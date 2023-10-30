Kadınlar onu değil, parasını ve şöhretini sevdi... Hep bir eşi ve çocukları olsun istemişti: Yüreği aile özlemiyle yanarken yapayalnız öldü

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ERKEN GİTTİ BU DÜNYADAN

Elbette insanın sevenleri için her ölüm erkendir. Ama henüz 54 yaşında olan Matthew Perry'ninki gerçekten yürekleri yaktı.

Hem de sadece ailesinin, onu tanıyanların değil, dünyanın dört bir yanında onu sadece ekranda Friends dizisinde canlandırdığı Chandler Bing karakteriyle tanıyanların da...

Los Angeles kentindeki evinin banyosunda cansız halde bulunan Matthew Perry'nin ardından yakınlarının ve arkadaşlarının anlattıkları da bu acıyı ikiye katlayacak türden.

HEP BİR EŞİ VE AİLESİ OLSUN İSTİYORDU

Matthew Perry'yi yakından tanıyanların basına anlattıklarına göre oyuncu, genç yaşında ün kazanmıştı. Üstelik serveti de hatırı sayılır türdendi.

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Ama yine de bütün bunlar onun istediği, hayal ettiği her şeye sahip olmasını sağlayamadı. Tanıyanların söylediğine göre Matthew Perry, yüreğinde hep hayal ettiği ama hiç sahip olamadığı bir eşin, çocukların kısacası kendisine ait bir ailenin özlemiyle yapayalnız veda etti bu dünyaya.

Bu arada hemen hatırlatalım ki Matthew Perry, hayatı boyunca evlenme şansı bulamadı. Molly Hurwitz ile nişanlanan Perry'nin bu ilişkisi 2021 yılında sona erdi.

Perry aralarınad Julia Roberts, Lizzy Caplan'ın da bulunduğu ünlülerle gönül ilişkileri yaşadı. Ama bunların hiçbiri uzun süreli ve mutlu bir beraberliğe dönüşemedi.

ÜVEY BABA OLMAYI BİLE KABULLENMİŞTİ

Matthew Perry'ye yakın bir kaynak onunla ilgili olarak basına şunları anlattı: "Matthew her zaman harika bir aileye sahip olmayı hayal etti. Bir eş istedi... En azından birkaç tane çocuk. Hatta bunu öyle çok istiyordu ki önceden anne olmuş bir kadınla evlenip üvey çocukları olmasını bile kabulleniyordu."

Bu arada yakınlarının anlattığına göre Matthew Perry için kendi üvey babasının da ayrı bir önemi vardı Annesi Suzanne ile 1981 yılında evlenen Keith Morrison, Matthew Perry'nin hayatında en çok sevdiği insanlardan biriydi.

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Matthew Parry'nin hayattayken söylediğine göre üvey babası Keith ona bunu hiçbir zaman hissettirmedi. Hep kendi öz oğlu gibi davrandı.

Bu yüzden de Matthew Perry, her ne kadar kendi kanından olmasa da bir üvey çocuğua iyi bir hayat ve sevgi vermenin iyi bir şey olduğunua inanıyordu. Tıpkı üvey babasının kendisine ve annesine verdiği türden bir sevgi gibi.

KADINLAR ONU DEĞİL PARASINI VE ŞÖHRETİNİ SEVDİ

Matthew Perry'yi yakından tanıyanların söylediği başka bir ayrıntı da ünlü oyuncunun hayranlarının yüreğini daha fazla sızlattı.

Onlara göre 54 yaşındaki Perry son zamanlarda yeniden aşkın peşine düşmüştü. Ama daha önce yaşadığı yarım kalan ve sorunlu şekilde biten ilişkileri onun kendini sürekli acı içinde hissetmesine neden oluyordu.

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Yakınlarından birinin söylediğine göre "Matthew düzinelerce kadınla flört etti. Ama sonunda onların her birinin kendisiyle değil parası ve şöhretiyle ilgilendiğini fark etti."

CİDDİ SAĞLIK SORUNLARI YAŞADI

Geçen sene Matthew Perry, kötü alışkanlıklarının neden olduğu ciddi sağlık sorunları yaşadı. Durumu öyle kötüydü ki yakınları onun bir daha hastaneden çıkamayacağını düşündü. Ama Perry, bu kez de hayata tutundu. Yine de hastaneden çıktığında çok fazla kilo vermişti. Toparlanması biraz zaman aldı.

Ünlü oyuncuya yakın kaynaklardan biri "Matt'in bütün istediği mutlu olmaktı. Ama aşkı ve mutluluğu yanlış kaynaklarda arıyordu. Ne üzücü ki öldüğünde yapayalnızdı. "

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Kötü alışkanlıklarıyla mücadelesi ve yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündemden düşmeyen Matthew Perry belirtildiğine göre son zamanlarda fiziksel olarak iyiydi.

Hatta hayata veda ettiği gün erken saatlerde tenise benzeyen ama daha küçük bir kortta oynanan pickleball oynamıştı. Sonra da evine dönen Perry, asistanını da erkenden gönderdi.

Fakat ne acı ki bir süre sonra evinin küvetinde boğulmuş olarak bulundu.

BU ROLÜ OYNAYACAK TEK KİŞİYDİ: Perry, Friends dizisinde canlandırdığı Chandler Bing karakteriyle hafızalara kazınmıştı. Hatta dizinin yaratıcısı Martha Kauffman "Bu rolü oynayabilecek tek kişi oydu " diyerek onun bu karakter için biçilmiş kaftan olduğunu gözler önüne sermişti.

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SON PAYLAŞIMI TÜYLERİ DİKEN DİKEN ETTİ

Bu arada Matthew PerryR'nin Instagram saşfasında yaqtığı son paylaşım da tüyleri diken diken etti. Ünlü oyuncu ölümünden altı gün önce yapığı paylaşımda bir jakuzide poz vermişti.

Matthew Perry, öneki gün Los Angeles'taki evinin küvetinde tepkisiz halde bulundu. Olay yerine giden polis yaptığı ilk incelemede bir cinayet izine rastlanmadığını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre Perry'nin ölümünde şüpheli bir yan yok. Ünlü oyuncunun ölüm nedeni ise henüz araştırılma aşamasında.