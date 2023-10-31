Ailesi acıdan kıvranırken ünlü yıldızın ölümünü alay konusu yaptı: Ne korkunç bir insansın!

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ACI ÖFKEYE DÖNÜŞTÜ

Herkes onun trajik ölümünü ilk anda kabullenmeye çalışırken sosyal medyada da bu kaybın yarattığı acı kelimelere döküldü. Ama hiç beklenmedik bir tepki, bu acıyı öfke yağmuruna dönüştürdü aynı zamanda.

Herkesin hemen anladığı gibi Friends dizisiyle tanınan Matthew Perry'nin 54 yaşında ölümünden söz ediyoruz.

Hayatının büyük bir bölümünde kötü alışkanlıklarından kurtulmaya çalışan, aynı zamanda yalnızlığın da etkisiyle derin bir depresyonda olan Perry'nin ölümüne hiç beklenmedik bir tepki geldi.

Dümdüz söylersek kendisi de bu dünyaya yabancı olmayan "birisi" Perry'nin ölümünü alay konusu yaptı.

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ÜNLÜ OYUNCUNUN ÖLÜMÜNÜ ALAY KONUSU YAPTI

O "birisi" bir zamanlar Saturday Night Live adlı sohbet programının yazarları arasında yer alan sonradan da kendine ait bir podcast yayını sunmaya başlayan Kevin Brennan.

63 yaşındaki Brennan; Matthew Perry'nin ölüm biçimini sosyal medya sayfasında şaka konusu yaptı.

Misery Loves Company adlı podcast yayınıyla tanınan Kevin Brennan, ünlü oyuncunun ölüm haberi geldiğinde " Küvette boğuldu" diye yazıp arkasından da kahkaha attığını belirten "Hahahha" nidasını yazıya döktü.

Elbette onun bu alaylı yorumu hemen sosyal medyada tepki çekti. Birçok kişi Brennan'ın bu mesajına öfkeli yorumlar yaptı.

ONCA TEPKİYE RAĞMEN GERİ ADIM ATMADI

Fakat Kevin Brennan yine de özür dilemek bir yana yaptığı bu soğuk şakadan geri adım bile atmadı.

Kevin Brennan, kendisine "Küvette boğulmak neden bu kadar komik?" diye soran bir takipçisine "Çünkü orası çok derin değil" diye yanıt verdi.

Aslında Matthew Perry'nin ölümüyle alay etmediğini savunan Brennan " Sadece bunu komik buldum. Ama bir uyuşturucu bağımlısının ölmesi de hoşuma gider" diye yazdı.

Kevin Brennan, inatla yaptığı bu soğuk şakayı savunmayı sürdürdü. Hatta yeni şakalar yapmaktan da geri kalmadı. Bir ara yine Twitter'da "Hala en çok konuşulan konular arasında mıyım?" diye sordu.

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Birçok sosyal medya kullanıcısı Kevin Brennan'ın boşa yer işgal ettiğini savunup "Kötü de olsa dikkat çekmek için her şeyi yaparsın. 90 saniyelik şöhretin keyfini çıkar" diye seslendi Brennan'a.

Bir kullanıcı Kevin Brennan'a yazdığı yorumda "İnsanlara kaybedenin kim olduğunu göstermek için mi böyle yapıyorsun?" diye sordu.

Bir başka kullanıcı da " Matthew son gülen oldu" diyerek Brennan'ın bu acımasız şakasına tepki gösterdi.

ACIMASIZ ŞAKA ÇOK KIZDIRDI

Birçok kullanıcı Kevin Brennan'a "Biyografini "korkunç bir insan" diyerek güncelleyebilirsin" diye seslendi.

Brennan'ın dinleyici kaybetmesini hatta çalıştığı yayın grubu tarafından işten atılması gerektiğini savunanlar da çıktı.

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Kevin Brennan'ın aslında bir komedyen olmadığını, şakalarının güldürmediğini savunan birçok sosyal medya kullanıcısı da çıktı bu arkada.

Bu arada Brennan'ın hayatını kaybeden Matthew Perry'yi kıskandığını söyleyen kullanıcılar da oldu.