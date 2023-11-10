'Bana bir sevgili bulun' diye yalvarÄ±yordu: Ama ÅŸimdi herkes ona 'metres' diyor

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Tabii bu arada hemen hatÄ±rlatalÄ±m ki diÄŸer taraf da kendi Ã§evresinde tanÄ±nmÄ±ÅŸ biri. Ama bu iki kiÅŸiden biri evli diÄŸeri de boÅŸanmÄ±ÅŸ olunca sÃ¶ylentiler de merak uyandÄ±rÄ±yor. Hatta onu tanÄ±mayanlar da hakkÄ±nda biraz daha bilgi sahibi olmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar.

Gelin bir bakalÄ±m kimlerden sÃ¶z ettiÄŸimize... Ã–ncelikle sÃ¶yleyelim ki bu konu dÃ¼nyanÄ±n Ã¶nde gelen, bugÃ¼ne kadar saygÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ± korumayÄ± baÅŸaran kraliyet ailelerinden biriyle ilgili. SÃ¶zÃ¼ Ã§ok uzattÄ±k, hemen geÃ§elim..

AdÄ± Meksika asÄ±llÄ± sosyelit ile aÅŸk sÃ¶ylentilerine karÄ±ÅŸan Danimarka Prensi Frederik, 2004 yÄ±lÄ±ndan beri AvustralyalÄ± Mary Donaldson ile evli. Bu evlilikten sonra "prenses "unvanÄ±nÄ± alan Mary, kocasÄ± tahta geÃ§tiÄŸinde konsort kraliÃ§e olacak. Ã‡iftin dÃ¶rt tane Ã§ocuÄŸu bulunuyor.Â

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Bir anda magazin gÃ¼ndemine bomba gibi dÃ¼ÅŸen bu iki kiÅŸiden biri Danimarka'nÄ±n gelecekteki kralÄ± Prens Frederik.

DiÄŸeri de 25 yÄ±ldÄ±r Ä°spanya'da yaÅŸayan MeksikalÄ± sosyelit ve TV Ã¼nlÃ¼sÃ¼ Genoveva Casanova. Bu iÅŸin bu kadar konuÅŸulmasÄ±nÄ±n nedeni de Frederik'in, 2004 yÄ±lÄ±ndan bu yana AvustralyalÄ± Mary Donaldson ile evli ve dÃ¶rt Ã§ocuk babasÄ± olmasÄ±.

DERGÄ°YE KAPAK OLDULAR

Frederik ile Genoveva'nÄ±n bir sÃ¼re Ã¶nce Madrid'de kaÃ§amak bir buluÅŸma yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼lÃ¼yor. Hatta ikilinin Madrid'deki Ã¼nlÃ¼ Retiro Park'tan Ã§Ä±karken Ã§ekilen fotoÄŸraflarÄ± da Ä°spanyol magazin dergisi Lecturas'Ä±n kapaÄŸÄ±nda yer aldÄ±. BazÄ± kiÅŸiler o karede Genoveva'nÄ±n yanÄ±ndakinin Frederik olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rse de bu konu yine de kafa kurcalÄ±yor.

Biraz Ã¶nce de sÃ¶ylediÄŸimiz gibi bu sÃ¶ylentinin kahramanlarÄ±ndan Frederik'i herkes tanÄ±yor. Ama yanÄ±ndaki Genoveva Casanova bÃ¼yÃ¼k bir merak konusu oldu. 47 yaÅŸÄ±ndaki sosyelit, sÃ¶ylentileri yalanlayan bir aÃ§Ä±klama yaptÄ±ktan sonra gÃ¶zlerden uzaklaÅŸtÄ±. Yani kelimenin tam anlamÄ±yla saklandÄ±.

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Ama bu durum yine de onunla ilgili bilgilerin dÃ¼nyaya yayÄ±lmasÄ±nÄ± engellemedi. Ã‡Ã¼nkÃ¼ ileri sÃ¼rÃ¼lenlere bakÄ±lÄ±rsa Casanova da epey ilginÃ§ bir kiÅŸilik.

CEP TELEFONUNU BÄ°LE KAPATTI

Tabii kendisi gÃ¶zlerden uzak kalmayÄ± tercih etse de Genoveva hakkÄ±nda onu tanÄ±yan biri bazÄ± ilginÃ§ aÃ§Ä±klamalar yaptÄ±. Ä°spanya'nÄ±n tanÄ±nmÄ±ÅŸ ekran yÃ¼zlerinden biri olan Susanna Griso bu kiÅŸi. Genoveva'nÄ±n Ã§evresiyle yakÄ±n olduÄŸu bilinen Griso, ikilinin nasÄ±l tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.

Onun sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re Genoveva Casanova ile Prens Frederik, lÃ¼ks bir av partisinde tanÄ±ÅŸtÄ±. ÃœnlÃ¼ sunucu bu konuda ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu: "Bunlar Ã§ok Ã¶zel buluÅŸmalar. KatÄ±lmak iÃ§in Ã§ok yÃ¼ksek miktarda para Ã¶denmesi gerekiyor. Kraliyet ailesi mensuplarÄ± ve Ã¶nde gelen ailelerin Ã§ocuklarÄ± katÄ±lÄ±yor. Bu av gezileri de genellikle Almanya ve Avusturya'ya dÃ¼zenleniyor."

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Sunucu Griso'nun anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re adÄ± Frederik ile aÅŸk sÃ¶ylentisine karÄ±ÅŸan Genoveva Casanova ÅŸu sÄ±ralar kÃ¶tÃ¼ gÃ¼nler geÃ§iriyor. Cep telefonunu kapattÄ± ve kimseyle gÃ¶rÃ¼ÅŸmÃ¼yor. Ã‡Ã¼nkÃ¼ herkesin kendisini arayÄ±p bu konu hakkÄ±nda konuÅŸmasÄ±nÄ± istemiyor.

'BANA BÄ°R SEVGÄ°LÄ° BULUN' DEMÄ°Åž

Bu arada 47 yaÅŸÄ±ndaki Genovea Casanova ile ilgili baÅŸka bir iddia daha var. Buna gÃ¶re daha Frederik ile fotoÄŸraflarÄ± yayÄ±nlanmadan birkaÃ§ gÃ¼n Ã¶nce Casanova basÄ±na verdiÄŸi demeÃ§te "Bana bir erkek arkadaÅŸ bulun" diye yalvarÄ±yordu. Yine aynÄ± demeÃ§te sÃ¶llediÄŸine gÃ¶re sekiz yÄ±ldÄ±r hayatÄ±nda kimse yoktu.

Casanova "Bir sÃ¼rÃ¼ insanla tanÄ±ÅŸtÄ±m. Ama en bÃ¼yÃ¼k isteÄŸim karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak birbirimizi sevebileceÄŸimiz birisi. Bu hayatta en deÄŸerli ÅŸey birinin seni sevmesidir" diye konuÅŸmuÅŸtu o ropÃ¶rtajda.

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Ä°spanyol basÄ±nÄ±na verdiÄŸi demeÃ§te Casanova, kendisi "dÃ¼nyanÄ±n en sÄ±kÄ±cÄ± kadÄ±nÄ±" olarak da tanÄ±mlamÄ±ÅŸtÄ±.

EVLÄ°LÄ°ÄžÄ°NÄ° Ä°HANET YIKTI Ä°DDÄ°ASI

Bu arada Genoveva Casanavo ile ilgili baÅŸka bir Ã§arpÄ±cÄ± bilgi daha... Sosyelit, oyuncu Cayetano Martinez ile iki yÄ±l sÃ¼ren bir evlilik yaptÄ±. 2008'de biten bu evlilÄŸiÄŸin daÄŸÄ±lma nedeninin ise Casanova'nÄ±n kocasÄ±nÄ±, MeksikalÄ± ÅŸarkÄ±cÄ± Luis Miguel ile aldatmasÄ± olarak gÃ¶steriliyordu. Hemen belirtelim ki ikili, bu yasak iliÅŸkiyi hiÃ§bir zaman doÄŸrulamadÄ±.

Yine bir not Casanova'nÄ±n eski kocasÄ± Cayetano Martinez de Irujo dÃ¼nyanÄ±n en zengin aristokratlarÄ±ndan biri olarak biinen Alba DÃ¼ÅŸesi'nin beÅŸ oÄŸlundan biri. Eski Ã§iftin bu evlilikten biri erkek diÄŸeri kÄ±z ikizleri bulunuyor.

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Casanova bugÃ¼ne kadar tanÄ±nmÄ±ÅŸ bazÄ± simalarla da romantik iliÅŸkiler yaÅŸadÄ±. Ä°spanya'Ä±n eski adalet bakanÄ± Jose Maria Michavilla, BirleÅŸmiÅŸ Miletler MÃ¼lteciler YÃ¼ksek KomiserliÄŸi'nden kÄ±demli danÄ±ÅŸman Gonzalo Vargas Llosa bunlardan bazÄ±larÄ±.

Genoveva Casanova, bir sÃ¼re Ã¶nce Ä°spanya'da yayÄ±nlanan Maskterchef Celebrity adlÄ± yarÄ±ÅŸma porgramÄ±na katÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.



Bu arada Ã¼nlÃ¼ sosyelitin 22 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸlu Luis ile birlikte Danimarka'yÄ± ziyaret ettiÄŸi de biliniyor.Â

Genoveva Casanova, Hola dergisine bir açÄ±klama gönderdi ve bu yasak aÅŸk, kaçamak aÅŸk iddialarÄ±nÄ± kesin bir dille yalanladÄ±. Casanova açÄ±klamasÄ±nda bu iddialarÄ±n gerçek dÄ±ÅŸÄ± olmakla kalmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aynÄ± zamanda gerçekleri kötü niyetli bir ÅŸekilde çarpÄ±ttÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Genoveva Casanova, konuyla ilgili olarak avukatlarÄ±nÄ±n harekete geçeceÄŸini de satÄ±rlarÄ±na ekledi.

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BÃ¼tÃ¼n bu kaÃ§amak aÅŸk sÃ¶ylentileri tam da Ä°spanya KralÄ± Felipe ile KraliÃ§e Letiza'nÄ±n Danimarka'ya yaptÄ±ÄŸÄ± resmi ziyaret sÄ±rasÄ±nda ortaya Ã§Ä±ktÄ±.Â Â