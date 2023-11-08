İkisinin de beş kuruşu kalmadı... Sokaklarda öpüşerek intikam alıyorlar

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SOKAKLARDA AŞK GÖSTERİSİ SERGİLİYORLAR

İlişkilerinin ve evliliklerinin ilk döneminde de olan buydu zaten. Eşlerini aldattıkları için kendilerine yönelen bütün eleştirileri göğüsleyip kurdukları yuva bir anda genişledi. Aşklarının tam beş tane meyvesi dünyaya geldi kısa sürede.

Ama sonra işler değişti. Evlerindeki sorunlar dışarı taştı. Evlilikleri ciddi bir sarsıntı geçirmeye başladı. Bu durum da uzun süre devam etti.

Zaten sonuç olarak bir zamanlar, eşlerine ihanet ederek kurdukları yuva darmadağın oldu. Şimdi ise ikisi de kendi yollarında ama benzer bir konuyla gündeme geliyor. Her ikisi de yeni sevgilileriyle sokaklarda aşk gösterisi sergiliyor.

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İKİSİNİN DE HAYATINDA BAŞKALARI VAR

Bu kısaca özetlediğimiz Hollywood'un en nüfuzlu ailelerinden birinde dünyaya gelen Tori Spelling ile eski eşi Dean McDermott'un öyküsü.

2006 yılında evlenen beş çocuk sahibi Speling ile McDermott, son bir buçuk yıldır bozulan evlilik ilişkileriyle gündeme geliyor. Hatta bir ara öyle bir noktaya geldi ki işler, birçok kişi "Onlar hala boşanmadı mı?" diye yorum yapmaya bile başladı.

Spelling ile McDermott. her ne kadar resmi olarak boşanmasalar da artık ayrı hayatlar yaşıyorlar. Hatta işi, hayatlarına giren yeni sevgilileriyle sokaklarda aşk gösterisi yapmaya kadar bile götürdüler.

Önce Dean MCDermott, yeni sevgilisi Lily Calo ile sokaklarda öpüşürken görüntülendi. Hem de defalarca.

Ardından Tori Spelling de boş durmadı. O da eski kocasına fiziksel olarak çok benzeyen bir genç adamla bir gece vakti sokaklarda öpüşürken objektiflere yakalandı. Bütün bunlar da magazin kulislerinde "birbirlerinden böyle intikam alıyorlar" şeklinde yorumlandı.

İNTİKAM ÖPÜŞMELERİ

Bu "intikam öpüşmeleri zincirine" yeni bir halkayı Dean MCDermott ekledi. Bir süre önce Los Angeles'ta sosyal yardım almak için başvuru yapmaya gittiği bir ofise girerken görüntülenen Dean McDermott, yeni aşkıyla bir kez daha sokaklarda öpüşürken görüntülendi. Ondan birkaç gün önce de aynı görüntüleri yeni aşkıyla Tori Spelling sergilemişti.

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İLK GÖRÜŞTE AŞKTI.... GÖZLERİ KİMSEYİ GÖRMEDİ

Oysa çiftin ilişkisi çok ani ve örneğine filmlerde rastlanacak bir şekilde başlamıştı. Eski çift, 2005 yılında Mind Over Murdere adlı filmin setinde tanışmıştı.

O sırada Tori Spelling ilk eşi Charlie Shanian ile evliydi. Dean McDermott da Mary Jo Eustace ile. Fakat Eros'un okları ikisini vurmuştu bir kere. Hem de ilk görüşte!

Tori Spelling bu durumu 2009 yılında piyasaya çıkan kitabında şöyle satırlara dökmüştü: "İlk görüşte aşktı. Sonra onun parmağında evlilik yüzüğü olduğunu fark ettim. Evet... Zaten benim de bir kocam da vardı." Belli ki her ikisinin de evliliği onların birbirlerinden uzak durmasına yetmedi.

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'O SABAH İLK KEZ ONUN YANINDA UYANDIM'

Spelling'in kitabında anlattığına göre bir geceyi Dean McDermott ile birlikte bir otelde geçirdiler. O günün sabahını da anılarını topladığı kitapta şöyle satırlara döktü Tori Spelling:

" Ertesi sabah Dean'in yanında uyandığımda içimde hiçbir pişmanlık yoktu." Anlattığına göre Shanian ile sürdürdüğü evlilikte zaten birçok sorun vardı o sırada.

Spelling, McDermott ile geçirdiği o geceden hiçbir pişmanlık duymamasını da olumlu bir işaret olarak algıladı.

Zaten ilişkileri başladıktan sonra bir yıl bile olmadan Fiji'de evlendiler. Ardından da beş tane çocuk geldi.

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Ama son birkaç yıldır Spelling ile McDermott'un evliliği tuzla buz oldu. Öte yandan her ikisi de maddi zorluklar yaşamaya başladı.

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SORUNLAR BİTMEK BİLMEDİ

Spelling önce ailece yaşadıkları evi küf sardığını ve sağlıklarının tehlikeye girdiğini sürekli hasta olduklarını sosyal medya hesabından duyurdu.

Bunun üzerinden çok zaman geçmeden de Spelling'in beş çocuğuyla birlikte ucuz bir yo kenarı motelinde kaldığını belgeleyen görüntüler ortaya çıktı.

Bir süre arkadaşının evine sığınan Spelling sonra da çocuklarını alıp karavan parkına taşındı. Bu arada arasının bozuk olduğu Dean McDermott da dört tane erkek arkadaşıyla kiralık bir eve çıktı iddia edilenlere göre.

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BABASININ MİLYON DOLARLIK MİRASINDA DOĞRU DÜRÜST PARA ALAMADI

Sonuç olarak Hollywood'un en zengin yapımcılarından biri olan Aaron Splling'in kızı Tori annesi Candy bütün mirasın kontrolünü elinde tuttuğu için milyonlarca dolardan faydalanamıyor.

Bu yüzden de eskisi gibi lüks malikaneler yerine onun için alışılması zor olan yerlerde yaşıyor.

Aynı durum Dean McDermott için de geçerli. O da geçtiğimiz haftalarda Los Angeles'ta sosyal yardım almak için gittiği bir ofiste görüntülendi.

Ama bütün bunlara rağmen eski çift, hayatla bağlantılarını tamamen kesmedi. Hatta kalplerinin kapılarını yeni aşklara bile açtı.

O yüzden de her ikisi de yeni sevgilileriyle sık sık yaşadıkları Los Angeles sokaklarında aşk gösterisi yaparken görüntüleniyor.