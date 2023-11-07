Yıllar sonra kavuştuğu kocasını beğeniyle süzen hayranlarına çıkıştı: Geri çekilin... Ondan uzak durun!

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BU KEZ ELLERİNİ ÇABUK TUTUP EVLENDİLER

Aslında genel olarak böyle durumlarda ayrılan yollar nadiren tekrar birleşir. İşte bu pek rastlanmayan durum onlar için de gerçek oldu.

Yıllar sonra yeniden bir araya geldiler ve bir daha ayrılmamaya karar verdiler. Üstelik ellerini çabuk tutup hemen evlendiler bu kez.



Her ne kadar haklarında evliliklerinin yolunda gitmediğine dair bazı söylentiler olsa da onlar birbirlerine kelimenin tam anlamıyla dört elle sarılmış gibi görünüyor.

Öyle ki sokakta yürürken birinden birine "yan gözle" bakana bile tepki gösteriyorlar. İşte bunun son örneklerinden biri de geçtiğimiz hafta sonu yaşandı. Gelin bir bakalım... Kim bunlar ve neler oldu.

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"Yıllar sonra yeniden bir araya gelip muradına eren" dediğimizde zaten herkesin aklına Jennifer Lopez ile Ben Affleck geldi kuşkusuz.

Bilenler, onların öyküsünü biliyor zaten. 2000'lerin başında nişanlandılar, ayrıldılar... O süreç ikisi için de kolay değildi elbette.

Ama bir yandan da hayat devam etti. Lopez, Marc Anthony ile evlenip ikiz çocuk sahibi oldu. Affleck de Jennifer Lopez ile hayatını birleştirdi ve üç çocuk babası oldu.

Aradan geçen yılların ardından, magazin basınının taktığı isimleriyle Bennifer yeniden bir araya gelip bu kez evlendi.

Gösterişli düğünün ardından da ünlü çift, birçok söylentinin merkezine oturdu. Bunun nedeni de aralarının göründüğü kadar iyi olmadığıydı.

Ama bu söylentiler bir yana Jennifer Lopez ile Affleck, bu kez birbirlerini kaybetmemek için ellerinden geleni yapıyor görünüşe göre.

KOCASINA DİKKATLE BAKANLARA BAĞIRDI: GERİ ÇEKİLİN, ONDAN UZAK DURUN!

Biraz şaka yollu da olsa bunun son örneklerinden biri geçtiğimiz hafta sonu yaşandı. 54 yaşındaki Lopez ile 51 yaşındaki Affleck, hafta sonu Hollywood'da bir bit pazarını ziyaret etti.

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Tabii ki o sırada da peşlerinde paparazziler vardı. Yol kenarında toplanan basın görevlileri, ellerindeki kameralar ve objektiflerle ünlü çifti görüntülemeye başladı. O sırada da başka bir ilginç olaya tanık ettiler.

Lopez ile Affleck, pazardan çıktılar. Affleck, karısı Lopez'in arabaya binmesi için kapıyı açtı. Sonra da sürücü koltuğuna geçmek için otomobilin etrafından dolaşmaya başladı.

İşte tam o sırada da Ben Affleck'i fark etti hemen yanlarından geçen bir araçtakiler. Beğeni dolu sesler yükseldi ve meraklı, ilgi dolu bakışlar ünlü oyuncuya yöneldi.

Tabii bu arada kocası Ben Affleck'e yönelen bu beğeni dolu bakışlar Jennifer Lopez'in de dikkatini çekti. Bunun üzerine ünlü yıldız şakacı bir şekilde, Affleck'i süzen hayranlarına "Kocamdan uzak durun" diye bağırdı. Elbette bu şakanın ardında ne kadar gerçek yattığı da merak konusu oldu.

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GEÇ BULDU, ÇABUK KAYBETMEK İSTEMİYOR

Şaka bir yana Lopez'in yıllar sonra nihayet evlendiği Ben Affleck'i kaybetmemek için elinden geleni yaptığı iddiaları da bir süredir basına yansıyordu.

Hatta Lopez'in durumu, zaman zaman giyim tarzında ve toplum içinde sergilediği davranışlardaki farklılık vücut dili uzmanlarının bile dikkatini çekmişti.

54 yaşındaki Lopez, ünlülerin beden dilleri konusunda yaptığı yorumlarla tanınan Judi James tarafından mercek altına alındı. Zaten Lopez'in Ben Affleck'i etkilemeye çalıştığı da onun yorumu. Gelin bir bakalım Judi James, Jennifer Lopez'in davranışlarını nasıl yorumladı.



Mirror gazetesine konuşan Judi James, Jennifer Lopez'in son dönemde paparazzi kameraları karşısında sergilediği davranışlarıAffleck'i etkileme çabasına bağladı.



Bakın bu konuda neler söyledi James: " Lopez'in paparazzi kameralarını kapatmaya çalışması, özensiz giyimi hep kocasını etkilemeye çalıştığının bir göstergesi."



James sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: " Genellikle Ben Affleck, paparazzilere karşı huysuz tavırlar sergiliyor. Jennifer de onun ruh halini yakalamış ya da kopyalamış gibi. Belki de ona evliliklerinde asi bir genç gibi görünen tek kişinin kendisi olmadığını anlatmaya çalışıyor. Bu şekilde de onu etkileme peşinde."

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