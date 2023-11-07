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Herkesin gözü önünde yasak aşk yaşamıştı: Dondurulmuş yumurtalarıyla genç sevgiliden bebek doğuruyor

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#Sienna Miller#Jude Law#Tom Sturridge
Herkesin gözü önünde yasak aşk yaşamıştı: Dondurulmuş yumurtalarıyla genç sevgiliden bebek doğuruyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2023 11:19

Gencecik yaşına rağmen, onun adı geçtiğinde bir dizi skandal geliyor akla. Önce nişanlısı tarafından aldatılması... Hem de ne aldatılma! Nişanlısı, eski eşinden olan çocuklarının dadısıyla kaçamak yapınca evlilik hayalleri yıkıldı. Bunun fırtınası dindikten bir süre sonra bu kez dört çocuklu ve evli sevgilisiyle dünyanın gözü önünde yaşadığı yasak aşk ile gündemin ilk sıralarına çıktı.

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YASAK İLİŞKİSİNİ 'GİTTİĞİ YERE KADAR' SÜRDÜRDÜ
Herkesin yoğun bir şekilde eleştirdiği bu yasak ilişkiyi 'gittiği yere kadar' sürdürdükten sonra bu kez yerleşik düzene geçti.

Nişanlandı ve bir kız çocuk dünyaya getirdi. Tam herkes onun artık durulup oturduğunu, bu ilişkinin uzun süreli olduğunu düşünürken ayrılık haberi geldi.

Yine aradan zaman geçti bu kez genç sevgilisiyle çıktı ortaya. Geçen yaz da bikinisiyle kumsalda görüntülendi.

Böylece sözlü olarak duyurmadığı haberi görsel olarak ilan etmiş oldu: Birkez daha anne oluyordu. O ünlü yıldız işte şimdi de yakında dünyaya gelecek bebeğinin cinsiyetini açıkladı.

Böyle uzun uzun anlattığımız ünlü yıldızın kim olduğunu konuyu yakından takip edenler çoktan anladı zaten.

Herkesin gözü önünde yasak aşk yaşamıştı: Dondurulmuş yumurtalarıyla genç sevgiliden bebek doğuruyor

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BİKİNİLİ POZLARIYLA HAMİLELİĞİNİ İLAN ETTİ
İngiliz oyuncu Sienna Miller bu ikinci kez anne olmaya hazırlanan ünlü. 41 yaşındaki Sienna Miller'ın geçmişte yaşadığı ve her biri bir tür skandal olan olayları birazdan hatırlayacağız. Ama biz şimdi şu andaki durumuna bir bakalım.

41 yaşındaki Sienna Miller, bir süredir 26 yaşındaki Oli Green ile birlikte. Genç sevgilisiyle gayet mutlu olan Sienna Miller, geçen yaz gittiği Ibiza tatilinde bir bebek beklediklerini de ilk kez gözler önüne serdi.

Plajda bikinisiyle görüntülenen Miller'ın giderek büyüyen karnı dikkatlerden kaçacak gibi değildi. 

Eski nişanlısı Tom Sturridge'den 2012 doğumlu Marlowe adında bir kızı olan Miller, şu andaki sevgilisi Oli Green'den de bir çocuk doğuracak.

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Herkesin gözü önünde yasak aşk yaşamıştı: Dondurulmuş yumurtalarıyla genç sevgiliden bebek doğuruyor

GÖRÜNÜŞE GÖRE BİR KIZ DAHA GELİYOR: Güzel yıldız ikinci bebeğinin cinsiyeti hakkında dageçtiğimiz gün düzenlenen bir bebek partisiyle ipuçları verdi. O gün çekilen ve sosyal medyada paylaşılan fotoğraflara bakılırsa Miller, bir kez daha kız bebek dünyaya getirecek.

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Herkesin gözü önünde yasak aşk yaşamıştı: Dondurulmuş yumurtalarıyla genç sevgiliden bebek doğuruyor

41 yaşındaki Sienna Miller, bir süredir 26 yaşındaki Oli Green ile birlikte. Çift yakın zamanda ilk bebeklerine kavuşacak. 

Herkesin gözü önünde yasak aşk yaşamıştı: Dondurulmuş yumurtalarıyla genç sevgiliden bebek doğuruyor

Sienna'nın ablası Savannah, bebek partisinde çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. Balonların ve giysilerin rengi de bebeğin cinsiyeti hakkında bir ipucu taşıyordu.. Görünüşe göre Miller bir kez daha kız bebek dünyaya getirecek. 

Herkesin gözü önünde yasak aşk yaşamıştı: Dondurulmuş yumurtalarıyla genç sevgiliden bebek doğuruyor

40 YAŞINDA YUMURTALARINI DONDURDU
Bu arada şunu da hatırlatalım. Miller, geçen yıl verdiği röportajda, Tom Sturridge ile birlikteyken hem yakın çevresinden hem de hayranlarından ikinci çocuk baskısı gördüğünü açıklamıştı. Hatta söylediğine göre Miller, bunun için yumurtalarını da dondurmuştu.

Miller o dönemde verdiği röportajda, "doğanın kadınlara zalim davrandığını" belirterek yumurta dondurma kararı aldığını da söylemişti.

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O dönemde Miller yeni bir bebek konusunda şöyle konuşmuştu: " Sonunda ben de 40 yaşında yumurtalarımı dondurdum. Gerçekten de bir bebeğe daha ihtiyacım olup olmadığına odaklandım. Ben 'eğer olursa olur' diye düşünüyorum."

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Herkesin gözü önünde yasak aşk yaşamıştı: Dondurulmuş yumurtalarıyla genç sevgiliden bebek doğuruyor

NİŞANLISI ONU ÇOCUKLARININ DADISIYLA ALDATTI
Sienna Miller, bugüne kadar en çok konuşulan ilişkisini, kariyerinin ilk dönemlerinde Jude Law ile yaşadı. Hatta ikili nişanlandı. Ama Law, Miller'ı, Sadie Frost ile ilişkisinden dünyaya gelen çocuklarının dadısıyla aldatınca ilişki bitti. 

Nişan bozuldu ve Law kamuoyunun karşısında, aldattığı Miller'dan özür diledi. Ama bu olay Sienna Miller için çok büyük bir sarsıntı oldu.

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Çift, aradan geçen zaman içinde tekrar bir araya geldi ve aşklarına ikinci bir şans verdi. Ama ilişkileri yine yolunda gitmedi. Sonunda ikisi kesin olarak ayrıldı ve farklı yollarda yürümeye başladılar.

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Herkesin gözü önünde yasak aşk yaşamıştı: Dondurulmuş yumurtalarıyla genç sevgiliden bebek doğuruyor


EVLİ VE DÖRT ÇOCUKLU SEVGİLİYLE YASAK AŞK YAŞADI
Ardından Sienna Miller, bir yandan kariyerinde yükselirken diğer yandan da özel hayatıyla hiç gündemden düşmedi. Çünkü evli ve dört çocuklu Balthazar Getty ile yasak bir ilişki yaşamaya başladı. 

Bu ilişki de basının manşetlerinden inmedi. Getty'nin bir ailesi olmasına rağmen yine de çift birbirlerinden uzun süre kopamadı. Hatta dünyanın en gözde tatil beldelerinde samimi şekilde kameralara yakalandılar. Fakat bu inişli- çıkışlı ilişki de uzun sürmedi ve Miller ile Getty ayrıldı.

Balthazar Getty, Sienna Miller ile olaylı ilişkisi bittikten sonra yaptığı açıklamayla da gündeme gelmişti. Getty, Miller ile ile yaşadığı yasak ilişkinin, karısı Rosetta ile evliliğini daha da güçlendirdiğini söylemişti 2016'da verdiği bir röportajda.

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Balthazar Getty ile karısı Rosetta, iş insanının Sienna Miller ile birlikteliği yüzünden iki yıl ayrı kaldılar. Fakat sonra tekrar bir araya geldiler. Getty, karısıyla barıştıktan sonra Miller ile yaşadığı ilişkiyi "sanki başka bir hayata ait" diyerek tanımlamıştı.

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Herkesin gözü önünde yasak aşk yaşamıştı: Dondurulmuş yumurtalarıyla genç sevgiliden bebek doğuruyor


Sienna Miller daha sonra meslektaşı Tom Sturridge ile nişanlandı. Çiftin bir kız çocuğu dünyaya geldi. Fakat kızları Marlowe bile onları bir arada tutmaya yetmedi. Miller ile Sturridge ayrıldı.

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#Sienna Miller#Jude Law#Tom Sturridge

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