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Artık oda arkadaşı tahta kuruları: Sonunda o da ucuz otel odasına düştü:

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#Katie Price#İflas Eden Ünlüler#Mali Kriz Yaşayan Ünlüler
Artık oda arkadaşı tahta kuruları: Sonunda o da ucuz otel odasına düştü:
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2023 11:33

Gösteri dünyasında bir zamanlar lüks hayatlar yaşarken sonra her şeyini kaybedip zora düşenlerin öykülerini bilirsiniz. Bir şekilde iyi paralar kazanırken sonra çeşitli nedenlerle gözden düşen, yapımcılar tarafından kara listeye alınan ya da kendi hataları nedeniyle ciddi ekonomik sorunlar yaşayan ünlüler her zaman toplumun ilgisini çeker.

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HEPSİ BİR NEDENLE ZORA DÜŞTÜ
Bunun en çarpıcı örneklerinden biri de bir zamanlar geleceği parlak bir model olarak görülürken sokaklarda yaşamaya başlayan Loni Willison.

Onun neden bu halde olduğu belli aslında. Eski eşinden gördüğü şiddet, sonra kendini teslim ettiği kötü alışkanlıklar derken gözünü sokaklarda açtı bir dönemin genç yıldızı.

Son aylarda da Hollywood'un en zengin ailelerinden birine mensup olduğu halde önce ucuz bir yol kenarı motelinde ardından da karavanda yaşamaya başlayan Tori Spelling aynı nedenle gündemden düşmedi.

Artık oda arkadaşı tahta kuruları: Sonunda o da ucuz otel odasına düştü:

UCUZ OTEL ODALARINDA KALIYOR
Bütün bunlara yeni bir halka daha eklendi... Yaptırdığı estetik operasyonlarla çok konuşulan İngiliz yıldız Katie Price.

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41 yaşındaki Price, özellikle de bu estetik operasyonlar yüzünden ekonomik olarak zordaydı bir süredir. Üstelik bir yandan da 19 odalı malikanesinin yıllardır bitmeyen renovasyonu nedeniyle iyice borç batağına sürüklenmişti. 

Buna rağmen istediği gibi görününceye kadar yine bıçak altına yatmayı sürdüreceğini söyleyen, evini yeniletmeyi de bırakmayanPrice sonunda iflasını açıkladı.

Sonunda da ucuz otel odalarında yaşamaya başladı. Hatta New York'a gittiğinde kaldığı otel odasının görüntüleri de basına yansıdı. 

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MÜLKÜNÜ KAYBETMEMEK İÇİN ÇABALIYOR
Çok iyi para kazanırken satın aldığı, sonra da bakımsızlıktan neredeyse bir viraneye döndürdüğü malikanesinden taşınan Price artık böyle ucuz otel odalarında yaşıyor. Ama bir yandan da mülkünü tamamen kaybetmemek için de çabalıyor. 

Mahkeme ise onun beyan etmediği gizli bir gelir akışı olup olmadığını araştırıyor. Bu yüzden de Price son üç yılını mahkeme salonlarında geçiriyor. 

Katie Price'ın 19 odalı malikanesini yeniletmesi tam iki yıl sürmüştü. Hatta bir yandan da kazandığı parayı geri kazanmak için bu yenileme çalışmalarını bir TV kanalı için belgesel haline de getirdi Katie Price.

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BİLEREK YAPTIĞINI İLERİ SÜRENLER DE VAR
Bu arada Price'in böyle ucuz otel odalarında yaşamasını da iflas ilanını doğrulamak için kullandığı bir yöntem olarak tercih ettiği iddiaları da sosyal medyada dolaşıyor.

Bazı kişiler iflas eden Katie Price'in nasıl olup da hala 2 buçuk milyon sterlin değerinde bu evi satmadığını, elinde tutmaya çabaladığını sorguluyor.

2021 yılında Price 500 bin sterlin borcunu ödeyemediği için malikanesine el konulması kararı çıkmıştı. Hakkında açılan davanın dokümanlarına göre Katie Price'ın geçen nisan ayındaki borcu ise 3. 2 milyon sterlin.

Katie Price bir süre önce katıldığı bir sohbet programında iflas ettikten sonra akıl sağlığını korumakta zorlandığını ileri sürmüştü.

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AKIL SAĞLIĞINI KORUMAKTA ZORLANIYOR
Price, bir insanın iflas etmesi nedeniyle utanç duymaması gerektiğini belirtti o dönemde. Sonra da "İnsanlar farklı nedenlerle iflas edebilir. Geçen yıl akıl sağlığı açısından çok zor dönemlerden geçtim. Bunu yaşadığınızda önünüze faturalar gelir ve hiçbiriyle baş edemediğiniz için hepsini bir kenara bırakırsınız" diye konuştu.

Katie Price, son üç yıldır maddi sorunlarla boğuşuyor. Hatta bu yüzden farklı zamanlarda duruşmalara da çıkıyor. Yıldız, bunlardan birinde de mahkemeden özür dileyip, akıl sağlığı ile ilgili nedenlerle borçlarını ödeyemediğini söylemişti.

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Sonuç olarak Katie Price'ın iflasıyla ilgili duruşmalar yine tamamlanamadı. Her şey gelecek yıla kaldı. Görünüşe göre Price bu sorunla boğuşmayı bir süre daha sürdürecek.

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Katie Price'ın bir dargın bir barışık nişanlısı Kris Boyson ile New York'ta kaldığı ekonomik otel, internetteki seyahat sitelerinde olumsuz eleştiriler aldı. Otelde konaklayanlar pislik, bakımsızlığın yanı sıra odalardaki tahta kurusu böceklerinden de şikayet etti.

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#Katie Price#İflas Eden Ünlüler#Mali Kriz Yaşayan Ünlüler

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