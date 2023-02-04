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Efsane müzisyenin oÄŸlu, ünlü soyadÄ±nÄ± elinin tersiyle itti: Ekmek parasÄ±nÄ±, alevlerin arasÄ±nda kazanÄ±yor

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Harrison Ford#Willem Dafoe#Bruce Springsteen
Efsane mÃ¼zisyenin oÄŸlu, Ã¼nlÃ¼ soyadÄ±nÄ± elinin tersiyle itti: Ekmek parasÄ±nÄ±, alevlerin arasÄ±nda kazanÄ±yor
OluÅŸturulma Tarihi: Åžubat 04, 2023 16:57

GÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nda son bir yÄ±ldÄ±r Ã§ok gÃ¼ndemde olan bir konu var: "Nepo bebekler." Yani anne- babalarÄ±nÄ±n ÅŸÃ¶hreti ve desteÄŸi sayesinde tÄ±pkÄ± onlar gibi sinema, mÃ¼zik ya da moda dÃ¼nyasÄ±nda kariyer yapan Ã§ocuklar. Kendileri de saklamÄ±yorlar zaten bu durumu. AralarÄ±ndan biri Ã§Ä±kÄ±p "Annem - babam Ã¼nlÃ¼ olmasaydÄ± kimse yÃ¼zÃ¼me bakmazdÄ±" diyor, bir diÄŸeri de "Elbette annem sayesinde harika insanlarla tanÄ±ÅŸtÄ±m, ama bu sonradan benim iÅŸim oldu" deyip gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ desteÄŸi reddetmese de kariyerine sahip Ã§Ä±kÄ±yor.

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ONLAR BAMBAÅžKA ALANLARDA HAYATLARINI KAZANIYOR
Ã–yle ya da bÃ¶yle gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nda bu Ã¼nlÃ¼lerin Ã§ocuklarÄ±nÄ± gÃ¶rmeyi yani kuÅŸaklar boyu tanÄ±dÄ±k soyadlarÄ±nÄ± duymayÄ± sÃ¼rdÃ¼receÄŸiz. Ama bir de bunun tersi var. GÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n bazÄ± yÄ±ldÄ±zlarÄ±nÄ±n Ã§ocuklarÄ±, kelimenin tam anlamÄ±yla "baÅŸka dÃ¼nyalarda" yaÅŸÄ±yorlar. Yani bambaÅŸka alanlarda kariyer yapÄ±yorlar. Mesela, yarÄ±m asrÄ± aÅŸkÄ±n sÃ¼redir kamera karÅŸÄ±sÄ±nda unutulmaz karakterler canlandÄ±ran bir oyuncunun oÄŸlu ÅŸef aÅŸÃ§Ä± oldu.

MÃ¼zik dÃ¼nyasÄ±nÄ±n "yaÅŸayan efsanesinin" oÄŸlu ise itfaiye eri olmayÄ± tercih etti. Bir baÅŸka mÃ¼zisyenin kÄ±zÄ± doktorluÄŸu seÃ§ti ve ihtiyaÃ§ duyanlara saÄŸlÄ±klarÄ±nÄ± geri kazandÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Hava durumu sunucusu olarak tanÄ±nan bir ekran yÃ¼zÃ¼nÃ¼n kÄ±zÄ± ise kendini baÅŸkalarÄ±nÄ±n Ã§ocuklarÄ±na adadÄ±, yani dadÄ± oldu. Gelin bir bakalÄ±m gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n parlak Ä±ÅŸÄ±klarÄ±nÄ±n altÄ±nda doÄŸup bÃ¼yÃ¼dÃ¼kleri halde bambaÅŸka meslekler seÃ§en o Ã§ocuklara ve yaptÄ±klarÄ± iÅŸlere.Â 

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Efsane mÃ¼zisyenin oÄŸlu, Ã¼nlÃ¼ soyadÄ±nÄ± elinin tersiyle itti: Ekmek parasÄ±nÄ±, alevlerin arasÄ±nda kazanÄ±yor

ÃœNLÃœ OYUNCUNUN YEMEK PÄ°ÅžÄ°RME SEVGÄ°SÄ° OÄžLUNA Ä°LHAM OLDU
Harrison Ford denilince aklÄ±nÄ±za ne geliyor? BÃ¼yÃ¼k olasÄ±lÄ±kla birkaÃ§ nesil hemen "Indiana Jones ve YÄ±ldÄ±z SavaÅŸlarÄ± (Star Wars) serisini sÃ¶yleyecektir.Â Tabii bir de uÃ§aklar. Ã‡Ã¼nkÃ¼ 80 yaÅŸÄ±ndaki Ford, aynÄ± zamanda birkaÃ§ tane uÃ§ak sahibi olan bir pilot. Ama tabii bunun yanÄ± sÄ±ra 60 yÄ±llÄ±k kariyerine birÃ§ok film sÄ±ÄŸdÄ±rdÄ±. Ã–zetle baÅŸarÄ±lÄ± oyuncu, Hollywood'un en nÃ¼fuzlu isimlerinden biri. Elbette istese Ã§ocuklarÄ±nÄ±n da kendi alanÄ±nda bir kariyer yapmasÄ±nÄ± saÄŸlayacak gÃ¼cÃ¼ var.

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Harrison Ford'un oÄŸlu Ben, sinema dÃ¼nyasÄ±nÄ±n Ã§ok uzaÄŸÄ±nda bir meslek seÃ§ti kendine: Åžef aÅŸÃ§Ä± oldu! Elbette onun bu yeteneÄŸinin ortaya Ã§Ä±kmasÄ±nda ve geliÅŸmesinde babasÄ± Harrison Ford'un bÃ¼yÃ¼k etkisi var. Bu konuda ÅŸunlarÄ± anlatmÄ±ÅŸtÄ± Ben verdiÄŸi bir rÃ¶portajda "Ben bÃ¼yÃ¼rken babam hep yanÄ±mdaydÄ± ve o da yemek piÅŸirmeyi severdi."Ben Ford Ã¶yle sanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gibi Ã§ok bÃ¼yÃ¼k restoranlarda da Ã§alÄ±ÅŸmÄ±yor. Yani aklÄ±nÄ±za yine babasÄ±nÄ±n nÃ¼fuzuyla bu tÃ¼r bir yerde iÅŸ bulduÄŸu gelmesin. Ã‡Ã¼nkÃ¼ 55 yaÅŸÄ±ndaki Ben daha mÃ¼tevazÄ± restoranlarda yeteneklerini sergiliyor.
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Efsane mÃ¼zisyenin oÄŸlu, Ã¼nlÃ¼ soyadÄ±nÄ± elinin tersiyle itti: Ekmek parasÄ±nÄ±, alevlerin arasÄ±nda kazanÄ±yor

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BABASINDAN Ã‡OK DESTEK GÃ–RDÃœ
Ben Ford, Ã¼nlÃ¼ oyuncunun ilk eÅŸi Mary Marquardt ile evliliÄŸinden dÃ¼nyaya geldi. Ben'in yanÄ± sÄ±ra bu evlilikten 53 yaÅŸÄ±nda Willard adÄ±nda bir oÄŸlu daha var Harrison Ford'un. OnunÂ aynÄ± zamanda iyi bir marangoz olduÄŸunu da bilenler bilir. Ben de kÃ¼Ã§Ã¼klÃ¼k yÄ±llarÄ±nda babasÄ±nÄ±n bu tutkusunu paylaÅŸarak bÃ¼yÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶ylÃ¼yor. Ãœstelik onun marangozluk konusundaki ince fikirleri ve ayrÄ±ntÄ±lara gÃ¶sterdiÄŸi Ã¶zen oÄŸlu Ben'in ÅŸu anda sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ ÅŸef aÅŸÃ§Ä±lÄ±k mesleÄŸinde de Ã§ok yardÄ±mcÄ± olmuÅŸ.Â 

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Harrison Ford, Ben'in annesinden boÅŸandÄ±ktan sonra Melissa Mathison ile evlendi. Ondan da Malcolm ve Georgia adÄ±nda iki Ã§ocuÄŸu oldu. Ford, uzun sÃ¼redir Calista Flockhart ile birlikte.Bu arada aktÃ¶rÃ¼n, Flockhart'Ä±n 21 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸlu Liam'Ä± da evlat edindiÄŸini de hatÄ±rlatalÄ±m.Â 

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Efsane mÃ¼zisyenin oÄŸlu, Ã¼nlÃ¼ soyadÄ±nÄ± elinin tersiyle itti: Ekmek parasÄ±nÄ±, alevlerin arasÄ±nda kazanÄ±yor

BÄ°NÄ°CÄ°LÄ°K SPORUNA GÃ–NÃœL VERDÄ°
Gelelim sinemanÄ±n ve ekranÄ±n bir baÅŸka Ã¼nlÃ¼sÃ¼ne...BugÃ¼n 78 yaÅŸÄ±nda olan Tom Selleck, birÃ§ok unutulmaz yapÄ±mda rol aldÄ±. AktÃ¶rÃ¼n Jillie Mack ile evliliÄŸinden Hannah adÄ±nda bir kÄ±zÄ± var. Her ne kadar Hollywood'un Ä±ÅŸÄ±ltÄ±lÄ± dÃ¼nyasÄ± iÃ§inde doÄŸup bÃ¼yÃ¼se de ÅŸu anda 34 yaÅŸÄ±nda olan Hannah'nÄ±n kendine gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±ndan bir meslek seÃ§medi. O rotasÄ±nÄ± baÅŸka bir yÃ¶ne Ã§evirdi. KÃ¼Ã§Ã¼klÃ¼ÄŸÃ¼nden beri atlara ilgi duyan genÃ§ kadÄ±n binici oldu.

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O da bu mesleÄŸi seÃ§mesinde anne ve babasÄ±nÄ±n etkisinin bÃ¼yÃ¼k olduÄŸunu gizlemiyor. GenÃ§ kadÄ±n; Equestrian Living adlÄ± dergiye verdiÄŸi bir rÃ¶portajda "Her ikisi de oyuncu olan annem ve babam, insanÄ±n tutkuyla yaptÄ±ÄŸÄ± bir iÅŸte baÅŸarÄ±lÄ± olabileceÄŸini Ã¶ÄŸretti bana. Bu beni binicilik konusunda cesaretlendirdi" diye konuÅŸtu.Â 

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Efsane mÃ¼zisyenin oÄŸlu, Ã¼nlÃ¼ soyadÄ±nÄ± elinin tersiyle itti: Ekmek parasÄ±nÄ±, alevlerin arasÄ±nda kazanÄ±yor

Tom Selleck, her iki Ã§ocuÄŸunun seÃ§tiÄŸi kariyer konusunda onlara tam destek olduÄŸunu belirtiyor.Â 

Bu arada Tom Selleck'in eski iliÅŸkisinden bir de oÄŸlu bulunuyor. Kevin adÄ±ndaki 55 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸlu ise gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n Ã§ok uzaÄŸÄ±nda olmayan bir meslek seÃ§ti. MÃ¼zik dÃ¼nyasÄ±na adÄ±m attÄ±. Her iki Ã§ocuÄŸu da farklÄ± alanlarda kariyer yapsa da Tom Selleck 'in onlara desteÄŸi tam. Bu konudaki gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ de "Ã‡ocuklarÄ±nÄ±z bÃ¼yÃ¼yÃ¼p birer yetiÅŸkin ola bile asla babalÄ±k gÃ¶revini bir kenara bÄ±rakamazsÄ±nÄ±z" diyerek diye getirmiÅŸti. .

Efsane mÃ¼zisyenin oÄŸlu, Ã¼nlÃ¼ soyadÄ±nÄ± elinin tersiyle itti: Ekmek parasÄ±nÄ±, alevlerin arasÄ±nda kazanÄ±yor

USTA OYUNCUNUN OÄžLU, KENDÄ°NÄ° Ã‡EVREYÄ° KORUMAYA ADADI
Willem Dafoe'nin sinema kariyeri ve ÅŸÃ¶hreti tartÄ±ÅŸÄ±lmaz. BirÃ§ok baÅŸarÄ±lÄ± yapÄ±mda rol alan Dafoe, aynÄ± zamanda Ã§ok iyi bir sahne aktÃ¶rÃ¼. Onun Elizabeth LeCompete ile evliliÄŸinden Jack adÄ±nda bir oÄŸlu var. Yani Jack, babasÄ±nÄ±n ilk gÃ¶z aÄŸrÄ±sÄ± ve tek Ã§ocuÄŸu. Jack Dafoe, kendine 67 yaÅŸÄ±ndaki Ã¼nlÃ¼ babasÄ±ndan Ã§ok Ã§ok farklÄ± bir alan seÃ§ti. Zaman zaman Ã¼nlÃ¼ soyadÄ±nÄ± kullansa da bunu dÃ¼nyanÄ±n geleceÄŸine faydalÄ± bir amaÃ§ uÄŸruna yapÄ±yor.Jack kendini Ã§evre konusundaki faaliyetlere adadÄ±. Temiz enerjiye ulaÅŸÄ±m, doÄŸanÄ±n dengesinin korunmasÄ± gibi amaÃ§larla faaliyet gÃ¶steren bir kurumda Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.Â 

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Efsane mÃ¼zisyenin oÄŸlu, Ã¼nlÃ¼ soyadÄ±nÄ± elinin tersiyle itti: Ekmek parasÄ±nÄ±, alevlerin arasÄ±nda kazanÄ±yor

'BUGÃœN OÄžLUMUN GÃœNÃœ'
MÃ¼zik dÃ¼nyasÄ±nÄ±n efsane isimlerinden biri Bruce Springsteen. Patti Scialfa ile evliliÄŸinden Evan, Sam ve Jessica adÄ±nda Ã¼Ã§ tane Ã§ocuÄŸu bulunuyor. Evan tÄ±pkÄ± babasÄ± gibi mÃ¼zikle ilgileniyor. KÄ±zÄ± Jessica da Tom Selleck'in kÄ±zÄ± gibi binicilik sporuna gÃ¶nÃ¼l verdi: Fakat diÄŸer oÄŸlu Sam itfaiye eri oldu.Â Sam, 2014 yÄ±lÄ±nda Monmouth County Ä°tfaiyecilik Akademisi'nden mezun oldu. Bir sÃ¼re New Jersey'de gÃ¶nÃ¼llÃ¼ itfaiyecilik yaptÄ±ktan sonra da Jersey City'nin itfaiyesine katÄ±ldÄ±. 2020 yÄ±lÄ±nda yapÄ±lan bu tÃ¶ren basÄ±na da yansÄ±mÄ±ÅŸtÄ±.

Efsane mÃ¼zisyenin oÄŸlu, Ã¼nlÃ¼ soyadÄ±nÄ± elinin tersiyle itti: Ekmek parasÄ±nÄ±, alevlerin arasÄ±nda kazanÄ±yor

Bruce Springsteen, 2020 yÄ±lÄ±nda oÄŸlunun resmen itfaiyeci olduÄŸu tÃ¶rende onunla gurur duyduklarÄ±nÄ± sÃ¶ylemiÅŸti.Â Springsteen, o tÃ¶rende iÅŸin tehlikeli olduÄŸu bildiÄŸini belirterek "Yine de kendini iyi idare edeceÄŸini biliyorum" demiÅŸti.Â 

Efsane mÃ¼zisyenin oÄŸlu, Ã¼nlÃ¼ soyadÄ±nÄ± elinin tersiyle itti: Ekmek parasÄ±nÄ±, alevlerin arasÄ±nda kazanÄ±yor

Onun hayatÄ±nÄ±n dÃ¶nÃ¼m noktasÄ± olan bu tÃ¶rende babasÄ± Bruce Springsteen de Sam'iyalnÄ±z bÄ±rakmadÄ±. TÃ¼m aile tÃ¶reni izlemek Ã¼zere oradaydÄ±. Tabii ki basÄ±n da!Bruce Springsteen, Sam'in resmen itfaiye katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± o tÃ¶rendeABC News'a verdiÄŸi demeÃ§te "BugÃ¼n benim oÄŸlumun gÃ¼nÃ¼" deyip kameralar karÅŸÄ±sÄ±nda Ã¶n plana Ã§Ä±kmayÄ± reddetmiÅŸti. Bruce Springsteen'in itfaiyeci oÄŸlu Sam'in kÄ±sa sÃ¼re Ã¶nce baba olduÄŸunu da not dÃ¼ÅŸelim.

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Efsane mÃ¼zisyenin oÄŸlu, Ã¼nlÃ¼ soyadÄ±nÄ± elinin tersiyle itti: Ekmek parasÄ±nÄ±, alevlerin arasÄ±nda kazanÄ±yor

ÃœNLÃœ MÃœZÄ°SYENÄ°N KIZI DOKTOR OLDU
Roger Taylor adÄ±nÄ± mÃ¼zikseverler Ã§ok iyi bilir. BugÃ¼n 73 yaÅŸÄ±nda olan Taylor, mÃ¼zik dÃ¼nyasÄ±na damgasÄ±nÄ± vuran Queen grubunun elemanlarÄ±ndan biri. These Are the Days of Our Lives, Radio Ga Ga and A Kind of Magic gibi grubun hafÄ±zalara kazÄ±nan ÅŸarkÄ±larÄ±nÄ±n yaratÄ±m sÃ¼recine de ortak olan Taylor'un 33 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ± Rory babasÄ±ndan tamamen farklÄ± bir alanda kariyer yapmaya karar verdi.

Efsane mÃ¼zisyenin oÄŸlu, Ã¼nlÃ¼ soyadÄ±nÄ± elinin tersiyle itti: Ekmek parasÄ±nÄ±, alevlerin arasÄ±nda kazanÄ±yor

GenÃ§ kadÄ±n Londra'da pratisyen hekim olarak Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Bu konuda eÄŸitim alan genÃ§ kadÄ±n, gÃ¶ÄŸÃ¼s kanserini konusunda dÃ¼zenlenen kampanyalarda gÃ¶rev alÄ±yor. Bu alanda faaliyet gÃ¶steren Medical Advisory Group'un da Ã¼yesi. Roger Taylor'a gÃ¶re bÃ¼tÃ¼n Ã§ocuklarÄ± iÃ§inde en Ã§ok Ã§alÄ±ÅŸanÄ± da kÄ±zÄ± Rory, Taylor bu onu da "Doktor olmak kolay deÄŸil. Ama Rory bÃ¼tÃ¼n bu zorluklarÄ±n Ã¼stesinden geldi" diye konuÅŸtu.Â 

Efsane mÃ¼zisyenin oÄŸlu, Ã¼nlÃ¼ soyadÄ±nÄ± elinin tersiyle itti: Ekmek parasÄ±nÄ±, alevlerin arasÄ±nda kazanÄ±yor


KÃœÃ‡ÃœKLÃœÄžÃœNDEN BERÄ° DADI OLMAK Ä°STÄ°YORDU
Gelelim bir baÅŸka Ã¼nlÃ¼ye ,,, Ulrika Jonsson, 90'larÄ±n ilk yarÄ±sÄ±nda hava durumu sunucusu olarak tanÄ±ndÄ±. Ä°sveÃ§ asÄ±llÄ± Jonsson, sonradan bir Ä°ngiliz gazetesinde yazdÄ±ÄŸÄ± sivri dilli kÃ¶ÅŸe yazÄ±larÄ±yla da konuÅŸulmaya baÅŸlandÄ±. Jonsson'un 22 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ± Bo ondan Ã§ok Ã§ok farklÄ± bir alanda eÄŸitim gÃ¶rdÃ¼ ve sonunda faklÄ± bir meslek sahibi oldu. Bo Jonsson, bir dadÄ±!

Efsane mÃ¼zisyenin oÄŸlu, Ã¼nlÃ¼ soyadÄ±nÄ± elinin tersiyle itti: Ekmek parasÄ±nÄ±, alevlerin arasÄ±nda kazanÄ±yor

Jonsson, Ã¼nlÃ¼ bir TV simasÄ± olarak biliniyor. Ama kÄ±zÄ± kendine tamamen farklÄ± bir kariyer seÃ§ti.

ÃœnlÃ¼ ve zengin ailelerini Ã§ocuklarÄ± iÃ§in dadÄ± seÃ§tiÄŸi bilinen Norland Collage'da eÄŸitim gÃ¶rdÃ¼. SÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re Bo bu mesleÄŸi Ã§ocukluÄŸundan beri hayal ediyordu. Bu arada Bu'nun eÄŸitim aldÄ±ÄŸÄ± merkezde, ilk anda dadÄ± denildiÄŸinde akla gelmeyen bazÄ± alanlarda da eÄŸitim veriliyor. DÃ¶vÃ¼ÅŸ sanatlarÄ±, ve ileri sÃ¼rÃ¼cÃ¼lÃ¼k eÄŸitimi de bunlardan biri.Â 

Efsane mÃ¼zisyenin oÄŸlu, Ã¼nlÃ¼ soyadÄ±nÄ± elinin tersiyle itti: Ekmek parasÄ±nÄ±, alevlerin arasÄ±nda kazanÄ±yor

Bo Jonsson, zengin ve Ã¼nlÃ¼ kiÅŸilerin dadÄ±larÄ±nÄ± seÃ§tiÄŸi okuldan mezun oldu. GenÃ§ kÄ±z, eÄŸitiminin bir parÃ§asÄ± olarak hem dÃ¶vÃ¼ÅŸ sanatlarÄ± hem de ileri sÃ¼rÃ¼ÅŸ teknikleri dersleri de aldÄ±.Â Â 

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#Harrison Ford#Willem Dafoe#Bruce Springsteen

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