski Lauren Sanchez.

53 yaşındaki iki çocuk annesi Sanchez, görünümünden de anlaşıldığı üzere hayatı boyunca kendine özen gösterdi.

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Ama bu kez farklı bir telaş içinde. Bezos ile hayatını resmen birleştireceği düğüne kadar formunu korumak istiyor.

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Yakında dünyanın en zengin iş insanlarından biri olan Jeff Bezos ile evlenecek olan Lauren Sanchez, spor yaparken çekilen bir videosunu sosyal medyadan paylaştı.



Bezos' a olan aşkı uğruna eski kocasına bile ihanet eden Lauren Sanchez, spor salonunda çalışırken çekilen bir videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Sanchez, takipçilerine de sabahları rutin olarak neler yaptıklarını sordu. Lauren Sanchez'in videosunda, nişanlısı ünlü iş insanı Jeff Bezos'un da kendisiyle birlikte spor salonunda ter döktüğü görüldü.

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Sanchez ve Bezos nişanlanıp hemen ardından tatile çıktılar. Bütün bir yaz mevsimini de iş insanının yarım milyar dolarlık Koru adlı yatıyla tatil yaparak geçirdi.



Dünyanın en ünlü ve zengin iş insanlarından biri olan Jeff Bezos ile Lauren Sanchez, bu yaz en çok konuşulan ünlü çiftler arasında yer aldı.

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Bunun öncelikli nedeni çiftin nişanlanmasıydı. Bezos ve Sanchez, bu mutlu haberi duyurduktan sonra da soluğu tatilde aldılar.

İş insanının yarım milyar dolarlık yatı Koru ile tatile çıkan çift, neredeyse bütün yaz mevsimini de mavi sularda gezip eğlenerek geçirdi.

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İlişkileri başladığında Bezos ilk eşinden boşanmak üzereydi. Sanchez ise kocasıyla arkadaş olan Jeff Bezos uğruna onu aldattı. Sonra evliliğini bitirip iş insanıyla nişanlandı.

Amazon'un kurucusu olan Jeff Bezos ile Lauren Sanchez hakkında en çok konuşulan ayrıntı geçmişteki evlilikleri. İleri sürülenlere göre Bezos ile Sanchez ilişkiye başladıklarında ikisi de tam olarak bekar değildi.

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Bezos, ilk eşi MacKenzie Scott ile boşanma aşamasındaydı. Sanchez ise eski eşi Patrick Whitesell ile evliydi.

Bir başka çarpıcı ayrıntı daha verelim. Aslında Bezos ile Sanchez eski eşleriyle evli oldukları sırada ailece de görüşüyorlardı.

Lauren Sanchez ise Bezos ile ilişkisine ilk eşiyle evliyken başlamıştı. İlişki ilerleyince Whitesell'e kendisini arkadaşıyla aldattığını itiraf etti. Bir not daha... Sanchez ile Bezos'u tanıştıran da sosyetik güzelin eski kocası Whitesell oldu.

Çift önce arkadaş olarak görüşüyordu. Sonra bu arkadaşlık aşka dönüştü. Onunla da kalmadı evlilik için ilk adımı bile attılar.



O tanışmanın ardından Bezos, Whitesell ve Sanchez üç arkadaş olarak görüşmeye ve çeşitli ortamlarda birlikte vakit geçirmeye başladı. Ama üç kişinin arkadaşlığı olarak başlayan bu durum bir süre sonra Bezos ile Sanchez'in yakınlaşmasıyla sona erdi.



Bu arada çiftle ilgili konuşulan başka bir ayrıntı daha var. O da Bezos'un boşandığı ilk eşiyle evlilik anlaşması yapmadığı için o dönemde epey bir maddi kayıp yaşadığı.

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Öyle ki eski eş MacKenzie, boşanmanın ardından aldığı tazminatla dünyanın en zengin insanları arasına girdi.





İleri sürülenlere göre ilk eşiyle bir evlilik anlaşması yapmadığı için ona hatırı sayılır bir tazminat ödediği için bu kez Sanchez ile bir anlaşma yapacak.



İşte bu yüzden söylenenlere göre Jeff Bezos, Lauren Sanchez ile evlenmeden önce bir anlaşma imzalamaya karar verdi. Böylece 138 milyar dolarlık servetini garanti altına almış olacak.



Tabii bu arada sanılmasın ki Lauren Sanchez de tamamen parasız. Elbette nişanlısıyla karşılaştırılamaz ama onun da kendi edindiği bir serveti var.



Lauren Sanchez'in Black Ops Aviation adlı havadan video çekimleri yapan bir firması bulunuyor. Bunun yanı sıra Washington'da da 6.2 milyon dolar değerinde bir malikanesi bulunuyor.

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Lauren Sanchez, 53 yaşında ve iki çocuk annesi. Fakat buna rağmen formunu korumak için elinden geleni yapıyor.