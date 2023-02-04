Hayran hayran birbirlerine baktılar ama beş çocukla bir eve sığamadılar

Haberin Devamı

BİR ANDA BEŞ ÇOCUKLARI OLDU

Tabii ki o ailede sadece, gösteri dünyasındaki adıyla JLo ile Ben Affleck yok. Çiftin eski evliliklerinden dünyaya gelen çocukları da var. Yani Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Anthony ile evliliğinden doğan ikizleri Max ve Emme ile Ben Affleck'in Jennifer Garner'dan dünyaya gelen üç çocuğu Violet, Seraphina ve Samuel de bu ailenin üyeleri.

Özetle Jennifer Lopez ile Ben Affleck'in, hayatlarını resmi olarak birleştirdikten sonra bir anda beş tane çocukları oldu. Lopez'in ikizleri sürekli olarak onunla birlikte yaşıyor. Affleck'in çocukları ise anneleri Jennifer Garner'la yaşasalar da sık sık babalarıyla birlikte oluyorlar. Uzun sözün kısası Jennifer Lopez ile Ben Affleck'in artık sayıları yedi kişiye ulaşan geniş bir aileleri var. Elbette buna yanlarında çalışanlar dahil değil. Ünlü çift öyle 'nohut oda, bakla sofa' bir eve sığabilecek gibi değil.

Haberin Devamı

BUNU SATIP YERİNE DAHA GENİŞ BİR MÜLK ALACAK: İddialara göre beş çocukla birlikte daha rahat yaşamak için Jennifer Lopez bir plan geliştirdi. Eski malikaneyi satıp daha genişini alacak!

Olaya bu açıdan bakıldığında bu kalabalık aileye geniş bir ev gerekir. İşin aslı zaten Lopez ile Affleck gibi gösteri dünyasının en çok kazanan ünlüleri arasında yer alan bir çiftin küçük bir evde yaşamaları zaten beklenmiyor. Ama görünüşe göre çifte sahip oldukları malikaneleri de yetmedi, Lopez yıllar önce aldığı bir mülkü satışa çıkarmaya karar verdi. ABD basınında yer alan haberlere göre aslında bir tür emlak zengini olan Lopez, beş çocukla birlikte daha rahat yaşayabilmek için daha büyük bir eve ihtiyaç duyuyor. Bu mülkünü satıp bunun yerine daha büyüğünü almayı planlıyor.

42.5 MİLYON DOLARA SATIŞA ÇIKARDI

Jennifer Lopez, gösteri dünyasının ünlülerinin yoğun olarak yaşadığı Bel Air'de bulunan bu gösterişli malikaneyi 42.5 milyon dolara satışa çıkardı. Bu arada yeri gelmişken Lopez'in bu mülkü, 2016 yılında oyuncu Sela Ward ile kocası Howard Sherman'dan 28. 5 milyon dolara satın aldığını hatırlatalım.

Haberin Devamı

Lopez'in satışa çıkardığı evinin kendine özel bir gölü ve orada yüzüp güneşlenmeye olanak veren bir de plajı bulunuyor.

Tabii ki bu gösterişli mülkün çok sayıda yatak odası ve banyosu var. Bu, bütün ünlülerin yaşadığı evler için çok sıradan bir durum. Fakat Lopez'in satışa çıkardığı mülkün daha ilgi çekici özellikleri de bulunuyor. Söz gelimi çok geniş bahçesinde tam 100 kişilik bir açık hava tiyatrosu bulunuyor. Ama bu, malikanenin diğer bazı özelliklerinin yanında çok da şaşırtıcı görünmüyor.

KONUKLARA ÖZEL KULÜBELER

Lopez'in elden çıkarmaya karar verdiği mülkünün neredeyse bir park boyutundaki bahçesinde bir yapay göl veözel plaj da bulunuyor. Eve kalmaya gidecek olan konukların rahatı da düşünülmüş. Çünkü tam 9 tane yatak odası bulunan ana yapı yerine daha özgür hissetmek isteyen konuklar için özel kulübeler de bulunuyor mülkün arazisinde.

Haberin Devamı

Kocaman bir spor salonu ve içinde her tür ekipmanı bulmak mümkün. Bu arada Lopez'in tatilde bile egzersiz yaptığını hatırlatalım.

YÜKSEK TAVANLAR VE GENİŞ PENCERELER

Şimdi ana mülke biraz daha yakından bakalım. Bu binada kocaman bir şömine, kütüphane ve bir de eğlence odası bulunuyor. Mülkün en çok dikkat çeken özelliklerinden biri yüksek tavanları ve geniş pencereleri. Bu şekilde ev, kusursuz bir şekilde gün ışığı alıyor. Mülkün üst katında özel bir suit, bir ofis ve bir de konuk odası yer alıyor. Tabii bunları sayarken özel masaj odasını da unutmamak gerek. Mülkte dokuz tane de banyo bulunuyor. Bu banyolardan bazıları "manzaralı". Yani bir küvet ve hemen yanında da terasa açılan camlı bir kapı bulunuyor. Mülkteki bazı banyolar ise klasik. Yani böyle manzaraya sahip değil.

Haberin Devamı

ANA YATAK ODASINDA KOCAMAN BİR ŞÖMİNE BULUNUYOR: Mülkün ana yatak odasının kendine özel bir şöminesi bulunuyor. Ayrıca bir tane Lopez bir tane de Affleck için özel bir giyinme odası var. İşte o manzaralı ve terasa açılan banyolardan biri de bu ana yatak odasında.

Belirtilenlere göre Jennifer Lopez ve Ben Affleck, bir süre bu evde yaşadılar. Sonra da mülkte restorasyon yapılırken Avustralyalı iş insanı James Packer'in malikanesine taşındılar. Yeri gelmişken Packer'in ünlü şarkıcı Marian Carey'in eski nişanlısı olduğunu ama evlenmeden ayrıldıklarını da buraya not düşelim.

Lopez'in 42.5 milyon dolara satışa sunduğu evinde göl ve plajın yanı sıra bir de yüzme havuzu bulunuyor.





Lopez'in satışa çıkardığı malikanenin geniş arazisinde yer alan bu açık hava tiyatrosu 100 kişi kapasiteli.





Haberin Devamı

Lüks malikanenin banyolarından bazıları manzaralı. Duş alıp terasa çıkmak mümkün.

YILLAR SONRA YENİDEN AŞK

Jennifer Lopez ile Ben Affleck, yıllar sonra tazelenen aşklarıyla gündeme damga vurdu. Çift, önce 2002 yılında tanışıp nişanlandılar. Fakat iki yıl sonra yollarını ayırdı. Bu arada Lopez, Marc Anthony ile bir evlilik yaptı ve ikiz çocukları oldu. Ben Affleck de Jennifer Garner ile hayatını birleştirdi. Onun da üç tane çocuğu oldu.

Ben Affleck, Garner ile 10 yıl evli kalıp olaylı bir şekilde boşandı. Bu arada Lopez de yaşadığı aşkların ardından Alex Rodriguez ile nişanlandı. Fakat sonra yollarını ayırdı. İşte bütün bunların ardından Lopez ile Affleck ya da daha ilk nişanlılık dönemlerindeki isimleriyle Bennifer 2021 yılında tekrar bir araya geldiler.

DÜĞÜNLERİ DE DİLLERE DESTAN

Önce birlikteliklerini gizli aklı yaşasalar da bu kadar ünlü iki insanın tekrar barışması uzun süre gizli kalamazdı. Zaten kısa süre sonra nişanlandıklarını açıkladılar. Geçen yıl çiftten sürpriz haber geldi. Bennifer, bir Las Vegas düğünüyle evlendi. Çok geçmeden de bu kez üç gün süren bir düğünle mutluluklarını yakınlarıyla paylaştılar.

Evlenmelerinden kısa süre sonra aralarının kötü olduğu iddiaları ortaya atılsa da Bennifer çifti yani Jennifer Lopez ile Ben Affleck'in evliliği mutlu bir şekilde devam ediyor. Zaman zaman hep birlikte dışarı çıktıklarında objektiflere yansıyanlara bakılırsa eski evliliklerinden dünyaya gelen çocukları da bu yeni hayata uyum sağladı.

Lopez ve Affleck, beş çocuklu kalabalık aileleriyle sık sık sokaklarda objektiflere takılıyor.