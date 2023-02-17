Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek Haberleri

Bruce Willis'ten bir kötü haber daha!

Güncelleme Tarihi:

#Bruce Willis#Afazi#Frontotemporal Demans
Bruce Willisten bir kötü haber daha
Oluşturulma Tarihi: Şubat 17, 2023 09:59

Bruce Willis'ten bir kötü haber daha! Geçen yıl yakalandığı afazi hastalığı nedeniyle kariyerine son vermek zorunda olduğu ailesi tarafından açıklanan Willis'e yeni bir teşhis konuldu. Şu anda evli olduğu Emma Heming, eski eşi Demi Moore ve her iki evliliğinden dünyaya gelen beş kızının imzasıyla sosyal medyadan yapılan duyuruda Willis'e dementia teşhisi konulduğu açıklandı.

Haberin Devamı

YİNE DE KESİN BİR TEŞHİS KONULMASI RAHATLATICI
Söz konusu açıklamada, 67 yaşındaki Willis'e frontotemporal demans (FTD) teşhisi konulduğu belirtildi. Her ne kadar bugün herhangi bir tedavisi olmasa da sonuçta kesin bir teşhis konulmasının az da olsa iç rahatlatıcı olduğu notu da bu açıklamada yer aldı. Bu hastalık nedeniyle Bruce Willis'in iletişim kurma yeteneğinin de önemli ölçüde engelleneceği, ailesinin açıklamasında yer aldı.

Bruce Willisten bir kötü haber daha

HASTALIĞIN TEDAVİSİ YOK
Bruce Willis'in ailesi tarafından yapılan açıklamada şu bilgiler yer aldı: " Bruce'un durumu ilerledi ve artık daha belirli bir teşhisimiz var. frontotemporal demans (FTD). Maalesef iletişim kurma konusundaki zorluklar Bruce'un hastalığının belirtilerinden sadece bir tanesi. Bu acı verici olsa da kesin bir teşhis konulması rahatlatıcı."

Haberin Devamı

Ailesinin açıklamasında, günümüzde bu hastalığın tedavisi olmadığı belirtildi. Ancak bu durumun önümüzdeki yıllarda değişebileceğine de vurgu yapıldı. Bruce Willis'in hastalığı ilerledikçe bu hastalığın daha fazla ilgi çeker hale geleceği ve hastalıkla ilgili bir farkındalık yaratılabileceği belirtildi.

Gözden Kaçmasın

Hastalıkta ve sağlıkta büyük aile el ele İşte büyük ailenin son görüntüsüHastalıkta ve sağlıkta büyük aile el ele! İşte büyük ailenin son görüntüsüHaberi görüntüle

Bruce Willisten bir kötü haber daha

AİLESİ YİNE YANINDA OLACAK
Ailesinin imzasıyla yayınlanan açıklamada Bruce Willis'in 'sesini başkalarına yardım etmek amacıyla kullandığı' vurgulandı. "Kalbimizden biliyoruz ki eğer bugün yapabilseydi bu hastalıkla ilgili olarak küresel anlamda dikkat çekmek için bazı çalışmalar yapardı" denildi.

Eski eşi, yeni eşi ve beş tane kızı, geniş bir aile olarak yine Bruce Willis'in yanında olup ona destek vermeye devam edeceklerinin altını çizdi. Hayranlarından gelen desteğin de unutulmadığı açıklamada "Devam eden şefkatiniz, anlayışınız ve saygınız, Bruce'un hayatı olabildiğince dolu yaşamasına yardım etmemizi sağlayacak" denildi.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Bruce Willis hastalığı yüzünden kariyerine veda etmişti: 34 yıl sonra hatıralara yolculukBruce Willis hastalığı yüzünden kariyerine veda etmişti: 34 yıl sonra hatıralara yolculukHaberi görüntüle

Bruce Willisten bir kötü haber daha

DAHA ÖNCE AFAZİ TEŞHİSİ KONULMUŞTU
Daha önce yine ailesi tarafından yapılan açıklamada Willis'in hafıza ve konuşma sorunlarına yol açan afazi hastalığına yakalandığı duyurulmuştu.

Frontotemporal Demans: Bu hastalık genel olarak kişilik, davranış ve dil ile ilgili alanların yer aldığı beynin ön ve temporal loblarındaki sinir hücrelerinin parçalanması (dejenerasyonu) sonucu oluşan bir hastalık grubudur. Yaygın semptomlar davranış ve kişilik değişikliği, düşünme, yargılama, dil ve harekette bozulmadır.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bruce Willis#Afazi#Frontotemporal Demans

BAKMADAN GEÇME!

Pahalı kiralar ile dayanıksız binalar arasında kaldılar Kiracıların hakları ne Depreme dayanıklılık testi yaptırabilirler mi | 5 SORU 5 YANIT

Pahalı kiralar ile dayanıksız binalar arasında kaldılar! Kiracıların hakları ne? Depreme dayanıklılık testi yaptırabilirler mi? | 5 SORU 5 YANIT

#Deprem
Tabaklar bile yerinden oynamamıştı... Kahramanmaraştaki gizemli binanın müteahhidi konuştu

Tabaklar bile yerinden oynamamıştı... Kahramanmaraş'taki gizemli binanın müteahhidi konuştu

#Kahramanmaraş
Deprem çantası ayağınıza takılan bir prangadır... Ezber bozan sözler: Enkazda hayat kurtaran çanta değil aldığınız pozisyon

"Deprem çantası ayağınıza takılan bir prangadır..." Ezber bozan sözler: "Enkazda hayat kurtaran çanta değil aldığınız pozisyon"

#Deprem