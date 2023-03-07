Bruce Willis'in eşi Emma Heming gazetecilere yalvardı: Kocamı sokakta görünce lütfen bağırmayın

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BAZEN BU KADAR İLGİ ÜNLÜLERİ DE SIKAR

Özellikle bazı kadın yıldızların makyajsız ya da biraz dağınık bir biçimde yakalanmamak için sergilediği çabaları bir an düşünmek bile bunu anlamaya yeter. Ya da bazen sağlık sorunları yaşayıp hastaneye giden ve çıkışta hiç de o halde görüntülenmek istemediği halde paparazzi ordusu tarafından çevreleri kuşatılan ünlüleri hatırlamak... İşte buna benzer bir durum son bir yıldır ciddi sağlık sorunları olan ve bunlarla mücadele eden Bruce Willis'in başında.

YENİ HASTALIK TEŞHİSİYLE MERAK VEİLGİ İKİYE KATLANDI

Geçen yıl geniş ailesi tarafından afazi teşhisi aldığı sosyal medyadan duyurulan Bruce Willis, sırf bu nedenle bile o zamandan bu yana basının manşetlerinde. Tam Willis'in yeni ve eski eşleri, her iki evliliğinden dünyaya gelen beş kızı her şeyi yoluna soktu derken bu kez bambaşka bir gelişme oldu. Yine ailesi, sosyal medya üzerinden tecrübeli oyuncuya frontotemporal demans (FTD) teşhisi konulduğunu açıkladı. Bu hayranlarını üzdü ama basının ona olan ilgisini de ikiye katladı.

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Zaten normal zamanlarda da sokağa çıktığında rahat yürüyemeyen Bruce Willis, bu haberin duyulmasından sonra hem hayranlarının hem de basının daha fazla ilgisini çeker oldu. İşte bu noktada Bruce Willis'in eşi Emma Heming'den bir çağrı geldi. Willis ile evliliğinden iki tane kız çocuk annesi olan 44 yaşındaki Heming, paparazzilere, sokakta dolaşırken kocasını gördüklerinde ona bağırmamaları, konuşmaya çalışmamalarıiçin neredeyse yalvardı.





'KOCAMA RAHAT VERİN'

Heming, bu çağrısını kısa bir süre önce yaşanan bir olaydan yola çıkarak yaptı. Geçen hafta bir gün Willis, arkadaşlarıyla birlikte Santa Monica'da kahve içmek için buluştu. Genellikle bu şekilde kamuoyu arasına karışmayan Willis biraz bu nedenle ama en çok hastalığı nedeniyle bölgede çalışan fotoğrafçıların gözünden kaçmadı. Paparazziler, Willis'e seslenerek dikkatini çekmeye ve onun kendileriyle konuşmasını sağlamaya çalıştılar. İşte bunun üzerine Willis'in eşi Emma Heming harekete geçti ve sosyal medyadan bir video paylaştı.

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Bu yaşanan durumun yani fotoğrafçıların etrafını sarmasının ve ona seslenip konuşmak istemesinin Bruce Willis üzerinde stres yarattığını savundu Heming. "Bunun sizin işiniz olduğunu biliyorum ama lütfen alanınızı koruyun, yerinizi bilin" diye seslenen Heming, Bruce Willis'e nefes alacak bir alan bırakmalarını rica etti.

Emma Heming, kocası Willis'in fotoğraf ve videolarını çekmeye çalışan paparazzilere "Lütfen kocama bağırarak nasıl olduğunu sormayın, Bunu yapmayın. Ona rahat verin. O anda yanında ailemizden kim varsa onu bir yerden başka bir yere güven içinde götürmesine izin verin" diye seslendi.

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YENİ TEŞHİS GEÇEN AY AİLESİ TARAFINDAN AÇIKLANDI

Bruce Willis, 2009 yılından bu yana evli olduğu Emma Heming, eski eşi Demi Moore ve iki evliliğinden dünyaya gelen beş kızı bir süredir önce afazi şimdi de frontotemporal demans (FTD) hastalığıyla mücadele sırasında tam bir birlik örneği sergiliyor. Aile, geçen ay yaptığı sosyal medya paylaşımında bu yeni gelişmeyi duyurdu.

Söz konusu açıklamada, 67 yaşındaki Willis'e frontotemporal demans (FTD) teşhisi konulduğu belirtildi. Her ne kadar bugün herhangi bir tedavisi olmasa da sonuçta kesin bir teşhis konulmasının az da olsa iç rahatlatıcı olduğu notu da bu açıklamada yer aldı. Bu hastalık nedeniyle Bruce Willis'in iletişim kurma yeteneğinin de önemli ölçüde engelleneceği, ailesinin açıklamasında yer aldı.

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'ACI VERİCİ OLSA DA NET TEŞHİS KONULMASI RAHATLATICI'

Bruce Willis'in ailesi tarafından yapılan açıklamada şu bilgiler yer aldı: " Bruce'un durumu ilerledi ve artık daha belirli bir teşhisimiz var. Frontotemporal Demans (FTD). Maalesef iletişim kurma konusundaki zorluklar Bruce'un hastalığının belirtilerinden sadece bir tanesi. Bu acı verici olsa da kesin bir teşhis konulması rahatlatıcı."

Ailesinin açıklamasında, günümüzde bu hastalığın tedavisi olmadığı belirtildi. Ancak bu durumun önümüzdeki yıllarda değişebileceğine de vurgu yapıldı. Bruce Willis'in hastalığı ilerledikçe bu hastalığın daha fazla ilgi çeker hale geleceği ve hastalıkla ilgili bir farkındalık yaratılabileceği belirtildi.

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AİLESİ YİNE YANINDA OLACAK

Ailesinin imzasıyla yayınlanan açıklamada Bruce Willis'in 'sesini başkalarına yardım etmek amacıyla kullandığı' vurgulandı. "Kalbimizden biliyoruz ki eğer bugün yapabilseydi bu hastalıkla ilgili olarak küresel anlamda dikkat çekmek için bazı çalışmalar yapardı" denildi.

Eski eşi, yeni eşi ve beş tane kızı, geniş bir aile olarak yine Bruce Willis'in yanında olup ona destek vermeye devam edeceklerinin altını çizdi. Hayranlarından gelen desteğin de unutulmadığı açıklamada "Devam eden şefkatiniz, anlayışınız ve saygınız, Bruce'un hayatı olabildiğince dolu yaşamasına yardım etmemizi sağlayacak" denildi.





DAHA ÖNCE AFAZİ TEŞHİSİ KONULMUŞTU

Daha önce yine ailesi tarafından yapılan açıklamada Willis'in hafıza ve konuşma sorunlarına yol açan afazi hastalığına yakalandığı duyurulmuştu.

Frontotemporal Demans: Bu hastalık genel olarak kişilik, davranış ve dil ile ilgili alanların yer aldığı beynin ön ve temporal loblarındaki sinir hücrelerinin parçalanması (dejenerasyonu) sonucu oluşan bir hastalık grubudur. Yaygın semptomlar davranış ve kişilik değişikliği, düşünme, yargılama, dil ve harekette bozulmadır.





İLK GÖRÜŞTE AŞK

Bruce Willis ile Emma Heming, 2009 yılında evlendiler. Çift, verdikleri bir röportajda birbirlerine ilk görüşte aşık olduklarını söylemişti. Heming o röportajda Willis ile tanıştığında hissettiklerini şöyle anlatmıştı. "Onu ilk gördüğümde ne kadar çekici, komik ve son derece yakışıklı bir adam olduğunu düşünmüştüm. Bu benim onun hakkındaki ilk düşüncemdi."





ESKİ EŞİ MOORE DA HER ZAMAN EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ

Bruce Willis, ilk evliliğini 1987 ile 2000 arasında Demi Moore ile yaptı. Çiftin bu evlilikten üç tane kızı dünyaya geldi. Willis ile Moore boşanmış olsalar da birbirleriyle görüşmeyi sürdürüyor. Ünlü oyuncu, sağlık sorunları yaşadığı bu zor günlerde şu anda evli olduğu Emma Heming'in yanı sıra eski eşi Demi Moore'dan da destek görüyor. Eski ve yeni eşi ile kızları, Willis'in çevresinde bir sevgi çemberi oluşturmuş durumda.

YAKINDA DEDE OLACAK

Bu arada Bruce Willis cephesinden geçen yılın aralık ayında mutlu bir haber de geldi. Oyuncunun, Demi Moore ile evliliğinden dünyaya gelen 34 yaşındaki kızı Rumer Willis ile sevgilisi Derek Richard Thomas yakında bir bebek sahibi olacaklarını sosyal medyadan duyurdu. Çift, artık bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor.

ALMANYA'DA DÜNYAYA GELDİ

Tam adı Walter Bruce Willis olan oyuncu 19 Mart 1955'te Almanya'da Idar Oberstein'da dünyaya geldi. Amerikalı bir baba ve Alman bir annenin dört çocuğundan en büyüğü olan Willis, daha sonra ailesiyle birlikte ABD'ye taşındı. Çocukluğunu New Jersey'de geçirdi, daha sonra New York'a yerleşti. Bruce Willis, "Moonlighting" (Mavi Ay) adlı televizyon dizisindeki David Addison rolüyle üne kavuştu. Sonra da kariyerinde hızla yükseldi. Willis, kariyerinin ve şöhretinin de hem ilk hem de başarılı döneminde 1987 yılında Demi Moore ile evlendi. Bu evlilikten üç tane kızı dünyaya geldi. Willis ile Moore 2000'de boşandı. Oyuncu 9 yıl sonra Emma Heming ile evlendi ve bu evlilikten de iki kız çocuk sahibi oldu.