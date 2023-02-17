Bruce Willis'ten bir kötü haber daha!

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YİNE DE KESİN BİR TEŞHİS KONULMASI RAHATLATICI

Söz konusu açıklamada, 67 yaşındaki Willis'e frontotemporal demans (FTD) teşhisi konulduğu belirtildi. Her ne kadar bugün herhangi bir tedavisi olmasa da sonuçta kesin bir teşhis konulmasının az da olsa iç rahatlatıcı olduğu notu da bu açıklamada yer aldı. Bu hastalık nedeniyle Bruce Willis'in iletişim kurma yeteneğinin de önemli ölçüde engelleneceği, ailesinin açıklamasında yer aldı.

HASTALIĞIN TEDAVİSİ YOK

Bruce Willis'in ailesi tarafından yapılan açıklamada şu bilgiler yer aldı: " Bruce'un durumu ilerledi ve artık daha belirli bir teşhisimiz var. frontotemporal demans (FTD). Maalesef iletişim kurma konusundaki zorluklar Bruce'un hastalığının belirtilerinden sadece bir tanesi. Bu acı verici olsa da kesin bir teşhis konulması rahatlatıcı."

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Ailesinin açıklamasında, günümüzde bu hastalığın tedavisi olmadığı belirtildi. Ancak bu durumun önümüzdeki yıllarda değişebileceğine de vurgu yapıldı. Bruce Willis'in hastalığı ilerledikçe bu hastalığın daha fazla ilgi çeker hale geleceği ve hastalıkla ilgili bir farkındalık yaratılabileceği belirtildi.

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AİLESİ YİNE YANINDA OLACAK

Ailesinin imzasıyla yayınlanan açıklamada Bruce Willis'in 'sesini başkalarına yardım etmek amacıyla kullandığı' vurgulandı. "Kalbimizden biliyoruz ki eğer bugün yapabilseydi bu hastalıkla ilgili olarak küresel anlamda dikkat çekmek için bazı çalışmalar yapardı" denildi.

Eski eşi, yeni eşi ve beş tane kızı, geniş bir aile olarak yine Bruce Willis'in yanında olup ona destek vermeye devam edeceklerinin altını çizdi. Hayranlarından gelen desteğin de unutulmadığı açıklamada "Devam eden şefkatiniz, anlayışınız ve saygınız, Bruce'un hayatı olabildiğince dolu yaşamasına yardım etmemizi sağlayacak" denildi.

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DAHA ÖNCE AFAZİ TEŞHİSİ KONULMUŞTU

Daha önce yine ailesi tarafından yapılan açıklamada Willis'in hafıza ve konuşma sorunlarına yol açan afazi hastalığına yakalandığı duyurulmuştu.