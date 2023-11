Efsane oyuncu o sahneyi anlattı: Dudaklarımı ondan kurtaramadım... Kan aktığına bile inanmadı

Haberin Devamı

HEPSİNİN HİKAYESİ BAŞKA

Bu arada o sahnelerde kamera karşısına geçen oyunculara sorarsanız da size çok başka hikayeler anlatırlar.

Bazen gerçek hayatta da birbirleriyle sevgili olan oyuncular o sahnelerde rol alsa da çoğu bunu sadece "iş gereği" yapar.

Bazılarının hafızasında da seyircinin nefesini tutarak izlediği o sahnelerden tatsız hatıralar kalır. Bazıları için bu "tatsız" kelimesini kullanmayalım da "enteresan" diyelim.

İşte bunlardan birini de ekranın efsane yıldızlarından biri anlattı. Senaryo gereği kamera karşısına geçtikleri öpüşme sahnesinde dudaklarını rol arkadaşından kurtaramadığını hatta biraz kan aktığını söyledi.

EMEKTAR OYUNCU YAŞADIKLARINI ANLATTI

Belki yeni nesiller izlememiştir ama bir zamanlar tüm dünyada seyirciyi ekran karşısına çivileyen Dynasty (Hanedan) adında bir dizi vardı.

O dizinin yıldızlarından biri olan Joan Collins, bir süre önce yayınlanan "Behind the Shoulder Pads: Tales I Tell My Friends" adlı kitabında onlarca yıldır sürdürdüğü kariyerinde yaşadığı ilginç olaylara yer verdi.

İşte bunlardan biri de o ünlü Hanedan dizisinde birlikte kamera karşısına geçtiği rol arkadaşıyla yaşadıkları.

Joan Collins, dizinin bir öpüşme sahnesinde Farsworth Dexter karakterini canlandıran Michael Nader ile kamera karşısına geçti. Bu karakter Collins'in oynadığı Alexis Carrington Colby karakterinin üçüncü kocasıydı.

İki oyuncunun da bir sahnede senaryo gereği öpüşmesi gerekiyordu. Ama o sahnenin sonu Collins açısından pek de iyi olmadı.

O SAHNENİN SONU İYİ OLMADI

Joan Collins, kitabıyla ilgili olarak bir magazin sitesine verdiği röportajda o anlardan da söz etti. Emektar oyuncu sözlerine "Michael Nader, öpüşme sahnelerini severdi" diyerek anlatmaya başladı.

Sonra da o sahneyle ilgili başka ayrıntılar verdi. Collins "Bir noktada çok fazla heyecanlandı ve dudağımı ısırdı. Dudağım biraz kanadı. Sonra kan aşağıya doğru süzülmeye başladı. Ona dudağımı kanattığını söyledim. Ama bana bunun kan değil ruj olduğunu söyledi."

Collins'in anlattığına göre Michael Nader o sahnede çok heyecanlanmıştı. Ama efsane oyuncu, rol arkadaşıyla aralarında set dışında herhangi bir romantik ilişkileri olmadığını da ifade etti.

Dizide rol alan bazı oyuncuların gerçek hayatta da birbirlerine aşık olduklarını hatırlatan Collins, o sırada hem kendisinin hem de Michael Nader'in evli olduğunu söyledi.Bu yüzden de aralarında herhangi bir yakınlaşma olmadığını ekledi.

Şu anda 90 yaşında olan Joan Collins, Hanedan dizisinin son bölümüne kadar birlikte kamera karşısına geçtiler. Michael Nader ise 2021 yılında 76 yaşındayken hayata veda etti.

Joan Collins, bugün 90 yaşında. Ama hala giyimi kuşamı ve makyajıyla gençlik yıllarını hiç aratmıyor.