Ünlü oyuncunun o anları çok konuşulmuştu: Bu tek taraflı bir öpüşme

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Diyelim ki boşandılar, bu kez de hayatlarına girecek yeni kişiler merak konusu olur. İşte son dönemde tam da böyle bir ünlü çift gündemin ilk sıralarında.

İki çocuklu evliliklerini sürpriz bir şekilde bitireceklerini ilan eden bu çift, yollarını ayırdı. Şimdi herkes onların kalplerinin kapılarını kimlere açacağını merakla bekliyor.



Bu konudaki merak bu çiftten biri için çok da uzun sürmedi. Çünkü kocasıyla yollarını ayıran bu ünlü, hem de kalabalık bir kentte, sokak ortasında başka bir erkekle öpüşürken görüntülendi.



Aslına bakılırsa tanınmamak için elinden geleni yapmış ve yüzünü gizlemişti. Ama peşindeki paparazzi ordusu onu tanıdı ve o öpüşmeyi görüntüledi.



Özetle kocasından boşanan bu ünlü şimdi bu sokak ortası öpüşme anlarıyla gündemin ilk sıralarına yerleşti.

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MUTLULUKLARI MAZİDE KALDI

Kocasından boşanıp yeni sevgilisi olduğu ileri sürülen bir genç adamla öpüşürken görüntülenen bu ünlü Sophie Turner.

Rol aldığı Taht Oyunları (Game of Thrones) dizisiyle kariyerinde yükselen Turner, 2019 yılında evlendiği Joe Jonas ile yollarını ayırdı. İki çocuk sahibi olan eski çift, artık kendi yollarına gidecek.



Elbette 27 yaşındaki Turner ile 34 yaşındaki Jonas'ın hayatlarına bundan böyle kimlerin gireceği de daha şimdiden merak konusu oldu.



Turner, bu konudaki merakı da fazla gecikmeden giderdi. Güzel oyuncu, geçtiğimiz günlerde Paris'te öpüşürken objektiflere yakalandı.

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ŞİMDİ AŞK HAYATLARI NASIL OLACAK?

Elbette karşısındaki kişi merak konusu oldu. Ama kısa sürede bu konudaki soru işaretleri de giderildi.

Turner'ı böylesine büyük bir tutkuyla öpen kişinin aristokrat bir İngiliz aileden gelen Peregrine Pearson olduğu ortaya çıktı.



Bu görüntülerin ardından Turner'ın yeni bir aşka yelken açtığı konuşulmaya başlandı.

Peki ama gerçekten öyle mi?

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Belli ki Joe Jonas ile olan evliliği resmi olarak yeni bitti ama Turner evlilik defterini çoktan kapatmıştı. Zaten bu gibi durumlarda çiftler olayların ateşi yüksekken değil kendileri biraz sakinleştikten sonra gerekli açıklamaları yapıyor.

Yine de Sophie Turner'ın bu kadar kısa zamanda yeni bir sevgili bulması kafalarda soru işaretleri yarattı.

Aslına bakılırsa bu konuyu merak edenler sadece magazin takipçileri ya da Sophie Turner'ın hayranları değil.





VÜCUT DİLİ UZMANI, BU ÖPÜCÜĞÜ MERCEK ALTINA ALDI

Bir başkası da bu konuda bir meraka kapıldı ve Sophie Turner ile Peregrine Pearson'ın öpüşürken çekilen o görüntülerini masaya yatırdı.

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Genç yıldızın yeni bir aşka yelken açıp açmadığını değerlendiren bu kişi vücut dili uzmanı Judi James.

Genellikle İngiliz kraliyet ailesi üyelerinin, hangi sözcükleri söylerken aslında beden dilleriyle ne anlattığını değerlendiren James, Pearson ile Turner'ın öpüşmesini de mercek altına aldı.



Deneyimli vücut dili uzmanı Judi James'e bakılırsa o öpüşme tek taraflı. O taraf da Sophie Turner değil, onu öpen Peregrine Pearson.



Judi James, öncelikle Sophie Turner'ın önü siperlikli bir beyzbol şapkası giydiğine ve güneş gözlüğü taktığına değindi.



Onun değerlendirmesine göre gerçek romantik bir öpücük veriliyor olsa Sophie, o şapkanın siperliğinin Pearson ile arasına girmesine izin vermezdi. Bunun için de başını sağa ya da sola doğru yatırırdı.



Ama Turner öyle davranmıyor. Pearson'ın öpücüğünü reddetmemesine rağmen dümdüz duruyor.

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Bu da Turner'ın aslında o öpüşme sırasında romantik hisler taşımadığını gözler önüne seriyor onun değerlendirmesine göre.



Judi James bu öpücük sırasında asıl gayretin Pearson'dan geldiğini de savundu. Genç adamın sağ koluyla Sophie Turner'ı sıkıca tuttuğunu belirten Judi James Pearson'ın o sırada şapkasını çıkarıp başını belli bir açıyla eğmesinin de bunun göstergesi olduğunu vurguladı.



Uzmana göre, genç adamın bu yoğun ilgisine karşın Sophie sadece ona kibarca karşılık veriyor gibi görünüyor.

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Sophie Turner'ın gerçekten de yeni bir aşka yelken açıp açmadığı ve bunun uzun ömürlü olup olmayacağı zamanla belli olacak elbette. Ama onun Paris'te bir tren istasyonunun önünde öpüştüğü genç adam daha şimdiden büyük merak konusu oldu.

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ESKİ SEVGİLİSİ YUNANİSTAN PRENSESİ

Peki kim bu genç adam? Gelin belki de yakında çok konuşacağımız o genç adamı, yani Peregrine John Dickinson Pearson'ı biraz daha yakından tanıyalım.



Yakın çevresinde Perry olarak tanınan genç adam, İngiliz bir aristokrat aileden geliyor. 1994 yılında dünyaya gelen Pearson'ın babası Michael Orlando Weetman Pearson, 4. Cowdray Vikontu olarak biliniyor.



Perry Pearson, Chelsea'de bir emlak şirketinin yöneticisi olarak çalışıyor. Bu arada Pearson, dünyanın en büyük eğitim şirketlerinden ve yayıncılarından biri olan bir imparatorluğun da varisi.İleri sürülenlere göre ailesinin 270 milyon dolarlık bir serveti bulunuyor.



Perry Pearson, dünya sosyetesinde tanınan bir kişi. Daha önce Yunanistan Prensesi Maria Olympia ile flört etti. İkilinin bu yılın eylül ayıda ayrıldığı konuşuluyor.



Bu arada küçük bir not. Sophie Turner ile Perry Pearson da ilk kez bu yıl eylül ayında birlikte görüntülendi. Ama o sırada yanlarında başkaları da vardı.

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'TAÇSIZ PRENS'İN DÜĞÜNÜNE DE KATILDI

Peregrine Pearson, 2021 yılında yapılan ve tüm dünyanın ilgiyle izlediği bir düğüne de o dönemde sevgilisi olan Maria olympia ile birlikte katılmıştı.



Yunanistan'ın son kralı 2. Constantin ile eşi Anne Marie'nin oğlu olan 35 yaşındaki Prens Philippos, İsveçli bir milyarderin kızı olan Nina Flohr ile 2021 yılının ekim ayında Atina'da düzenlenen gösterişli bir törenle evlendi.



Her ne kadar artık ülkesinin kralı olmasa da "taçsız kral" 2. Constantin'in oğlunun düğününe dünyanın önde gelen ailelerinin temsilcileri de katıldı. O sırada Maria Olympia ile sevgili olan Pearson da onlardan biriydi.