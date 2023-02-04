Efsane mÃ¼zisyenin oÄŸlu, Ã¼nlÃ¼ soyadÄ±nÄ± elinin tersiyle itti: Ekmek parasÄ±nÄ±, alevlerin arasÄ±nda kazanÄ±yor

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ONLAR BAMBAÅžKA ALANLARDA HAYATLARINI KAZANIYOR
Ã–yle ya da bÃ¶yle gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nda bu Ã¼nlÃ¼lerin Ã§ocuklarÄ±nÄ± gÃ¶rmeyi yani kuÅŸaklar boyu tanÄ±dÄ±k soyadlarÄ±nÄ± duymayÄ± sÃ¼rdÃ¼receÄŸiz. Ama bir de bunun tersi var. GÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n bazÄ± yÄ±ldÄ±zlarÄ±nÄ±n Ã§ocuklarÄ±, kelimenin tam anlamÄ±yla "baÅŸka dÃ¼nyalarda" yaÅŸÄ±yorlar. Yani bambaÅŸka alanlarda kariyer yapÄ±yorlar. Mesela, yarÄ±m asrÄ± aÅŸkÄ±n sÃ¼redir kamera karÅŸÄ±sÄ±nda unutulmaz karakterler canlandÄ±ran bir oyuncunun oÄŸlu ÅŸef aÅŸÃ§Ä± oldu.
MÃ¼zik dÃ¼nyasÄ±nÄ±n "yaÅŸayan efsanesinin" oÄŸlu ise itfaiye eri olmayÄ± tercih etti. Bir baÅŸka mÃ¼zisyenin kÄ±zÄ± doktorluÄŸu seÃ§ti ve ihtiyaÃ§ duyanlara saÄŸlÄ±klarÄ±nÄ± geri kazandÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Hava durumu sunucusu olarak tanÄ±nan bir ekran yÃ¼zÃ¼nÃ¼n kÄ±zÄ± ise kendini baÅŸkalarÄ±nÄ±n Ã§ocuklarÄ±na adadÄ±, yani dadÄ± oldu. Gelin bir bakalÄ±m gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n parlak Ä±ÅŸÄ±klarÄ±nÄ±n altÄ±nda doÄŸup bÃ¼yÃ¼dÃ¼kleri halde bambaÅŸka meslekler seÃ§en o Ã§ocuklara ve yaptÄ±klarÄ± iÅŸlere.Â
ÃœNLÃœ OYUNCUNUN YEMEK PÄ°ÅžÄ°RME SEVGÄ°SÄ° OÄžLUNA Ä°LHAM OLDU
Harrison Ford denilince aklÄ±nÄ±za ne geliyor? BÃ¼yÃ¼k olasÄ±lÄ±kla birkaÃ§ nesil hemen "Indiana Jones ve YÄ±ldÄ±z SavaÅŸlarÄ± (Star Wars) serisini sÃ¶yleyecektir.Â Tabii bir de uÃ§aklar. Ã‡Ã¼nkÃ¼ 80 yaÅŸÄ±ndaki Ford, aynÄ± zamanda birkaÃ§ tane uÃ§ak sahibi olan bir pilot. Ama tabii bunun yanÄ± sÄ±ra 60 yÄ±llÄ±k kariyerine birÃ§ok film sÄ±ÄŸdÄ±rdÄ±. Ã–zetle baÅŸarÄ±lÄ± oyuncu, Hollywood'un en nÃ¼fuzlu isimlerinden biri. Elbette istese Ã§ocuklarÄ±nÄ±n da kendi alanÄ±nda bir kariyer yapmasÄ±nÄ± saÄŸlayacak gÃ¼cÃ¼ var.
Harrison Ford'un oÄŸlu Ben, sinema dÃ¼nyasÄ±nÄ±n Ã§ok uzaÄŸÄ±nda bir meslek seÃ§ti kendine: Åžef aÅŸÃ§Ä± oldu! Elbette onun bu yeteneÄŸinin ortaya Ã§Ä±kmasÄ±nda ve geliÅŸmesinde babasÄ± Harrison Ford'un bÃ¼yÃ¼k etkisi var. Bu konuda ÅŸunlarÄ± anlatmÄ±ÅŸtÄ± Ben verdiÄŸi bir rÃ¶portajda "Ben bÃ¼yÃ¼rken babam hep yanÄ±mdaydÄ± ve o da yemek piÅŸirmeyi severdi."Ben Ford Ã¶yle sanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gibi Ã§ok bÃ¼yÃ¼k restoranlarda da Ã§alÄ±ÅŸmÄ±yor. Yani aklÄ±nÄ±za yine babasÄ±nÄ±n nÃ¼fuzuyla bu tÃ¼r bir yerde iÅŸ bulduÄŸu gelmesin. Ã‡Ã¼nkÃ¼ 55 yaÅŸÄ±ndaki Ben daha mÃ¼tevazÄ± restoranlarda yeteneklerini sergiliyor.
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BABASINDAN Ã‡OK DESTEK GÃ–RDÃœ
Ben Ford, Ã¼nlÃ¼ oyuncunun ilk eÅŸi Mary Marquardt ile evliliÄŸinden dÃ¼nyaya geldi. Ben'in yanÄ± sÄ±ra bu evlilikten 53 yaÅŸÄ±nda Willard adÄ±nda bir oÄŸlu daha var Harrison Ford'un. OnunÂ aynÄ± zamanda iyi bir marangoz olduÄŸunu da bilenler bilir. Ben de kÃ¼Ã§Ã¼klÃ¼k yÄ±llarÄ±nda babasÄ±nÄ±n bu tutkusunu paylaÅŸarak bÃ¼yÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶ylÃ¼yor. Ãœstelik onun marangozluk konusundaki ince fikirleri ve ayrÄ±ntÄ±lara gÃ¶sterdiÄŸi Ã¶zen oÄŸlu Ben'in ÅŸu anda sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ ÅŸef aÅŸÃ§Ä±lÄ±k mesleÄŸinde de Ã§ok yardÄ±mcÄ± olmuÅŸ.Â
Harrison Ford, Ben'in annesinden boÅŸandÄ±ktan sonra Melissa Mathison ile evlendi. Ondan da Malcolm ve Georgia adÄ±nda iki Ã§ocuÄŸu oldu. Ford, uzun sÃ¼redir Calista Flockhart ile birlikte.Bu arada aktÃ¶rÃ¼n, Flockhart'Ä±n 21 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸlu Liam'Ä± da evlat edindiÄŸini de hatÄ±rlatalÄ±m.Â
BÄ°NÄ°CÄ°LÄ°K SPORUNA GÃ–NÃœL VERDÄ°
Gelelim sinemanÄ±n ve ekranÄ±n bir baÅŸka Ã¼nlÃ¼sÃ¼ne...BugÃ¼n 78 yaÅŸÄ±nda olan Tom Selleck, birÃ§ok unutulmaz yapÄ±mda rol aldÄ±. AktÃ¶rÃ¼n Jillie Mack ile evliliÄŸinden Hannah adÄ±nda bir kÄ±zÄ± var. Her ne kadar Hollywood'un Ä±ÅŸÄ±ltÄ±lÄ± dÃ¼nyasÄ± iÃ§inde doÄŸup bÃ¼yÃ¼se de ÅŸu anda 34 yaÅŸÄ±nda olan Hannah'nÄ±n kendine gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±ndan bir meslek seÃ§medi. O rotasÄ±nÄ± baÅŸka bir yÃ¶ne Ã§evirdi. KÃ¼Ã§Ã¼klÃ¼ÄŸÃ¼nden beri atlara ilgi duyan genÃ§ kadÄ±n binici oldu.
O da bu mesleÄŸi seÃ§mesinde anne ve babasÄ±nÄ±n etkisinin bÃ¼yÃ¼k olduÄŸunu gizlemiyor. GenÃ§ kadÄ±n; Equestrian Living adlÄ± dergiye verdiÄŸi bir rÃ¶portajda "Her ikisi de oyuncu olan annem ve babam, insanÄ±n tutkuyla yaptÄ±ÄŸÄ± bir iÅŸte baÅŸarÄ±lÄ± olabileceÄŸini Ã¶ÄŸretti bana. Bu beni binicilik konusunda cesaretlendirdi" diye konuÅŸtu.Â
Tom Selleck, her iki Ã§ocuÄŸunun seÃ§tiÄŸi kariyer konusunda onlara tam destek olduÄŸunu belirtiyor.Â
Bu arada Tom Selleck'in eski iliÅŸkisinden bir de oÄŸlu bulunuyor. Kevin adÄ±ndaki 55 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸlu ise gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n Ã§ok uzaÄŸÄ±nda olmayan bir meslek seÃ§ti. MÃ¼zik dÃ¼nyasÄ±na adÄ±m attÄ±. Her iki Ã§ocuÄŸu da farklÄ± alanlarda kariyer yapsa da Tom Selleck 'in onlara desteÄŸi tam. Bu konudaki gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ de "Ã‡ocuklarÄ±nÄ±z bÃ¼yÃ¼yÃ¼p birer yetiÅŸkin ola bile asla babalÄ±k gÃ¶revini bir kenara bÄ±rakamazsÄ±nÄ±z" diyerek diye getirmiÅŸti. .
USTA OYUNCUNUN OÄžLU, KENDÄ°NÄ° Ã‡EVREYÄ° KORUMAYA ADADI
Willem Dafoe'nin sinema kariyeri ve ÅŸÃ¶hreti tartÄ±ÅŸÄ±lmaz. BirÃ§ok baÅŸarÄ±lÄ± yapÄ±mda rol alan Dafoe, aynÄ± zamanda Ã§ok iyi bir sahne aktÃ¶rÃ¼. Onun Elizabeth LeCompete ile evliliÄŸinden Jack adÄ±nda bir oÄŸlu var. Yani Jack, babasÄ±nÄ±n ilk gÃ¶z aÄŸrÄ±sÄ± ve tek Ã§ocuÄŸu. Jack Dafoe, kendine 67 yaÅŸÄ±ndaki Ã¼nlÃ¼ babasÄ±ndan Ã§ok Ã§ok farklÄ± bir alan seÃ§ti. Zaman zaman Ã¼nlÃ¼ soyadÄ±nÄ± kullansa da bunu dÃ¼nyanÄ±n geleceÄŸine faydalÄ± bir amaÃ§ uÄŸruna yapÄ±yor.Jack kendini Ã§evre konusundaki faaliyetlere adadÄ±. Temiz enerjiye ulaÅŸÄ±m, doÄŸanÄ±n dengesinin korunmasÄ± gibi amaÃ§larla faaliyet gÃ¶steren bir kurumda Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.Â
'BUGÃœN OÄžLUMUN GÃœNÃœ'
MÃ¼zik dÃ¼nyasÄ±nÄ±n efsane isimlerinden biri Bruce Springsteen. Patti Scialfa ile evliliÄŸinden Evan, Sam ve Jessica adÄ±nda Ã¼Ã§ tane Ã§ocuÄŸu bulunuyor. Evan tÄ±pkÄ± babasÄ± gibi mÃ¼zikle ilgileniyor. KÄ±zÄ± Jessica da Tom Selleck'in kÄ±zÄ± gibi binicilik sporuna gÃ¶nÃ¼l verdi: Fakat diÄŸer oÄŸlu Sam itfaiye eri oldu.Â Sam, 2014 yÄ±lÄ±nda Monmouth County Ä°tfaiyecilik Akademisi'nden mezun oldu. Bir sÃ¼re New Jersey'de gÃ¶nÃ¼llÃ¼ itfaiyecilik yaptÄ±ktan sonra da Jersey City'nin itfaiyesine katÄ±ldÄ±. 2020 yÄ±lÄ±nda yapÄ±lan bu tÃ¶ren basÄ±na da yansÄ±mÄ±ÅŸtÄ±.
Bruce Springsteen, 2020 yÄ±lÄ±nda oÄŸlunun resmen itfaiyeci olduÄŸu tÃ¶rende onunla gurur duyduklarÄ±nÄ± sÃ¶ylemiÅŸti.Â Springsteen, o tÃ¶rende iÅŸin tehlikeli olduÄŸu bildiÄŸini belirterek "Yine de kendini iyi idare edeceÄŸini biliyorum" demiÅŸti.Â
Onun hayatÄ±nÄ±n dÃ¶nÃ¼m noktasÄ± olan bu tÃ¶rende babasÄ± Bruce Springsteen de Sam'iyalnÄ±z bÄ±rakmadÄ±. TÃ¼m aile tÃ¶reni izlemek Ã¼zere oradaydÄ±. Tabii ki basÄ±n da!Bruce Springsteen, Sam'in resmen itfaiye katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± o tÃ¶rendeABC News'a verdiÄŸi demeÃ§te "BugÃ¼n benim oÄŸlumun gÃ¼nÃ¼" deyip kameralar karÅŸÄ±sÄ±nda Ã¶n plana Ã§Ä±kmayÄ± reddetmiÅŸti. Bruce Springsteen'in itfaiyeci oÄŸlu Sam'in kÄ±sa sÃ¼re Ã¶nce baba olduÄŸunu da not dÃ¼ÅŸelim.
ÃœNLÃœ MÃœZÄ°SYENÄ°N KIZI DOKTOR OLDU
Roger Taylor adÄ±nÄ± mÃ¼zikseverler Ã§ok iyi bilir. BugÃ¼n 73 yaÅŸÄ±nda olan Taylor, mÃ¼zik dÃ¼nyasÄ±na damgasÄ±nÄ± vuran Queen grubunun elemanlarÄ±ndan biri. These Are the Days of Our Lives, Radio Ga Ga and A Kind of Magic gibi grubun hafÄ±zalara kazÄ±nan ÅŸarkÄ±larÄ±nÄ±n yaratÄ±m sÃ¼recine de ortak olan Taylor'un 33 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ± Rory babasÄ±ndan tamamen farklÄ± bir alanda kariyer yapmaya karar verdi.
GenÃ§ kadÄ±n Londra'da pratisyen hekim olarak Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Bu konuda eÄŸitim alan genÃ§ kadÄ±n, gÃ¶ÄŸÃ¼s kanserini konusunda dÃ¼zenlenen kampanyalarda gÃ¶rev alÄ±yor. Bu alanda faaliyet gÃ¶steren Medical Advisory Group'un da Ã¼yesi. Roger Taylor'a gÃ¶re bÃ¼tÃ¼n Ã§ocuklarÄ± iÃ§inde en Ã§ok Ã§alÄ±ÅŸanÄ± da kÄ±zÄ± Rory, Taylor bu onu da "Doktor olmak kolay deÄŸil. Ama Rory bÃ¼tÃ¼n bu zorluklarÄ±n Ã¼stesinden geldi" diye konuÅŸtu.Â
Jonsson, Ã¼nlÃ¼ bir TV simasÄ± olarak biliniyor. Ama kÄ±zÄ± kendine tamamen farklÄ± bir kariyer seÃ§ti.
ÃœnlÃ¼ ve zengin ailelerini Ã§ocuklarÄ± iÃ§in dadÄ± seÃ§tiÄŸi bilinen Norland Collage'da eÄŸitim gÃ¶rdÃ¼. SÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re Bo bu mesleÄŸi Ã§ocukluÄŸundan beri hayal ediyordu. Bu arada Bu'nun eÄŸitim aldÄ±ÄŸÄ± merkezde, ilk anda dadÄ± denildiÄŸinde akla gelmeyen bazÄ± alanlarda da eÄŸitim veriliyor. DÃ¶vÃ¼ÅŸ sanatlarÄ±, ve ileri sÃ¼rÃ¼cÃ¼lÃ¼k eÄŸitimi de bunlardan biri.Â
Bo Jonsson, zengin ve Ã¼nlÃ¼ kiÅŸilerin dadÄ±larÄ±nÄ± seÃ§tiÄŸi okuldan mezun oldu. GenÃ§ kÄ±z, eÄŸitiminin bir parÃ§asÄ± olarak hem dÃ¶vÃ¼ÅŸ sanatlarÄ± hem de ileri sÃ¼rÃ¼ÅŸ teknikleri dersleri de aldÄ±.Â Â