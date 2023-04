Ahtapot yediğim için batmadım: Emlak yatırımları beni batağa sürükledi

Haberin Devamı

HANGİ ROL TEKLİF EDİLSE DÜŞÜNMEDEN OYNADI

İşte Hollywood'un ünlülerinden biri,boğazına kadar gömüldüğü borç batağı nedeniyle son yıllarda sık sık gündeme geliyordu. Aslında ünlü bir ailenin mensubu olan, sinema dünyasında hatırı sayılır bir kariyer yapan bu ünlü oyuncunun da adası hatta kendine ait bir değil iki tane şatosu bile vardı. Ama sonra işler ters gitti. Oyuncu, onun kadar varlıklı birinin bile altından zor kalkacağı bir borcun altına girdi. Peki ne mi yaptı?

Kelimenin tam anlamıyla "önüne gelen filmde" oynadı. Bu durum, hayranlarını kızdırsa da başka bir çaresi yoktu. Borcunu ödemek için bunu yapmak zorundaydı. Artık durumunu toparlayan oyuncu, maddi açıdan zorluk çektiği o "karanlık dönemi" samimiyetle anlattı.





'BORÇTAN KURTULMAK İÇİN BERBAT FİLMLERDE OYNADIM'

Başına gelenleri özetlediğimiz bu ünlü oyuncu, gerçek adıyla Nicolas Kim Coppola yani sinema dünyasında tanındığı şekliyle Nicolas Cage. Gerçek soyadından da anlaşılacağı üzere sinema dünyasının efsane yönetmenlerinden Francis Ford Coppola'nın yeğeni olan Nicolas Cage, 1990'larda kariyerinin en parlak dönemini yaşadı.

Hatta 1995 tarihli Leaving Las Vegas adlı filmle bir de Oscar kazandı. Ama sonra borç batağına girdi ve bundan kurtulmak için, birbirinden tuhaf hatta kendi deyimiyle "berbat" filmlerde kamera karşısına geçti.

Cage, konuk olduğu 60 Minutes (60 Dakika) adlı programda kısa süre önce yaşadığı ama sonunda toparladığı bu karanlık ve zorluklarla dolu dönemi anlattı. Kamera karşısına geçtiği Renfield adlı filmin tanıtımı için programa konuk olan Nicolas Cage "çalışmanın kendisi için bir kurtarıcı" olduğunu ifade etti.

AŞIRI EMLAK YATIRIMI BATIŞINA NEDEN OLDU

Bugüne kadar ardı ardına yaptığı beş evlilikle de bilinen Nicolas Cage, daha kısa bir süre önce toparlamayı başardığı maddi problemlerine "aşırı emlak yatırımlarının" neden olduğunu itiraf etti.

Nicolas Cage'e programda İngiltere ve Almanya'da satın aldığı şatoları, New Orleans'takimalikanesi ve özel adası soruldu. Cage borç batağına saplanmasının nedenini işte bu abartılı emlak yatırımlarına bağladı.

Nicolas Cage'in bir tane İngiltere'de (yukarıda) bir tane Almanya'da şatosu bulunuyordu. Oyuncunun çok sayıda malikanesi de vardı. Söylediğine göre bu abartılı emlak yatırımı onun borç batağına saplanmasına neden oldu.

Ünlü oyuncu bu durumu şöyle değerlendirdi: "Bunun nedeni, 80 dolar ödeyerek ahtapot yemem değildi. Yaptığım, aşırıya kaçan emlak yatırımlarıydı. Emlak piyasası çöktü ve ben zamanında o piyasadan çıkamadım. Borcum toplamda 6 milyon dolardı. Hepsini ödedim." Nicolas Cage, o süreçte hiçbir zaman iflas başvurusunda bulunmadığını da sözlerine ekledi.

İFLAS BAŞVURUSU YERİNE, NEFES ALMADAN ÇALIŞTI

Cage'in bu borçlardan kurtulmak için, iflas başvurusunda bulunmak yerine tercih ettiği yol farklı oldu. Anlattığına göre Las Vegas'a taşındı ve hiç durmadan filmlerde rol almaya başladı. Yılda üç ya da dört filmde oynadı ve bu şekilde yavaş yavaş borçlarından kurtuldu.

Deyim yerindeyse nefes almadan çalıştığı o süreci "karanlık zamanlar" diyerek tanımladı Cage. Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: " Çalışmak, benim kurtarıcı meleğimdi." Ünlü oyuncu, borçlarını tamamen ödemek uğruna, sadece bir maaş çeki için prestiji olmayan rollerde kamera karşısına geçtiğini itiraf etti. Cage, o önemde oynadığı bazı filmleri "berbat" diye nitelendirdi.

AMCASI ÜNLÜ YÖNETMEN, ESİN KAYNAĞI İSE JAMES DEAN

Gerçek adıyla Nicolas Kim Coppola, 1964 yılında dünyaya geldi. Ünlü yönetmen Francis Ford Coppola, onun, kendi izinden ilerleyen kızı Sofia Coppola, ailesinin sinemayla ilgilenen üyelerinden bazıları. Babası August Coppola bir edebiyat profesörü, annesi Joy Vogelsang ile dansçı ve koreograftı. Cage'in babası İtalyan, annesi ise Alman ve Polonya kökenli.

Nicolas Cage'e oyuncu olma arzusu veren James Dean. Oyuncu henüz 24 yaşındayken kendi kullandığı otomobille geçirdiği kaza sonucunda hayata veda etmişti.

UCLA School of Theater, Film and Television'a devam eden Cage, bir röportajında oyunculuğa yönelmesinin nedenini "James Dean olmak istiyordum" diyerek açıklamıştı. Buna esin kaynağı olan ise genç yaşta hayata veda eden Dean'ın rol aldığı Asi Gençlik ve Cennetin Doğusu adlı filmler olmuş.

Nicolas Cage, 15 yaşına geldiğinde amcası Francis Ford Coppola'yı, kendisine bir oyunculuk denemesi yapması için ikna etmeye çalıştı. Hatta onun birkaç filminde küçük roller üstlendi.

SOYADINI DEĞİŞTİRDİ

Ama ünlü ailelerden gelen birçok kişinin yaptığı gibi belki de kendisine birçok kapıyı kolayca açacak olan Coppola soyadını bir kenara bıraktı. Onun yerine meslek hayatında Cage soyadını kullanmaya karar verdi. Bu konudaki esin kaynakları ise bir çizgi roman kahramanı olan Luke Cage ve ünlü besteci John Cage.

1981 yılında The Best of Times adlı diziyle, ciddi anlamda oyunculuk kariyerine başladı. Bir yıl sonra da Fast Times at Ridgemont High adlı yapım için kamera karşısına geçti. İlk başrolünü 1983 yılında Valley Girl ile yaptı. Bunun ardından The Cotton Club, Birdy, Raising Arizona, Corelli'nin Mandolini, Melekler Şehri gibi yapımlar geldi.





EN ÇOK EVLENEN ÜNLÜLERDEN BİRİ

Nicolas Cage, gösteri dünyasının en çok evlenen ünlülerinden biri aynı zamanda. İlk evliliğini, 1995 ile 2001 arasında Patricia Arquette ile yaptı. 2002 ve 2004 arasında, kısa süre önce hayata veda eden Lisa Marie Presley ile hayatını birleştirdi. 2004 ile2016 arasında Alice Kim ile evli kaldı.

2019 yılında Erika Koike ile evlendi aynı yıl boşandı. Son olarak 2021 yılında Riko Shibata (yukarıda) ile evlendi. Cage'in Christina Fulton ile ilişkisinden 32 yaşında Weston, Alice Kim ile evliliğinden 17 yaşında Kal El, son eşi Shibata'dan da geçen yıl dünyaya gelen August Francesca adında üç tane çocuğu bulunuyor.