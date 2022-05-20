Hastalığı yüzünden kariyerini bırakan Bruce Willis'in eşinden çarpıcı sözler: Ailem için kendimi geri plana attım, ruh sağlığım zarar gördü

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'BENİM AKIL SAĞLIĞIMA DA GENEL SAĞLIĞIMA DA ZARAR VERDİ'

The Bump adlı yayına konuşan 43 yaşındaki iki çocuk annesi Emma Heming Willis, bu zorlu süreçte ailesinin ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarının önüne koyduğunu belirtip "Ama bunun beni bir kahraman yapmadığını fark ettim" diye konuştu. Eski bir model olan Heming "Ailemdeki diğer herkese gösterdiğim bu bakım, benim akıl sağlığıma da genel sağlığıma da zarar verdi. Ve ailemdeki hiç kimseye de bir faydası olmadı" dedi.

ARTIK KEYİF ALDIĞI ŞEYLERE DE ZAMAN AYIRIYOR

67 yaşındaki Bruce Willis ile evliliğinden 10 yaşında Mabel, 8 yaşında Evelyn adında iki kız çocuğu dünyaya getiren Emma Heming Willis, artık kendi ihtiyaçlarına ve isteklerine de zaman ayırdığını sözlerine ekledi.

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ETKİ YARATAN SÖZLER

Emma Heming, yaptığı bu değişiklikle ilgili olarak şunları söyledi: "Kısa bir zaman önce birisi bana, eğer birinin bakımını üstlenmişsen sonunda kendimi ihmal edeceğimi söylemişti. Bu sözler bende büyük bir etki yarattı."

TEMEL İHTİYAÇLARINA VAKİT AYIRIYOR

Heming, söz gelimi egzersiz yapmak gibi bazı temel ihtiyaçları olduğunu belirterek "Bence insanın, kendisine iyi gelen bir şeyleri bulup bunların üzerine bir yaşam inşa etmesi gerekir" dedi. Eski model, artık hayatına yeni bir düzen verdiğini ve hem genel sağlığını hem de ruh sağlığını korumak için temel ihtiyaçlarına vakit ayırdığını anlattı. Düzenli egzersiz yapmayı sevdiği bilinen Emma Heming, o zamanı da "dünyanın geri kalanıyla bağlantısını koparıp kendisini iyi hissettiren bir şeylerle meşgul olduğu zamanlar" olarak tanımladı.

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KOCASININ BAKIMINDA BÜYÜK SORUMLULUK ALIYOR

Kocası Bruce Willis'in afazi teşhisi aldığı duyurulduktan sonra Emma Heming'in onun bakımını kendisinin üstlendiği basına yansımıştı. Her ne kadar Willis'in bakımı için sağlık görevlileri ya da ev işleri için yardımcılar olsa da Heming'in bu konuda asıl sorumluluğu üstüne aldığı belirtilmişti. People dergisi, Willis'in hastalığının açıklandığı ilk dönemde bu konudaki iddialara yer vermişti.

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AİLESİNİ BİR ARADA TUTMAK İÇİN BÜYÜK ÇABA HARCIYOR

People'un, kendisine konuşan bir kaynağa dayanarak verdiği habere göre Bruce Willis'in 2009 yılında evlendiği Emma Heming, bu konuda gerçekten olağanüstü bir çaba harcıyor. Kaynak, biri 10, diğeri 8 yaşında iki kız çocuk annesi olan Heming'in, ailesini bir arada tutmak için büyük bir mücadele içinde olduğunu sözlerine ekledi. Onun vurguladığı bir başka ayrıntı da durumun Emma Heming için son derece zor olduğu. "Kocanızın günden güne güçten düştüğünü izlemek kolay değil" diyerek eski model Heming'in durumunu özetledi.

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PROFESYONEL YARDIM DA ALIYOR AMA...

Bu arada Emma Heming'in, Bruce Willis'in sağlığıyla ilgilenmek üzere profesyonel yardım aldığı da belirtildi. Söz konusu kaynağın People dergisine verdiği bilgiye göre Heming, kocası için alanında en iyi doktorlarla da çoktan bağlantı kurdu. Kaynak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Evde Bruce ile ilgilenen yardımcılar var. Fakat yine de Emma onun güvenliğinden emin olmak için kocasının bakımıyla yakından ilgileniyor."

'YAŞ FARKINDAN DOLAYI BEKLENEBİLECEK BİR DURUMDU'

Bruce Willis ile eşi Emma Heming arasında hatırı sayılır bir yaş farkı var. Willis 67, Demi Moore'dan boşandıktan sonra evlendiği Emma Heming ise 43 yaşında. Hayatın genel akışı dikkate alındığında da Bruce Willis'in sağlığının kendisinden 24 yaş genç eşinden daha erken bozulması beklenebilecek bir durumdu. Fakat aileye yakın kaynak; afazi hastalığının Emma Heming'i de kelimenin tam anlamıyla şoke ettiğini belirtti.

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İLK GÖRÜŞTE AŞK

Bruce Willis ile Emma Heming, 2009 yılında evlendiler. Çift, verdikleri bir röportajda birbirlerine ilk görüşte aşık olduklarını söylemişti. Heming o röportajda Willis ile tanıştığında hissettiklerini şöyle anlatmıştı. "Onu ilk gördüğümde ne kadar çekici, komik ve son derece yakışıklı bir adam olduğunu düşünmüştüm. Bu benim onun hakkındaki ilk düşüncemdi."