Kraliyet sarayÄ±nÄ±n duvarlarÄ±nÄ± sarsan ihanet iddiasÄ±: Dedikodu misafirlerin memleketinden geldi... Ã–nce park gezisi sonra dans gecesi

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KRALÄ°YET DÃœNYASINDA Ä°HANET Ä°DDÄ°ALARININ SONU GELMÄ°YOR

YaÅŸanan gerÃ§eklere bakÄ±lÄ±rsa pek Ã¶yle deÄŸil. Ã–rneÄŸin ÅŸu anda Ä°ngiltere'nin kralÄ± olan Charles'Ä±n eski karÄ±sÄ± Diana'yÄ± bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyanÄ±n gÃ¶zÃ¼ Ã¶nÃ¼nde aldattÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilmeyen kalmadÄ±.

AynÄ± ÅŸekilde bÃ¼yÃ¼k oÄŸlu Prens William iÃ§in de aynÄ± sÃ¶ylentiler ortalarda dolaÅŸÄ±yor. TahtÄ±n gelecekteki varisi Prens William'Ä±n 2011 yÄ±lÄ±nda evlendiÄŸi karÄ±sÄ± Kate Middleton'Ä± aldattÄ±ÄŸÄ±na dair iddialarÄ± bilmeyen yoktur.

Her ne kadar birÃ§ok kiÅŸi William ile kendisi de evli olan aile dostu Lady Rose Hanbury arasÄ±nda bir yasak iliÅŸki olacaÄŸÄ±na inanmasa da bu konu uzun sÃ¼redir gÃ¼ndemi meÅŸgul ediyor.

AynÄ± ÅŸekilde Ä°sveÃ§ kraliyet ailesi de Veliaht Prenses Victoria'nÄ±n kocasÄ± Prens Daniel ile ilgili ihanet iddialarÄ±nÄ± yÄ±llarca saklasa da sonunda ortaya Ã§Ä±kÄ±p bunlarÄ± yalanladÄ±.

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Hatta Prens Daniel, hayatÄ±nda yapmadÄ±ÄŸÄ± bir ÅŸeyi yaptÄ± ve bu konuda bir rÃ¶portaj bile verdi. Bu sÃ¶ylentilerin artÄ±k Ã¼lke sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± aÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bunlara inananlarÄ±n akÄ±ldan yoksun olduÄŸunu savundu.

Hepsini geÃ§elim, geÃ§en hafta bÃ¼yÃ¼k kÄ±zÄ± Leonor'un 18 yaÅŸÄ±na girmesi nedeniyle bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyada bÃ¼yÃ¼k sÃ¼kse yapan, genÃ§ ve gÃ¼zel prenses sayesinde imajÄ±nÄ± yÃ¼kselten Ä°spanyol kraliyet ailesinin eline kimse bu konuda su dÃ¶kemez.

Felipe'nin babasÄ± eski kral Juan Carlos'un karÄ±sÄ± Sofia'yÄ± aldattÄ±ÄŸÄ±nÄ± da bir kuÅŸak ezbere biliyor. Hatta eski kralÄ±n eski metresleri bugÃ¼n bile Ã§Ä±kÄ±p basÄ±na demeÃ§ verip iliÅŸkilerini anlatÄ±yor.

Ama sanmayÄ±n ki dÃ¼nyanÄ±n Ã§eÅŸitli Ã¼lkelerinde varlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼ren monarÅŸi aileleri iÃ§indeki ihanet iddialarÄ± bÃ¶ylece bitti. Bu ihanetlerin bazÄ±larÄ± iddia olarak kaldÄ± bazÄ±larÄ±nÄ±n gerÃ§ek olduÄŸu kanÄ±tlandÄ±.

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AÄ°LE Ä°Ã‡Ä° YASAK AÅžK Ä°DDÄ°ASI DÃœNYAYI ÅžOKE ETMÄ°ÅžTÄ°

TaÃ§lÄ± dÃ¼nyada yaÅŸanan ihanet iddialarÄ±na bir yenisi daha eklendi diye rahatlÄ±kla sÃ¶yleyebiliriz.

Ã‡Ã¼nkÃ¼ son bir haftadÄ±r baÅŸka bir Ã¶nde gelen kraliyet ailesi Ã¼yesi hakkÄ±nda bÃ¶yle bir ihanet sÃ¶ylentisi var.

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AslÄ±nda bu sÃ¶ylentinin kahramanÄ± olan aile geÃ§en yÄ±l da bir yasak aÅŸk iddiasÄ±yla konuÅŸulmuÅŸtu.

O dÃ¶nemde sÃ¶ylentilerin baÅŸrolÃ¼nde "kahramanÄ±mÄ±zÄ±n" karÄ±sÄ± ile erkek kardeÅŸi vardÄ±. Bu kez ise kendisi var.

Gelin bir bakalÄ±m taÃ§lÄ± dÃ¼nyayÄ± sarsan bu sÃ¶ylenti kimle ilgiliymiÅŸ.

PICASSO SERGÄ°DÄ°, FLAMENKO GECESÄ°

Bu kÄ±saca toparladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ve birkaÃ§ gÃ¼ndÃ¼r Ä°spanyol magazin basÄ±nÄ±nÄ±n manÅŸetlerinden inmeyen kaÃ§amak aÅŸk sÃ¶ylentisinin kahramanÄ± Danimarka'nÄ±n veliaht prensi Frederik.

Bu arada hemen bir parantez aÃ§alÄ±m.. Danimarka'nÄ±n gelecekteki kralÄ±55 yaÅŸÄ±ndaki Prens Frederik ile eÅŸi Prenses Mary ÅŸu gÃ¼nlerde KraliÃ§e Margrethe ile birlikte Ä°spanya KralÄ± Felipe ile eÅŸi KraliÃ§e Letizia'yÄ± aÄŸÄ±rlÄ±yor.

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TÃ¼m dÃ¼nya bu ziyarette yaÅŸananlarÄ± Ã¶zellikle de herkesin taÃ§larÄ±nÄ± ve niÅŸanlarÄ±nÄ± takarak katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± resmi yemeÄŸi konuÅŸuyor.

Ama Ä°spanyol magazin gazetelerinin Felipe ve Letizia'nÄ±n resmi ziyaretine ev sahipliÄŸi yapan Frederik ile ilgilenme nedeni elbette baÅŸka.

Ortada dolanan ve Ä°spanyol magazin basÄ±nÄ±na da yansÄ±yan iddialara gÃ¶re Prens Frederik, Ä°spanya'da bir kaÃ§amak yaptÄ±. Tabii ki bu sÄ±rada yalnÄ±z baÅŸÄ±na deÄŸildi.

EVÄ°NDE KALDIÄžINI BÄ°LE Ä°LERÄ° SÃœRDÃœLER

Ä°leri sÃ¼rÃ¼lenlere gÃ¶re ona MeksikalÄ± sosyelit Genoveva Casanova eÅŸlik etti. Hatta basÄ±n, bu sÃ¶ylentileri bir adÄ±m daha ileri taÅŸÄ±yÄ±p Frederik'in 47 yaÅŸÄ±ndaki Casanova'nÄ±n evinde kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bile yazdÄ±.

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Ä°spanyol Lecturas dergisi, kapaÄŸÄ±nda Frederik ile Genoveva olduÄŸunu ileri sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ bir kadÄ±nla bir erkeÄŸin fotoÄŸrafÄ±nÄ± yayÄ±nladÄ±. BazÄ± kiÅŸilere gÃ¶re fotoÄŸraftaki adam kesinlikle Frederik: Ama bazÄ±larÄ±na gÃ¶re de o adamÄ±n Prens ile tek benzerliÄŸi sakallÄ± olmasÄ±.Â

'GERÃ‡EÄžÄ°N KÃ–TÃœ NÄ°YETLE Ã‡ARPITILMASI'

Bu arada Genoveva Casanova, Hola dergisine bir aÃ§Ä±klama gÃ¶nderdi ve bu yasak aÅŸk, kaÃ§amak aÅŸk iddialarÄ±nÄ± kesin bir dille yalanladÄ±.

Casanova aÃ§Ä±klamasÄ±nda bu iddialarÄ±n gerÃ§ek dÄ±ÅŸÄ± olmakla kalmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aynÄ± zamanda gerÃ§ekleri kÃ¶tÃ¼ niyetli bir ÅŸekilde Ã§arpÄ±ttÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Genoveva Casanova, konuyla ilgili olarak avukatlarÄ±nÄ±n harekete geÃ§eceÄŸini de satÄ±rlarÄ±na ekledi.

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'SEVGÄ°LÄ°M OLSA Ã–YLE HERKESÄ°N Ä°Ã‡Ä°NDE GEZER MÄ°YDÄ°M!'

Hola dergisine gÃ¶re olaylar ÅŸu ÅŸekilde geliÅŸti: Prens Frederik, Ä°spanya'ya 12 saatlik bir gezi planladÄ±. AmacÄ± biraz sergi gezmek biraz yerel lezzetler tatmak ve Ã¼lkenin geleneksel mÃ¼ziÄŸini dinlemekti.



Fakat kendisine eÅŸlik edecek olan arkadaÅŸÄ± hastalandÄ±. SaÄŸlÄ±k sorunlarÄ± nedeniyle Frederik'in programÄ±na katÄ±lamayÄ±nca da kendisi yerine Genoveva'dan bunu rica etti.

Ä°leri sÃ¼rÃ¼lenlere gÃ¶re Frederik ile Genoveva, Madrid'deki Retiro Park'tan Ã§Ä±karken gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. O sÄ±rada yanlarÄ±nda herhangi bir koruma yoktu. Hatta ikili Ã¶ylesine sÄ±radan gÃ¶rÃ¼nÃ¼yordu ki kimse yanlarÄ±ndan geÃ§enlerden birinin Danimarka Veliaht Prensi olduÄŸunu bile anlamadÄ±.

Genoveva ile Frederik daha sonra Picasso sergisini gezdi. Oradan Ã§Ä±kÄ±nca yemek yiyen ikili, geceyi Ã¼nlÃ¼ bir flamenko gÃ¶sterisi izleyerek tamamladÄ±.

Genoveva Casanova, Ä°spanyol Vanitatis dergisine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada " AramÄ±zda bÃ¶yle bir iliÅŸki olsa onunla bÃ¶yle herkesin iÃ§inde, halka aÃ§Ä±k yerlerde gezeceÄŸimizi mi sanÄ±yorsunuz" dedi.

KÃœÃ‡ÃœK PRENS'Ä°N YENGESÄ°NE AÅžIK OLDUÄžU Ä°LERÄ° SÃœRÃœLMÃœÅžTÃœ

Biraz Ã¶ne Danimarka Kraliyet SarayÄ±'nÄ±n geÃ§en yÄ±l da tuhaf bir aÅŸk iddiasÄ±yla gÃ¼ndeme geldiÄŸini sÃ¶ylemiÅŸtik. Bunu da bir hatÄ±rlayalÄ±m.

O dÃ¶nemde ortaya atÄ±lan iddiaya gÃ¶re Prens Frederik'in erkek kardeÅŸi Prens Joachim, yengesine yani Prenses Mary'ye aÅŸÄ±ktÄ±. Yine ileri sÃ¼rÃ¼lenlere gÃ¶re Frederik'in karÄ±sÄ± Mary'ye yakÄ±nlaÅŸmaya Ã§alÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ hatta bir keresinde onu zorla Ã¶pmeye bile kalkÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.

Hatta Joachim'in yengesine olan aÅŸkÄ±na kanÄ±t olarak kendi karÄ±sÄ± Marie'nin Mary'ye olan benzerliÄŸi gÃ¶sterilmiÅŸti.

BEKLENMEDÄ°K BÄ°R ADIM GELDÄ°

Bu "yasak aÅŸk" iddialarÄ±na dair Danimarka SarayÄ±'ndan herhangi bir aÃ§Ä±klama gelmedi. Fakat sÃ¶ylentilerin Ã¼zerinden Ã§ok geÃ§meden KraliÃ§e Margrethe beklenmedik bir adÄ±m attÄ±.

Joachim'in eski ve yeni eÅŸlerinden dÃ¼nyaya gelen Ã§ocuklarÄ±nÄ±n unvanlarÄ±nÄ± ellerinden aldÄ±. Yani bir baÅŸka deyiÅŸle kraliyet ailesini kÃ¼Ã§Ã¼lttÃ¼.

Bu durum Joachim ile karÄ±sÄ± Marie iÃ§in bir ÅŸok oldu. Zaten bir sÃ¼redir iki eltinin yani Mary ile Marie'nin iyi geÃ§inemediÄŸi biliniyordu. Hatta Joachim ve ailesi Marie'nin memleketi olan Fransa'da yaÅŸÄ±yordu belli sÃ¼relerle.

Ã‡ocuklarÄ±nÄ±n unvanlarÄ±nÄ±n alÄ±nmasÄ±ndan sonra Ã§ift, bu kez tamamen Fransa'ya yerleÅŸti. ArtÄ±k sadece Ã¶nemli gÃ¼nlerde Danimarka'ya gidip katÄ±lmalarÄ± gereken etkinliklerde yer alÄ±yor.

GÃ¶rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ gibi modern Ã§aÄŸlara raÄŸmen eski gelenekleri sÃ¼rdÃ¼ren ve varlÄ±klarÄ±nÄ± koruyan kraliyet aileleriyle ilgili iddialar, sÃ¶ylentiler bitecek gibi deÄŸil. BÃ¼yÃ¼k olasÄ±lÄ±kla kendileri bunu Ã§ok istemeseler bile magazin basÄ±nÄ±nÄ±n sayfalarÄ±nÄ± sÃ¼slemeyi de sÃ¼rdÃ¼recek bu aileler.

Prens Frederik ile soylu bir aileden gelmeyen AvustralyalÄ± Mary Donaldson, 2004 yÄ±lÄ±nda gÃ¶steriÅŸli bir tÃ¶renle evlendi. Ã‡iftin dÃ¶rt tane Ã§ocuÄŸu bulunuyor.Â