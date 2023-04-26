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Hep kötü haberlerle gündeme geliyordu: Bruce Willis ilk kez dede oldu: Bebek evde doğdu

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#Bruce Willis #Rumer Willis#Bruce Willis Dede Oldu
Hep kötü haberlerle gündeme geliyordu: Bruce Willis ilk kez dede oldu: Bebek evde doğdu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 26, 2023 11:23

Hollywood'un bir dönemine damgasını vuran Bruce Willis'ten son zamanlarda hep kötü haberler geliyordu. Önce ailesi tarafından, konuşma ve hafıza da dahil bazı bilişsel sorunlara yol açan afazi hastalığına yakalandığı açıklandı. Ardından yine hayranlarını üzen başka bir haber geldi: Willis'e demans teşhisi konulmuştu.

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ESKİ VE YENİ EŞLERİYLE ÇOCUKLARI SEVGİ ÇEMBERİNE ALDI
Ünlü oyuncunun sağlığıyla ilgili bu son gelişmeyi de yine ailesi duyurdu. İşte bu haber gerçekten de Willis'in kariyerinin artık sona geldiğinin bir göstergesiydi.

İlerleyen süreçte eski eşi Demi Moore ve şu anda evli olduğu Emma Heming başta olmak üzere her iki evliliğinden dünyaya gelen toplam beş kızı onu bir sevgi çemberine aldı. Olup bitenleri de sosyal medya hesaplarından paylaşıyorlar zaten.

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Hep kötü haberlerle gündeme geliyordu: Bruce Willis ilk kez dede oldu: Bebek evde doğdu

UZUN ZAMANDIR İLK KEZ GÜZEL HABER GELDİ
Bu kez Bruce Willis cephesinden mutlu edici bir haber geldi. 67 yaşındaki yıldız, hayatında ilk kez dede oldu.

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Bruce Willis'in, Demi Moore ile evliliğinden doğan büyük kızı Rumer, ilk bebeğini dünyaya getirdi. Sosyal medyadan yapılan paylaşımlara göre 34 yaşındaki Rumer Willis ile partneri Derek Richard Thomas'ın, geçen hafta bir kızı oldu.

Bu mutlu haberi çiçeği burnunda anne Rumer Willis, Instagram sayfasında paylaştı. Willis, kızının uyurken çekilen bir fotoğrafına yer verdiği paylaşımında "Sen saf bir büyüsün" diye yazdı. Kızının tam adının da Louetta Isley Thomas Willis olduğu bilgisini paylaştı genç şarkıcı ve oyuncu.

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Hep kötü haberlerle gündeme geliyordu: Bruce Willis ilk kez dede oldu: Bebek evde doğdu

BEBEĞİNİ EVDE DOĞURDU
Rumer Willis, o paylaşımında bir başka ayrıntıya da yer verdi. Kızını; 18 Nisan'da, Los Angeles'ta sevgilisiyle birlikte yaşadıkları evde dünyaya getirdiğini belirtti. Rumer Willis, paylaşımına "Sen bizim hayal ettiğimizin de ötesindesin" satırlarını da ekledi.

Rumer Willis'in bu mutlu duyurusuna annesi Demi Moore yorum yaparak minik Louetta'ya duyduğu büyük sevgiyi dile getirdi. Taze annenin babası Bruce Willis'in eşi Emma Heming Willis da "Aman Tanrım, biz onu çok seviyoruz" diye yazdı.

Rumer Willis'in kardeşi Tallulah "Seni her günün her anında çok seveceğim. Teyzelerin senin için deli oluyor" yazarak yeğeninin dünyaya gelişinden duyduğu heyecanı ifade etti.

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Rumer Willis'in bebeğinin dünyaya gelişini duyurduğu paylaşımına aralarında Melanie Griffith, Christie Brinkley, Jenna Dewan, kendisi de yakında anne olmaya hazırlanan Ireland Baldwin, Hilary Duff'ın da bulunduğu ünlülerden tebrik mesajları geldi.

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Hep kötü haberlerle gündeme geliyordu: Bruce Willis ilk kez dede oldu: Bebek evde doğdu

RUMER, ESKİ ÇİFTİN İLK ÇOCUĞU 
Rumer Willis, Demi Moore ile Bruce Willis'in 1987 ile 2000 arasında yaptığı evlilikten dünyaya gelen en büyük kızı. Eski çiftin bu evlilikten 29 yaşında Tallulah ve 31 yaşında Scout adında iki kızı daha bulunuyor.

Bruce Willis, ikinci evliliğini 2009 yılında Emma Heming ile yaptı. Yıldız oyuncunun bu evlilikten Mabel ve Evelyn adında iki kızı daha var.

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EVLİLİK BİTTİ, DOSTLUK SÜRÜYOR
Bruce Willis ile Demi Moore yıllar önce boşanmalarına rağmen dostça görüşmeyi sürdürüyor. Hatta Willis'in eski eşi Moore ile yeni eşi Heming arasında da sıkı bir dostluk var. Willis'in hastalığı, geniş aileyi birbirine daha fazla kenetledi. Willis'in eski ve yeni eşleri ile her ikisinden dünyaya gelen beş kızı, önemli olayları birlikte kutluyor. Ünlü oyuncu, sağlık sorunları yaşadığı bu zor dönemde de en büyük desteği kalabalık ailesinden buluyor.

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