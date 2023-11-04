Friends dizisinin yıldızı Matthew Perry son yolculuğuna uğurlandı: Hepimiz senin için buradayız... Elveda arkadaş!

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Geçen hafta beklenmedik bir şekilde ölüm haberi gelen Friends dizisinin yıldızı Matthew Perry, Los Angeles'ta düzenlenen bir törenle toprağa verildi.

Henüz 54 yaşında, yalnız yaşadığı evinin küvetinde cansız bedeni bulunan Perry'nin cenaze törenine katılanlar arasında ailesi ve yakınlarının yanı sıra Friends dizisindeki rol arkadaşları da vardı.

Aynı dizide kamera karşısına geçtiği Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Courtney Cox, David Schwimmer yas giysileri içinde rol arkadaşlarını son yolculuğuna uğurladı.

Friends dizisiyle kariyerinde zirveye çıkan Matthew Perry, geçen hafta Los Angeles'taki evinin küvetinde boğulmuş halde bulunmuştu.



Matthew Perry'nin cenaze töreninde 84 yaşındaki annesi Suzanne Morrison, 76 yaşındaki üvey babası Keith Morrison'ın yanı sıra öz babası 82 yaşındaki John Perry de hazır bulundu.

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Perry'nin, kendisine sanki öz babasıymış gibi davrandığını söylediği üvey babası Keith Morrison, ünlü oyuncunun tabutunu taşıyanlar arasında da yer aldı.



Matthew Perry'nin son yolculuğuna uğurlandığı tören, Los Angeles'taki Forest Lawn Memorial Park'ta yapıldı.

HOLLYWOOD'UN ACI ANILARININ MERKEZİNDE SON VEDA

Oyuncunun tam 10 sezon boyunca kamera karşısına geçtiği Friends dizisinin de çekildiği Warner Bross stüdyolarının tam karşısında yer alan bu kilise, Hollywood'un acı anılarının da merkezi bir anlamda.

Aralarında Carrie Fisher, Bette Davis, Stan Laurel, Michael Hutchence, Paul Walker, Brittany Murphy ve Anne Heche'nin de bulunduğu birçok yıldızın cenazesi buradan kaldırıldı.

Perry'nin cenaze törenine katılanlar arasında Friends dizisindeki rol arkadaşlarından Jennifer Aniston da vardı. Ünlü yıldıza korumaları eşlik etti.



Ailesinin, yakınlarının ve meslektaşlarının Matthew Perry'ye son kez veda ettiği törenin bitiminde Peter Gabriel'ın Don't Give Up(Pes Etme) adlı şarkısına da yer verildi.



Matthew Perry'nin cenaze törenine katılanlardan birinin belirttiğine göre bütün konuklar o veda anlarında gözyaşlarını tutamadı.

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Konuğun anlattığına göre ailesi ve yakın arkadaşları Perry hakkında duygu dolu konuşmalar yaptı. Törenin ardından Matthew Perry, ahşap tabutu içinde ailesi tarafından toprağa verildi.

ACI HABER GEÇEN HAFTA GELDİ

TV ekranlarında bir efsane haline gelen Friends dizisinde kamera karşısına geçen 54 yaşındaki Matthew Perry'nin ölüm haberi geçtiğimiz hafta sonu geldi.

Ünlü oyuncu, Los Angeles Pacific Pelisades'teki evinin küvetinde asistanı tarafından tepkisiz halde bulundu. Olay yerine giden sağlık görevlileri Perry'nin artık hayatta olmadığını belirtti.



Matthew Perry, 1994 yılından 2004'e kadar Friends dizisinde Chandler Bing karakterini canlandırmıştı. Bu sayede kariyerinde zirveye çıkan Perry, özel hayatında ise bağımlılıklarının yanı sıra çeşitli ruhsal sorunlarla da mücadele etti.

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Friends dizisinin oyuncuları tam kadro olarak Perry'ye son veda için bir araya geldi.

Perry'nin ölümünün ardından Friends dizisinin yapımcısı olan Warner Bros bir açıklama yaptı. Yazılı açıklamada "Matthew Perry'nin komedi dehasının etkisi dünyanın dört bir yanında hissedildi. Mirası birçok kişinin kalbinde yaşamaya devam edecek" denildi.



Matthew Perry, bir ailesi olmasını çok istemesine rağmen hayatı boyunca hiç evlenmedi. Anılarını kaleme aldığı Friends, Lovers and the Big Terrible Thing" (Arkadaşlar, Sevgililer ve Büyük Korkunç Şey) adlı kitabında da itiraf ettiği üzere kötü alışkanlıklarından kurtulmak için onlarca yıl sürdürdüğü mücadelesini kimseden saklamadı.

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Perry, 2018 yılında yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle ölümün kıyısından döndüğünü de anlattı kitabında.

ROL ARKADAŞLARI ORTAK BİR AÇIKLAMA YAPTI

Matthew Perry'nin ölümünün ardından Friends dizisindeki rol arkadaşları bir süre sessiz kaldıktan sonra ortak bir açıklama yaptı.



Perry'nin dizide birlikte kamera karşısına geçtiği Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Courteney Cox ve Matt LeBlanc açıklamalarında "Matthew'nun kaybından dolayı hepimiz büyük üzüntü duyuyoruz. Biz sadece oyuncu arkadaşları değildik, biz bundan çok daha fazlasıydık. Biz bir aileydik" diye yazdı.



Ekip arkadaşları, Perry'nin ölümünün kendileri için büyük bir şok olduğunu ve acılarını yaşayıp bu olanları kabullenmek için zamana ihtiyaçları olduğunu vruguladılar.

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Matthew Perry'nin annesi ile üvey babası tören boyunca birbirlerine destek oldu.





Matthew Perry, ölümünden 24 saat önce genç bir kadınla çıktığı bir akşam yemeğinde böyle görüntülenmişti. Genç kadın, Perry'nin hayatının son saatlerinde gayet iyi göründüğünü ve iyi bir ruh halinde olduğunu söyledi.