Annem bana küçükken öğretmişti: Biri sana kapıyı üzerine bornozla açarsa sakın içeri girme!

Haberin Devamı

KARANLIK SIRLARIN GÜN YÜZÜNE ÇIKTIĞI DÖNEM

Çünkü o sıralarda Hollywood'un en ünlü yıldızlarının bile gençlik yıllarında kurbanı olduğu tacizleri itiraf etmeleriyle başlayan #metoo (ben de) hareketinin en ateşli zamanlarıydı. Hiç umulmadık ünlü kadın yıldızlar, tek bir ismi telaffuz ederek onun tarafından nasıl tacize uğradıklarını açık açık anlatıyordu. Yıllarca sakladıkları en karanlık sırları artık gün yüzüne çıkmıştı.

Bu yüzden onun bu sözleri, taciz kurbanlarına yönelik bir tür suçlama olarak yorumlandı. Sonuç olarak da bu sözleri sarf eden kişi deyim yerindeyse eleştiri bombardımanına tutuldu. Şimdi aradan geçen beş yılın ardından verdiği bir röportajda "Bu, söylenecek en korkunç şeydi" diye itiraf etti. Ama yine de "Bunları bir adım öne taşıyabileceğini" ekledi.

Haberin Devamı

'OLAYI BİR ADIM DAHA İLERİYE TAŞIYABİLİRİM'

Şu anda sözünü ettiğimiz olayın kahramanının, bir zamanların nüfuzlu yapımcısı Harvey Weinstein olduğunu anladınız zaten. Angelina Jolie'den Salma Hayek'e, Mira Sorvino'dan Gwyneth Paltrow'a herkesi taciz eden Weinstein, cezasını buldu ve demir parmaklıklar ardına girdi. Oradan çıkması da zor görünüyor. İşte #metoo hareketinin Hollywood'u kasıp kavurduğu günlerde bu yukarıdaki sözleri sarf eden kişi de son günlerde hakkındaki bir belgesel nedeniyle gündemin ilk sıralarında yer alan Pamela Anderson.

Gözden Kaçmasın Alnına bir öpücük kondurdu ve onu daha doğduğu gün terk edip gitti Haberi görüntüle

Pamela: A Love Story (Pamela: Bir Aşk Öyküsü) adlı hayatını konu alan belgeselle gündemde olan 55 yaşındaki Anderson, Interwiev Magazine'e bir röportaj verdi ve Ronan Farrow'un sorularını yanıtladı. O sırada masaya yatırılan konulardan biri de Anderson'ın 2017 yılında Megyn Kelly ile yaptığı röportajda sarf ettiği o sözlerdi. Ronan Farrow, Pamela Anderson'a o sözlerin sağlıklı olup olmadığını sorması üzerine Anderson "Olayı bir adım daha ileriye taşıyabilirim" diye yanıt verdi.

Haberin Devamı

'ODANIN KAPISINI BORNOZLA AÇARSA SAKIN İÇERİ GİRME'

Sonra da annesinin ona henüz küçük bir kızken söylediklerini anımsatıp "Ben bir tür feminist bakış açısıyla büyüdüm" dedi. Pamela Anderson annesinin öğüdünü bir kez daha tekrarladı: "Annem bana 'tango yapmak için iki kişinin gerektiğini" söylerdi. Eğer birisi sana otel odasının kapısını üzerinde bornozla açarsa sakın içeri girme. Ama eğer girersen de gerekeni yap diye nasihat ederdi."

Gözden Kaçmasın Hayran hayran birbirlerine baktılar ama beş çocukla bir eve sığamadılar Haberi görüntüle

Pamela Anderson, bu sözlerin o dönemde yani #metoo hareketinin en yoğun zamanında söylenmemesi gerektiğini kabul etse de görünüşe göre fikrinden de geri dönmüş değil. Anderson "Bu söylenecek korkunç bir şeydi. Ben sadece kendime değer veriyorum. Ama bence bazı insanlar bu duyguya sahip değil ya da bu onlara öğretilmemiş." Pamela Anderson sonra da #metoo hareketi sayesinde her şeyin değiştiğini ve insanların daha dikkatli ve saygılı davrandığını söyledi.

Haberin Devamı

'BEN DE BU TÜR DAVRANIŞLARLA KARŞILAŞTIM': Pamela Anderson, Hollywood'daki ilk yıllarında yıkımın kıyısından döndüğünü itiraf etti.

Anderson, Hollywood'daki kariyerinin ilk dönemlerinde de bu tür davranışlarla karşılaştığını zaman zaman anlattı. "Hollywood'a geldiğimde bazı özel provalar yapmak için teklifler aldım." Ronan Farrow ile yaptığı röportajda bu konuyu biraz daha açtı: " İnan bana ben de bu tür durumlarla karşılaştım. Yıkımın kıyısından döndüm."

Pamela Anderson, Hollywood'un çok baştan çıkarıcı bir yer olduğunu ve insanların da ünlü olma arzusu içinde bulunduğunu sözlerine ekledi: "Bazen bir otel odasında bir yetişkinle yalnız kaldıklarında güvende olacaklarını sanıyorlar. Bu güvenin nereden geldiğini bilmiyorum. Ama bir şekilde bunların hepsinden kaçtım."

Haberin Devamı

ÇOCUKKEN TACİZE UĞRADIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Pamela Anderson, annesinin öğüdüne bu kadar bağlı kalmasının asıl nedeninin henüz küçücük bir çocukken yaşadığı taciz olduğunu asla gizlemedi. Bu kötü tecrübenin ardından kendini bir daha öyle bir duruma sokmamayı öğrendiğini her fırsatta tekrarladı.

Pamela Anderson, bu konudaki itirafını 2014 yılında yapmıştı. Anlattığına göre henüz 6 yaşında bir çocukken kadın bebek bakıcısı tarafından taciz edilmişti. Ama onun itiraflarına göre bu korkunç tecrübe sadece bununla sınırlı kalmadı. Bir kez 12 yaşındayken o sırada 25 yaşında olan bir aile dostları tarafından taciz edildi.

Haberin Devamı





KAYBEDECEK BİR ŞEYİNİZ YOKSA DÜRÜST OLABİLİYORSUNUZ'

Ronan Farrow ile yaptığı röportajda Pamela Anderson "kötü bir insan olmadığını ve yaptığı her şeyi iyi niyetle yaptığını" belirtti. En önemli gücünün de dürüst olmaktan kaynaklandığının altını çizdi: "Bence kaybedecek bir şeyiniz olmadığında dürüst olabiliyorsunuz. Ben kötü bir insan değilim, söylediğim ve yaptığım her şey iyi niyetimden geliyor. Bunu her zaman biliyordum, ama herhangi bir durumda 'bununla nasıl başa çıktın?' diye sorabileceğim kimse yoktu. Hepsiyle kendi başıma mücadele ettim. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım."

Pamela Anderson, rol aldığı Baywatch (Sahil Güvenlik) adlı diziyle kariyerinde önemli bir ilerleme kaydetti.